Penggunaan yang paling efektif dari model AI canggih ini kemungkinan akan melibatkan kemitraan antara keahlian manusia dan kemampuan mesin. “Manusia akan selalu harus memberikan Input, baik-baik saja dengan perencanaan, dan memverifikasi hal-hal ini,” kata Hay.

Hay memperingatkan agar tidak melebih-lebihkan kemampuan model: “saya pikir Anda bisa mendapatkan output yang bagus. Saya berpikir ketika orang mendengar kata AGI, mereka membayangkan kepala besar yang berdenyut di cloud... padahal sebenarnya, jika saya memikirkannya, model—sebagaimana adanya, dengan prediksi token berikutnya, data pelatihan yang baik, dan perencanaan mereka, dll.—melakukan pekerjaan yang cukup baik, bahkan lebih baik daripada manusia dalam banyak tugas.”

Perkembangan model-model ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat kecerdasan buatan dan perbandingannya dengan kognisi manusia. Model-model baru telah menunjukkan kecakapan luar biasa di bidang tertentu—mengungguli manusia pada tes standar seperti ujian pengacara dan SAT. Namun mereka masih berjuang dengan tugas-tugas yang menurut kebanyakan manusia intuitif.

Hay menunjukkan bahwa model dapat kesulitan dengan tugas-tugas yang bagi manusia sederhana: “Model ini unggul dalam tugas-tugas individu tertentu. Namun, saat ini mengalami kesulitan membedakan antara berbagai bagian percakapan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam kemampuannya untuk menangani banyak konsep secara bersamaan. Model ini terlalu menekankan konteks, sering mempertimbangkan informasi yang tidak relevan saat memproses permintaan.

Baracaldo menambahkan catatan kehati-hatian: “Meskipun model ini sangat mengesankan, terkadang model membuat kesalahan. Dan ketika Anda membaca laporan teknis, Anda akan menemukan contoh ketika model menghasilkan solusi yang menurut para pakar tidak layak, karena model tidak mengetahui seluruh asumsi yang terlibat.

Implikasi dari kemajuan ini melampaui industri teknologi. Dalam riset dan akademisi, teknologi ini berpotensi mempercepat laju penemuan dengan membantu analisis data yang kompleks dan pembuatan hipotesis. Di bidang-bidang seperti kedokteran dan hukum, mereka dapat berfungsi sebagai alat untuk menambah keahlian manusia, yang berpotensi mengarah pada diagnosis yang lebih akurat atau analisis hukum yang lebih komprehensif.

Hay merangkum nilai praktis dari model-model baru untuk perusahaan: “Mereka adalah pembuat kode yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.”