Bagaimana Perintah Eksekutif 14028 memengaruhi keamanan siber federal sejauh ini?

Baru-baru ini, Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pembaruan tentang kemajuan Perintah Eksekutif 14028, Meningkatkan Keamanan Siber Negara.

Pada tahun 2021, Gedung Putih mengidentifikasi 55 persyaratan kepemimpinan dan pengawasan yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan keamanan siber dalam sistem TI federal, dengan semua sistem harus memenuhi atau melebihi standar yang diuraikan. Perintah Eksekutif (14028) tentang Meningkatkan Keamanan Siber Bangsa menguraikan alasan persyaratan tersebut, menyatakan bahwa “pencegahan, deteksi, penilaian dan remediasi insiden siber adalah prioritas utama dan penting untuk keamanan nasional dan ekonomi.”

Selain itu, perintah eksekutif (EO) mengatakan bahwa menyelesaikan ini sangat penting karena pemerintah harus memimpin dengan memberi contoh untuk mendorong sektor swasta untuk juga mengurangi risiko pelanggaran keamanan siber dan serangan keamanan siber.

EO menunjuk lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan persyaratan: Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri (CISA), Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) dan Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB).

Persyaratan utama dari perintah ini difokuskan pada solusi keamanan siber termasuk: