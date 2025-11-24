Setelah tiga tahun perkembangan pesat gen AI , pelaku industri kreatif mulai mempertanyakan apakah AI bisa berperan sebagai mitra alih-alih ancaman? Seiring AI generatif membentuk ulang cara ide diwujudkan menjadi realitas, merek dan seniman sama-sama berlomba mendefinisikan seperti apa kreativitas yang bertanggung jawab dan beretika. Di Artist and the Machine Summit yang diadakan minggu lalu di Los Angeles, para seniman, merek, dan ahli teknologi berkumpul untuk menjelajahi bagaimana AI yang bertanggung jawab dan beretika dapat memperkuat—bukan menggantikan—kreativitas manusia.
Untuk ElevenLabs, ini berarti mengamankan perjanjian lisensi untuk melatih model musik mereka dan merilis generator musik yang aman untuk penggunaan komersial. Dan untuk Adobe, jawabannya jelas. Perusahaan baru-baru ini meluncurkan Adobe Firefly Foundry dengan tujuan mendasar : menempatkan model AI generatif eksklusif dan protektif IP di tangan bisnis.
Ini adalah langkah penting bagi perusahaan yang mungkin waspada terhadap pelanggaran hak cipta. Setiap bagian data yang melatih model Adobe, Firefly, dilisensikan oleh Adobe. “Itu berarti seorang pencipta memberikan izin,“ kata Hannah Elsakr, VP Global Gen AI New Business Ventures Adobe, selama konferensi, yang dihadiri IBM® Think . “Itu sangat penting bagi kami karena seluruh warisan kami ada di sekitar komunitas kreatif.”
Ketika Adobe memperkenalkan Photoshop beberapa dekade yang lalu, perusahaan ini melakukannya dengan seniman terkemuka seperti David Hockney, kata Elsakr . Dan sekarang, AI mengalami perubahan teknis tektonik lain yang membawa peluang baru bersamanya. “Kami dapat beralih dari ide kreatif atau ringkasan pemasaran ke aset jadi dalam jumlah waktu yang jauh lebih cepat,” katanya.
Generasi video adalah fungsi inti yang mendapatkan daya tarik di ruang gen AI, dengan alat yang menunjukkan kinerja yang terus meningkat (contoh terbaru termasuk Sora 2 OpenAI atau Veo Google). Tetapi pada saat banyak seniman dan profesional takut kehilangan pekerjaan mereka karena AI, menggunakan AI dalam produk yang menghadap konsumen tidak selalu merupakan keputusan langsung untuk sebuah merek.
Bayangkan Merek Coca-Cola Tahun lalu, Coca-Cola merilis iklan liburan buatan AI untuk pertama kalinya dan menghadapi beberapa reaksi balik. Mereka mengulangi percobaan tahun ini, menggunakan studio AI yang sama, dan menemukan penerimaan campuran yang sama dari publik. Dua minggu setelah dirilis, iklan tersebut memiliki lebih dari 900.000 penayangan di YouTube dan merupakan salah satu iklan Natal yang paling banyak dibicarakan di internet, menurut PR Week.
“Kami mendapat banyak kebencian di Twitter dari artis,” kata Jason Zada, pendiri Secret Level, perusahaan produksi asli AI di balik iklan, selama acara tersebut. “Tim Coca-Cola menguji tempat itu selama berbulan-bulan sebelum dirilis—tanpa memberi tahu orang-orang bahwa itu adalah AI—dan itu diuji dengan sangat baik,” katanya. Lalu, apakah hasilnya benar-benar buruk? Atau hanya bagaimana otak Anda melihatnya [ketika Anda tahu itu AI]?”
Bagi Zada, keuntungan menggunakan AI bukanlah tentang memotong biaya tetapi membebaskan waktu bagi orang untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermakna. “Bagi saya, ini bukan tentang menghabiskan lebih sedikit,” katanya. “Ini tentang peningkatan efisiensi dan melakukan segala macam [dari] hal yang biasanya tidak dapat Anda lakukan.”
Merek lama juga menghadapi keseimbangan yang rumit ketika membangun produk baru dengan AI. Ketika raksasa mainan Mattel mengumumkankemitraan strategis dengan OpenAIawal tahun ini, para kritikus khawatir AI akan mencuri imajinasi anak-anak, kata Carrie Buse, Kepala Penemuan untuk Mattel Future Lab, selama konferensi.
Namun secara internal, kemitraan ternyata dipandang sebagai peluang untuk menciptakan mainan baru dengan cara baru. “Kami memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang selaras dengan nilai-nilai kami,” katanya. “Dan yang menyenangkan adalah mencoba untuk tidak memilih buah yang mudah didapat ... Yang benar adalah bahwa ada lebih banyak yang harus dilakukan daripada berbicara dengan mainan Anda. Dan di situlah pekerjaan orang kaya terjadi.”
Mattel belum mengumumkan hasil kemitraannya dengan OpenAI. Tetapi Buse percaya AI dapat membuka pengalaman baru: “Itulah peluang dengan AI: ini memberi Anda alat untuk mengambil hal itu di kepala Anda dan menjadikannya nyata.”
Untuk organisasi perusahaan, banyak juga yang memanfaatkan AI untuk memberdayakan karyawan mereka, kata Pemimpin Pencipta Lovable Mindaugas Petrutis. Startup yang berbasis di Eropa, yang berjanji untuk membangun platform tanpa kode, tumbuh dengan cepat . Lovable telah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan HubSpot, kata Petrutis .
“Perusahaan-perusahaan ini mengatakan itu menghemat waktu dan uang mereka,” katanya saat wawancara dengan IBM® Think. “[Tim non-teknis] dapat membuat prototipe dan mengimplementasikan solusi, dan itu saja sangat besar.”
Tetapi alat ini juga dapat digunakan oleh seniman untuk menambah atau memperluas pekerjaan mereka. Seniman visual Shantell Martin menggunakan aplikasi untuk membangun sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk memadupadankan elemen grafis khasnya, sebuah ide yang pertama kali Jelajahi 10 tahun yang lalu.
“Saya mencoba bekerja dengan desainer yang berbeda dan desainer UX yang berbeda untuk membuat platform,” Martin menjelaskan selama acara tersebut. “Saya tidak pernah benar-benar sampai di mana pun, [meskipun] kami akan menghabiskan banyak uang dan melakukan banyak riset,” katanya.
Namun, hal ini berubah dengan munculnya alat bantu AI generatif .
“Menariknya, kita sering memiliki ide-ide kecil yang belum tentu bagus, namun perlu investasi waktu dan sumber daya yang besar hanya untuk menilai apakah ide tersebut bernilai,” ujar Martin. “Lewat pendekatan ini, puluhan ide bisa langsung diwujudkan, sehingga kita bisa menilai mana yang patut dilanjutkan.”
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Hanya sedikit artis yang memeluk teknologi seperti penyanyi-penulis lagu Kanada Grimes. Pada tahun 2023, ia secara khusus mengundang para penggemarnya untuk menggunakan suaranya dalam kreasi baru (dengan pembagian royalti). Baru-baru ini ia meluncurkan The Tutorial, sebuah serial tentang membuat karya seni dengan AI, bersama pembuat film Matt Zien.
“Kami mengalami banyak hal filosofis,” kata Grimes selama acara tersebut. “Kami menggunakan alat, tetapi saat kami menggunakannya, kami memperdebatkan bagaimana mereka harus digunakan dan mendekati mereka dengan filsafat moral.”
Memanfaatkan alat AI video-ke-video masuk akal, karena dia melihatnya lebih sebagai augmentasi daripada pengganti kemampuan manusia. “Satu-satunya tulisan AI bagus yang pernah saya lihat adalah ketika menulis tentang dirinya sendiri, yang menarik,” katanya. “Saya ingin tetap seperti itu: biarkan menulis secara otentik tentang dirinya sendiri, jangan menggantikan manusia sebagai penulis.”
Pelajari bagaimana CEO dapat menyeimbangkan nilai generatif AI yang dapat diciptakan dengan investasi yang dibutuhkan dan risiko yang ditimbulkannya.
Belajar konsep dasar dan bangun keterampilan Anda dengan laboratorium praktis, kursus, proyek terpandu, uji coba, dan lainnya.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.