Merek lama juga menghadapi keseimbangan yang rumit ketika membangun produk baru dengan AI. Ketika raksasa mainan Mattel mengumumkankemitraan strategis dengan OpenAIawal tahun ini, para kritikus khawatir AI akan mencuri imajinasi anak-anak, kata Carrie Buse, Kepala Penemuan untuk Mattel Future Lab, selama konferensi.

Namun secara internal, kemitraan ternyata dipandang sebagai peluang untuk menciptakan mainan baru dengan cara baru. “Kami memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang selaras dengan nilai-nilai kami,” katanya. “Dan yang menyenangkan adalah mencoba untuk tidak memilih buah yang mudah didapat ... Yang benar adalah bahwa ada lebih banyak yang harus dilakukan daripada berbicara dengan mainan Anda. Dan di situlah pekerjaan orang kaya terjadi.”

Mattel belum mengumumkan hasil kemitraannya dengan OpenAI. Tetapi Buse percaya AI dapat membuka pengalaman baru: “Itulah peluang dengan AI: ini memberi Anda alat untuk mengambil hal itu di kepala Anda dan menjadikannya nyata.”

Untuk organisasi perusahaan, banyak juga yang memanfaatkan AI untuk memberdayakan karyawan mereka, kata Pemimpin Pencipta Lovable Mindaugas Petrutis. Startup yang berbasis di Eropa, yang berjanji untuk membangun platform tanpa kode, tumbuh dengan cepat . Lovable telah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan HubSpot, kata Petrutis .

“Perusahaan-perusahaan ini mengatakan itu menghemat waktu dan uang mereka,” katanya saat wawancara dengan IBM® Think. “[Tim non-teknis] dapat membuat prototipe dan mengimplementasikan solusi, dan itu saja sangat besar.”

Tetapi alat ini juga dapat digunakan oleh seniman untuk menambah atau memperluas pekerjaan mereka. Seniman visual Shantell Martin menggunakan aplikasi untuk membangun sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk memadupadankan elemen grafis khasnya, sebuah ide yang pertama kali Jelajahi 10 tahun yang lalu.

“Saya mencoba bekerja dengan desainer yang berbeda dan desainer UX yang berbeda untuk membuat platform,” Martin menjelaskan selama acara tersebut. “Saya tidak pernah benar-benar sampai di mana pun, [meskipun] kami akan menghabiskan banyak uang dan melakukan banyak riset,” katanya.

Namun, hal ini berubah dengan munculnya alat bantu AI generatif .

“Menariknya, kita sering memiliki ide-ide kecil yang belum tentu bagus, namun perlu investasi waktu dan sumber daya yang besar hanya untuk menilai apakah ide tersebut bernilai,” ujar Martin. “Lewat pendekatan ini, puluhan ide bisa langsung diwujudkan, sehingga kita bisa menilai mana yang patut dilanjutkan.”