Melibatkan penggemar Wimbledon secara real time dengan IBM watsonx

Beberapa tamu datang untuk menikmati stroberi dan krim serta Pimm's, koktail khas Wimbledon yang dihidangkan dengan stroberi, mentimun, dan mint. Yang lain datang dengan harapan dapat melihat Kate, Princess of Wales, di Royal Box di mana orang-orang berpengaruh dari olahraga dan masyarakat diundang untuk menonton beberapa pertandingan tenis terbaik dunia. Yang lainnya - tahun lalu, sekitar 670 juta orang di semua saluran dari seluruh dunia menyaksikan drama olahraga yang berlangsung selama dua minggu pertama bulan Juli di lapangan rumput empuk di All England Lawn Tennis Club (AELTC atau "All England Club") di SW19, barat daya London.

Baik secara digital atau secara langsung, Wimbledon telah bekerja dengan IBM untuk melibatkan penggemar yang ada dan menarik yang baru selama lebih dari tiga puluh tahun. Tahun ini, dua solusi AI baru yang didukung oleh watsonx IBM akan “memungkinkan penggemar untuk masuk dan terlibat dengan pertandingan dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya,” menurut Chris Clements, Pemimpin Produk Digital di All England Club, dalam siaran pers tahun ini.