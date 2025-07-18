DeepSeek menjadi global, AI menjadi lokal

Pada hari-hari setelah rilis DeepSeek-R1, banyak pihak mempertanyakan apakah perusahaan telah menghitung dan melaporkan biaya lengkap—bukan hanya biaya pelatihan model mendekati final—serta komponen apa saja yang mereka gunakan dan berasal dari perusahaan mana. Dengan kata lain, apakah mereka benar-benar melakukan sesuatu yang revolusioner, ataukah ini hanyalah kemajuan yang bersifat inkremental?

Beberapa tokoh, seperti Kaoutar El Maghraoui, IBM® Principal Research Scientist, berpendapat bahwa inovasi sebenarnya mungkin terletak pada apa yang ia sebut sebagai “efisiensi arsitektur”, yakni penggabungan berbagai teknik seperti “mixture of experts, strategi pembelajaran penguatan, desain perangkat keras-perangkat lunak, serta beragam trik pengoptimalan lainnya. Ini pada dasarnya implementasi cerdas dan efektif dari teknik yang sudah ada,” ujarnya dalam wawancara IIBM® Think baru-baru ini.

Meski begitu, para pakar di berbagai bidang sepakat bahwa DeepSeek-R1 mengubah lingkungan AI global dalam sejumlah cara penting. Selama ini, banyak yang menganggap perusahaan AI Amerika memiliki “parit” atau keunggulan hampir yang mustahil untuk ditandingi. DeepSeek membantah asumsi tersebut dengan menurunkan hambatan bagi para pengembang dan perusahaan kecil untuk mengakses alat yang memungkinkan mereka membangun LLM mereka sendiri.

“Para pengembang dan pengguna kini dapat mengakses kemampuan sekelas OpenAI o1 dengan biaya yang jauh lebih terjangkau,” ujar Abraham Daniels, Senior Technical Product Manager di IBM®, dalam sebuah wawancara.

Fakta bahwa DeepSeek membuka sumber model-modelnya berperan besar dalam meningkatkan aksesibilitas. “Kami melihat lonjakan minat terhadap sumber terbuka sejak kemunculan DeepSeek dan kontribusinya pada Aliansi AI,” ujar Anthony Annunziata, Direktur Strategi Terbuka AI di IBM® dan AI Alliance. AI Alliance sendiri merupakan jaringan internasional perusahaan dan organisasi yang berupaya membangun ekosistem AI yang terbuka dan aman, didirikan oleh IBM® dan Meta.

“Di seluruh Eropa, Vietnam, India, dan Jepang, ada banyak perusahaan AI regional yang ingin memastikan mereka memiliki kendali penuh atas kecerdasan buatan mereka—bahwa mereka dapat membentuknya sesuai kebutuhan budaya, sosial, dan ekonomi masing-masing, yang berbeda dari AS dan negara lain,” ujar Annunziata.

Melindungi riset AI yang berkembang di dalam negeri menjadi prioritas utama. “Ada dorongan kuat menuju kedaulatan digital, di mana pemerintah berupaya mencari cara untuk menghindari pengaruh teknologi AI asing,” ujar El Maghroui.

Pembuatan LLM berdasarkan bahasa lokal memotivasi banyak wirausahawan. "AI sedang menuju ke arah itu, di mana, sebagai sebuah utilitas, setiap negara atau wilayah ingin memiliki model bahasa mereka sendiri untuk setidaknya memiliki suara dalam hal mempengaruhi perilaku," kata Li.

Jepang, misalnya, baru-baru ini memberlakukan Undang-Undang Promosi AI untuk mendorong pengembangan teknologi tersebut. Pada akhir Juni, AI Alliance meluncurkan babak baru di Jepang dengan fokus pada dua bidang yang paling diminati para pelaku usaha lokal: kedaulatan AI dan penerapan AI dalam manufaktur. Bahasa memegang peran penting dalam mengendalikan sistem AI, sehingga pada akhir 2024, misalnya, lebih dari 1.500 peneliti dari kalangan akademisi dan industri bergabung untuk mengembangkan model bahasa Jepang yang kuat dan bersifat terbuka.

Banyak model AI dan pelaku usaha lokal juga memprioritaskan kepentingan ekonomi domestik. Di Jepang, misalnya, sejumlah perusahaan yang bergabung dengan Aliansi AI, termasuk Mitsubishi Electric dan Panasonic, tengah mengembangkan model AI yang ditujukan untuk aplikasi manufaktur dan industri, dua segmen yang memegang peranan besar dalam perekonomian negara tersebut.