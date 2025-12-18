Tren keamanan siber: Prediksi IBM® untuk 2026

Dalam apa yang dapat digambarkan sebagai tahun penentu bagi kemajuan teknologi, 2025 menunjukkan betapa kuat—dan berbahayanya—AI ketika berada di tangan yang salah. Dengan para aktor jahat mengotomatiskan serangan yang kompleks, menggunakan alat AI untuk menjalankan kampanye rekayasa sosial, serta memanipulasi agen AI untuk mengekspos informasi sensitif, tidak mengherankan jika tahun ini menjadi permainan kucing-dan-tikus dalam upaya meredam serangan siber dari pelaku manusia maupun musuh yang didukung AI. Dan meskipun rata-rata biaya pelanggaran data secara global turun 9% menjadi 4,44 juta USD, biaya rata-rata di AS justru mencapai rekor tertinggi sebesar 10,22 juta USD .

Ancaman keamanan siber tidak berhenti pada chatbot otomatis yang mengirim spam ke kotak masuk atau menipu agen AI. Tahun ini, kita melihat apa yang dapat terjadi ketika sebuah organisasi tertangkap tidak siap menghadapi konsekuensi dari mengintegrasikan alat baru seperti agen AI ke dalam alur kerja mereka: 13% perusahaan melaporkan insiden keamanan terkait AI, dengan 97% dari perusahaan yang terdampak mengakui kurangnya kontrol akses AI yang memadai.

Prediksi keamanan siber tahun lalu menyinggung tentang kehadiran AI yang semakin penting dalam rencana kesiapsiagaan keamanan siber. Tahun ini, prediksi IBM® untuk tahun 2026 berpusat pada bagaimana integrasi AI otonom ke dalam lingkungan perusahaan dapat menjadi keuntungan dan beban, tergantung pada apakah langkah-langkah keamanan yang tepat diterapkan atau tidak.