Sistem air dan air limbah di A.S. sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, tetapi sistem ini juga mengalami kekurangan dana kronis, infrastruktur lama, dan permukaan serangan yang semakin luas. Ketergantungan pada sistem OT, banyak di antaranya tidak memiliki perlindungan keamanan modern, telah membuat utilitas ini sangat rentan terhadap ancaman siber.

Menurut sebuah laporan oleh CISA, hacker pro-Rusia semakin menargetkan sistem kontrol industri (ICS) dalam utilitas air, sering mengeksploitasi kata sandi default, titik akses jarak jauh yang tidak aman dan praktik kebersihan cyber yang lemah lainnya.

Sistem air unik karena bergantung pada jaringan ICS yang kompleks untuk mengelola berbagai fungsi penting, seperti proses pengolahan dan distribusi. Sistem-sistem ini pada awalnya tidak dirancang dengan mempertimbangkan keamanan siber, yang mengarah pada tambal sulam perlindungan yang gagal memenuhi lingkungan ancaman saat ini.

Penyerang, terutama aktor yang didukung negara, menganggap utilitas air sebagai sasaran strategis mengingat kemampuannya untuk mengacaukan infrastruktur sipil dan menciptakan kepanikan luas. Dan karena kurangnya keamanan yang kuat, sistem air lebih mudah dilanggar. Secara keseluruhan, kerentanan sektor air menjadikannya target utama bagi musuh yang mencari keuntungan moneter atau untuk memberikan tekanan geopolitik.