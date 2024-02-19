Undang-Undang Ketahanan Siber Eropa: mendefinisikan ulang sumber terbuka

Di tengah lingkungan ancaman yang semakin kompleks, kita menemukan diri kita berada di persimpangan jalan di mana hukum, teknologi, dan komunitas bertemu. Dengan demikian, ketahanan siber lebih penting dari sebelumnya. Pada intinya, ketahanan siber berarti mempertahankan postur keamanan yang kuat meskipun ada peristiwa siber yang merugikan dan mampu mengantisipasi, menahan, pulih dari dan beradaptasi dengan insiden tersebut.

Sementara peraturan privasi dan perlindungan data baru seperti GDPR, HIPAA dan CCPA diperkenalkan lebih sering dari sebelumnya, tahukah Anda bahwa ada undang-undang baru yang secara khusus membahas ketahanan dunia maya?

Amendemen terbaru Uni Eropa terhadap Undang-Undang Ketahanan Siber (CRA) telah mengirimkan gelombang ke seluruh dunia teknologi. Undang-undang tersebut diusulkan pada September 2022 dan mencapai kesepakatan politik dengan amendemen kontroversial pada Desember 2023. Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber di seluruh UE tetapi telah mengambil langkah yang tidak terduga dengan mendefinisikan ulang hakikat perangkat lunak sumber terbuka.

Amendemen tersebut mendefinisikan ulang perangkat lunak sumber terbuka, yang dapat menandakan pergeseran paradigma potensial dalam cara perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan, dibagikan, dan dipersepsikan di lingkungan digital Eropa.

Reaksi industri teknologi merupakan perpaduan ganjil antara optimisme yang berhati-hati dan pengawasan yang penuh kecemasan, mencerminkan beragam implikasi bagi para pengembang sumber terbuka dan ekosistem perangkat lunak secara lebih luas.

Dengan menjelajahi lapisan amendemen terbaru CRA, kita dapat fokus pada dampaknya pada komunitas sumber terbuka, pemeriksaan suhu industri dan perjalanan sumber terbuka melalui labirin legislatif CRA.