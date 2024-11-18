Cara alamat kebutuhan energi AI yang terus meningkat

Beberapa percaya bahwa salah satu alat yang dapat membantu mengekang permintaan energi AI adalah AI itu sendiri. Awal tahun ini, CEO NVIDIA Jensen Huang berpendapat bahwa investasi dalam teknologi akan mengarah pada “energi yang lebih baik, sistem penangkapan karbon yang lebih baik, bahan penghasil energi yang lebih baik” — dan, pada akhirnya, jaringan yang mampu mendukung permintaan energi AI.

Mantan CEO Google Eric Schmidt telah menganjurkan pengembangan AI yang cepat, meskipun harus mengorbankan target iklim saat ini, Eric berpendapat bahwa AI justru lebih mungkin menemukan solusi atas permasalahan tersebut dibandingkan upaya konservasi. “Lebih baik saya percaya AI dapat menyelesaikan masalah, daripada mengekangnya dan tetap harus berhadapan dengan masalah tersebut,” katanya pada sebuah konferensi AI awal tahun ini.

Spring setuju bahwa alat AI ini memiliki tempat dalam proses meningkatkan keberlanjutan. “AI dan AI generatif khususnya sangat menjanjikan dalam mempercepat inisiatif keberlanjutan,” katanya. “Dengan kemampuannya untuk mempercepat konversi data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, ini menyediakan alat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berkelanjutan dalam konteks sistem energi rendah karbon.” Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa “untuk secara efektif menuai manfaat AI, perusahaan yang menerapkan teknologi harus mengambil “pendekatan strategis yang mempertimbangkan implikasi lingkungan yang lebih luas juga.”

Sektor energi memanfaatkan AI sebagai solusi potensial. Sebuah studi IBM® baru-baru ini menemukan bahwa 63% eksekutif energi dan sumber daya berharap untuk mewujudkan nilai dari AI generatif dan otomatisasi. Harapannya adalah bahwa teknologi ini dapat membantu mengurangi permintaan energi yang meningkat—tidak hanya dari AI, tetapi dari konsumen energi utama lainnya, termasuk kendaraan listrik.

De Vries, pada bagiannya, bersikap skeptis tentang kapasitas AI untuk menyelesaikan semua masalah terkait energi yang diciptakannya. “Ini akan menjadi angan-angan,” katanya, menjelaskan bahwa “secara historis, peningkatan efisiensi juga sering menyebabkan peningkatan permintaan, kadang-kadang menghasilkan lebih banyak permintaan akan sumber daya secara total daripada sebelum keuntungan efisiensi direalisasikan.” De Vries mengatakan bahwa akan menjadi sikap yang sempit pandang jika kita bertaruh pada efisiensi di masa depan sambil mengabaikan dampak nyata yang sudah ditimbulkan oleh meningkatnya kebutuhan energi akibat perkembangan AI.