Cara alamat kebutuhan energi AI yang terus meningkat

Dalam hampir dua tahun sejak rilis ChatGPT OpenAI, adopsi kecerdasan buatan telah tumbuh secara eksponensial. Organisasi yang disurvei melaporkan penggunaan AI generatif hampir dua kali lipat dari tahun 2023 hingga tahun 2024, menurut Survei Global McKinsey—dan angka itu diperkirakan akan tumbuh lebih dari 40% setiap tahun selama dekade berikutnya , menurut Bloomberg Intelligence.
Pertumbuhan itu bukannya tanpa biaya. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk implementasi AI, demikian juga kebutuhan akan pusat data yang mampu memproses volume tinggi perhitungan dan permintaan yang rumit. McKinsey memprediksi bahwa permintaan global untuk kapasitas pusat data dapat meningkat sebanyak 22% per tahun untuk sisa dekade ini.
Ketika pusat data tersebut online, mereka akan menggunakan sejumlah besar energi. Faktanya, McKinsey memperkirakan bahwa permintaan energi dari pusat data bisa setinggi 298 gigawatt pada tahun 2030, setara dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memberi daya lebih dari 200 juta rumah hunian. Goldman Sachs memproyeksikan peningkatan 160% dalam permintaan daya pusat data pada tahun 2030, dengan pusat data diperkirakan akan mengkonsumsi sebanyak 4% dari semua energi yang dihasilkan pada akhir dekade ini.
“Seiring meningkatnya adopsi AI, permintaan akan pusat data juga kemungkinan bertambah. Hal ini dapat mendorong kenaikan konsumsi energi dan berpotensi memberi tekanan tambahan pada jaringan listrik yang sudah berusaha memenuhi kebutuhan elektrifikasi dan energi rendah karbon,” ujar Phil Spring, Senior Partner sekaligus EMEA Energy & Resources Industry Leader di IBM® Consulting.
Beberapa tempat sudah merasakan tekanan itu. Virginia Utara, yang telah menjadi rumah bagi ledakan pusat data dalam setengah dekade terakhir, telah mulai melihat permintaan hampir melebihi kapasitas. Masalah serupa telah melanda sebagian Georgia dan Arizona.
Dan bukan hanya AS, juga — Alex de Vries, mahasiswa PhD di Vrije Universiteit Amsterdam dan pendiri perusahaan riset Digiconomist, menunjuk Irlandia sebagai contoh grid di bawah tekanan dari pusat data.
Untuk sebagian besar, kata de Vries, jaringan listrik harus mempertahankan fungsionalitas di bawah tekanan dalam jangka pendek karena “pembuatan perangkat dan konstruksi pusat data membutuhkan waktu, dan tekanan AI pada jaringan listrik harus dibatasi sekarang.” Namun, ia mencatat bahwa adopsi AI yang cepat dan perluasan infrastruktur untuk mendukungnya kemungkinan akan menimbulkan masalah di masa depan jika tidak ditangani dengan benar.
Beberapa percaya bahwa salah satu alat yang dapat membantu mengekang permintaan energi AI adalah AI itu sendiri. Awal tahun ini, CEO NVIDIA Jensen Huang berpendapat bahwa investasi dalam teknologi akan mengarah pada “energi yang lebih baik, sistem penangkapan karbon yang lebih baik, bahan penghasil energi yang lebih baik” — dan, pada akhirnya, jaringan yang mampu mendukung permintaan energi AI.
Mantan CEO Google Eric Schmidt telah menganjurkan pengembangan AI yang cepat, meskipun harus mengorbankan target iklim saat ini, Eric berpendapat bahwa AI justru lebih mungkin menemukan solusi atas permasalahan tersebut dibandingkan upaya konservasi. “Lebih baik saya percaya AI dapat menyelesaikan masalah, daripada mengekangnya dan tetap harus berhadapan dengan masalah tersebut,” katanya pada sebuah konferensi AI awal tahun ini.
Spring setuju bahwa alat AI ini memiliki tempat dalam proses meningkatkan keberlanjutan. “AI dan AI generatif khususnya sangat menjanjikan dalam mempercepat inisiatif keberlanjutan,” katanya. “Dengan kemampuannya untuk mempercepat konversi data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, ini menyediakan alat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berkelanjutan dalam konteks sistem energi rendah karbon.” Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa “untuk secara efektif menuai manfaat AI, perusahaan yang menerapkan teknologi harus mengambil “pendekatan strategis yang mempertimbangkan implikasi lingkungan yang lebih luas juga.”
Sektor energi memanfaatkan AI sebagai solusi potensial. Sebuah studi IBM® baru-baru ini menemukan bahwa 63% eksekutif energi dan sumber daya berharap untuk mewujudkan nilai dari AI generatif dan otomatisasi. Harapannya adalah bahwa teknologi ini dapat membantu mengurangi permintaan energi yang meningkat—tidak hanya dari AI, tetapi dari konsumen energi utama lainnya, termasuk kendaraan listrik.
De Vries, pada bagiannya, bersikap skeptis tentang kapasitas AI untuk menyelesaikan semua masalah terkait energi yang diciptakannya. “Ini akan menjadi angan-angan,” katanya, menjelaskan bahwa “secara historis, peningkatan efisiensi juga sering menyebabkan peningkatan permintaan, kadang-kadang menghasilkan lebih banyak permintaan akan sumber daya secara total daripada sebelum keuntungan efisiensi direalisasikan.” De Vries mengatakan bahwa akan menjadi sikap yang sempit pandang jika kita bertaruh pada efisiensi di masa depan sambil mengabaikan dampak nyata yang sudah ditimbulkan oleh meningkatnya kebutuhan energi akibat perkembangan AI.
Pakar mengatakan bahwa ada sejumlah cara untuk mengurangi dampak lingkungan AI. Tetapi mengatasi masalah ini, kata Spring, membutuhkan “membuat pilihan yang lebih berkelanjutan di setiap langkah siklus hidup AI.”
Salah satu pendekatan yang dapat membantu membatasi permintaan energi adalah dengan menggunakan model dasar—model yang hanya memerlukan pelatihan sekali, dibandingkan dengan model bahasa besar, yang terus berkembang.
Spring menunjuk ke model dasar IBM®, yang dikembangkan bekerja sama dengan NASA, yang dapat disesuaikan oleh organisasi untuk melacak deforestasi, melakukan deteksi gas rumah kaca atau memprediksi hasil panen tanpa memerlukan pelatihan tambahan.
“Penting juga untuk mengingat ukuran model,” kata Spring. “Lebih besar tidak selalu lebih baik. Faktanya, model yang lebih kecil yang dilatih pada data berkualitas tinggi yang dikurasi sering kali dapat mencapai hasil yang serupa atau bahkan lebih baik, sementara lebih hemat energi.
Memilih lokasi pemrosesan yang tepat juga dapat membantu mengurangi kebutuhan energi berlebih. Spring mengatakan pendekatan hybrid cloud dapat membantu organisasi mengurangi konsumsi energi dan memberikan visibilitas tambahan ke dalam penggunaan secara keseluruhan, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat tentang cara menjalankan teknologi AI.
“Menempatkan pusat data di daerah dengan sumber energi terbarukan dapat menyebabkan penghematan energi yang signifikan dan pengurangan jejak karbon,” kata Spring, mencatat bahwa 74% listrik yang dikonsumsi IBM® pusat data pada tahun 2023 berasal dari sumber terbarukan.
Pada akhirnya, kebangkitan AI menghadirkan peluang signifikan untuk memajukan keberlanjutan. Tapi itu juga menciptakan dilema mendesak: menyeimbangkan kebutuhan untuk transisi ke energi bersih dengan permintaan energi AI yang terus meningkat. Terlepas dari tantangan ini, 90% para pemimpin bisnis masih percaya bahwa AI dapat memberikan dampak positif pada tujuan keberlanjutan. Ke depan, kuncinya adalah mengelola konsumsi energi AI secara bertanggung jawab—memanfaatkan potensinya dengan cara yang berkontribusi pada, bukan mengurangi, masa depan yang berkelanjutan.