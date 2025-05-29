Memecahkan 'Kekaisaran AI': Penulis Karen Hao tentang kuasa, data, dan perlombaan untuk membangun kecerdasan super

Pola pikir yang berfokus pada skala di OpenAI bukan hanya kesimpulan teknis. Itu adalah hasil dari sistem kepercayaan yang koheren, jika tidak ortodoks, yang dimiliki oleh kepemimpinannya, Hao menunjukkan. Dia mengatakan bahwa Ilya Sutskever, Kepala Ilmuwan di OpenAI, adalah seorang absolutis pembelajaran mendalam. Dia percaya bahwa neural networks yang cukup besar, jika diberi cukup data, pada akhirnya akan mengembangkan kecerdasan seperti manusia. Di sisi lain, Sam Altman, CEO OpenAI, mendekati kecerdasan buatan sebagai pengusaha, melihat penskalaan eksponensial sebagai jalan tercepat menuju dominasi. Greg Brockman, Presiden OpenAI, adalah pikiran teknik yang berfokus untuk mewujudkan penskalaan itu.

Arsitektur yang memungkinkan doktrin ini adalah transformer, jenis neural networks yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017. Transformer unggul dalam memodelkan urutan data, seperti teks, karena mereka dapat melacak hubungan antara kata-kata jarak jauh dalam sebuah kalimat. Yang terpenting, mereka dapat ditingkatkan secara efisien. Menambahkan lebih banyak lapisan dan lebih banyak parameter meningkatkan kinerja.

Tim riset OpenAI menyadari bahwa jika mereka melatih transformer pada kumpulan data yang cukup besar dengan kekuatan komputasi yang cukup, mereka dapat melewati kebutuhan akan fitur buatan khusus, penalaran simbolis, atau desain modular. Kecerdasan, dalam pandangan mereka, akan muncul dari data.

Untuk melatih model seperti GPT-4, OpenAI tidak hanya membutuhkan ide tetapi infrastruktur. Model bahasa dengan ukuran ini membutuhkan klaster puluhan ribu unit pemrosesan grafis. Dirancang awalnya untuk merender gambar tiga dimensi, GPU terbukti sangat berguna untuk perkalian matriks di jantung neural networks. Namun, merangkai mereka bersama-sama untuk bertindak sebagai sistem terpadu membutuhkan orkestrasi perangkat lunak dan perangkat keras khusus.

Insinyur OpenAI mengembangkan teknik untuk mempartisi model menjadi pecahan, yang dapat didistribusikan ke beberapa chip dan dilatih secara paralel. Mereka membuat protokol checkpoint untuk melestarikan pelatihan parSIAL, mengurangi risiko kegagalan bencana. Mereka membangun protokol komunikasi khusus untuk menyinkronkan pembaruan di seluruh mesin. Ini bukan kemajuan glamor, tetapi itu penting.

“Tidak ada yang pernah berlatih di 10.000 chip sebelumnya,” kata Hao. “Mereka harus mengetahuinya secara real time.”

Kemajuan ini memungkinkan peningkatan model lebih cepat dan dengan efisiensi yang lebih besar daripada pesaing. Namun, mereka juga berkontribusi pada jenis kerahasiaan baru. OpenAI berhenti menerbitkan banyak detail di balik terobosanya. Mengungkapkan terlalu banyak, menurut perusahaan, akan memberikan keunggulan kompetitif.

Pada 2024, sebagian besar perusahaan teknologi besar telah menyusul. IBM, Google, Meta, Amazon, Anthropic dan pendatang baru, seperti Mistral, semuanya telah menghasilkan model bahasa besar menggunakan arsitektur transformator dan teknik pelatihan serupa. Banyak yang menggunakan pembelajaran penguatan dengan umpan balik manusia, sebuah metode di mana manusia menilai kualitas keluaran model, memungkinkan model untuk disesuaikan agar lebih selaras dengan preferensi manusia.

Bagi orang luar, perbedaan antara sistem ini menjadi lebih sulit untuk dibedakan. Pengembang aplikasi mulai merancang antarmuka yang dapat bekerja dengan model apa pun di belakang layar, memungkinkan mereka untuk beralih penyedia sesuai kebutuhan. Harga, latensi, dan waktu aktif menjadi lebih penting daripada perbedaan marjinal dalam kecerdasan.

“Semua orang mencoba menjadi model agnostik sekarang,” kata Hao. "OpenAI tidak lagi memonopoli model yang bagus."

Dengan skala yang tidak lagi menjadi pembeda, perusahaan mulai berinvestasi dalam paradigma yang berbeda: agensi. Dalam kecerdasan buatan, agensi mengacu pada kemampuan sistem untuk mengambil inisiatif, bertahan dari waktu ke waktu dan bertindak menuju tujuannya. Alih-alih bereaksi terhadap prompt, agen merencanakan tindakan, memantau hasil, dan menyesuaikan perilaku.

Ini membutuhkan kemampuan baru. Model harus mempertahankan memori di seluruh sesi, berintegrasi dengan alat pihak ketiga dan membuat keputusan tanpa petunjuk eksplisit. Tujuannya adalah pindah dari chatbot pasif ke kolaborator aktif.

OpenAI telah lama terinspirasi oleh film "Her", di mana seorang pengguna jatuh cinta dengan asisten AI yang beradaptasi dengan lancar dengan kebutuhannya. Menciptakan sistem seperti itu berarti mengembangkan tidak hanya kecerdasan, tetapi kehadiran. Hao mencatat bahwa tim internal OpenAI telah mengejar mimpi ini di seluruh domain produk dan penelitian.

“Anda tidak dapat membangun asisten semacam itu tanpa memberikan memori, ketekunan, dan otonomi model,” katanya.

Namun, untuk membuat agen benar-benar efektif, OpenAI membutuhkan lebih dari sekadar algoritma. Dibutuhkan jenis data baru dan cara baru untuk mengumpulkannya. Internet, yang dulunya merupakan sumber data pelatihan yang melimpah, telah menjadi jenuh dengan konten sintetis. Banyak dokumen yang sekarang tersedia secara online sendiri dihasilkan oleh model sebelumnya.

Ini menciptakan loop masukan di mana pelatihan online menjadi makin kurang berharga. Untuk memutus lingkaran, perusahaan beralih ke pengumpulan data yang lebih intim. Hao melaporkan bahwa OpenAI sedang menjelajahi perangkat khusus yang dapat menangkap perilaku pengguna real-time, dari interaksi mobile hingga percakapan suara dan konteks lingkungan.

“Ada terlalu banyak konten yang dihasilkan AI secara online,” kata Hao. “Jika Anda menginginkan data berkualitas tinggi, Anda harus mendapatkannya langsung dari orang-orang.”

Gelombang konten yang dihasilkan oleh AI yang makin meningkat, kata Hao, menimbulkan pertanyaan sulit tentang persetujuan, pengawasan, dan kontrol. Apakah orang benar-benar dapat memilih untuk tidak membiarkan data mereka dikumpulkan? Dan apa pendapat mereka akan memiliki model yang dilatih pada kata-kata, gambar, atau perilaku mereka?

Bagi Hao, jawabannya bukan terletak pada tekno-optimisme atau kiamat, tetapi pada transparansi. Dia tidak menganut ideologi dominan dalam AI—apa yang dia sebut “boomer,” yang percaya kecerdasan buatan akan menyelamatkan umat manusia, atau “doomer” yang takut itu akan menghancurkan kita.

"Saya berada di pihak akuntabilitas," katanya. "Sistem ini mencerminkan kekuatan institusional. Kita perlu tahu bagaimana mereka dibuat dan siapa yang mendapat manfaat.”

Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana model mereka diuji, data apa yang mereka gunakan dan bagaimana mereka memahami hasilnya, kata Hao. Mereka harus melacak kesalahan dan membagikan temuan mereka sehingga orang lain dapat melihat lebih dekat.

Tanpa keterbukaan semacam ini, Hao memperingatkan, AI berisiko menjadi kotak hitam berpemilik — kuat, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan.