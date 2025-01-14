Model dunia membantu AI mempelajari apa yang diketahui anak berusia lima tahun tentang gravitasi

Kepala ilmuwan AI Meta, Yann LeCun, telah menjelaskan bahwa model dunia adalah sistem yang mengamati lingkungannya dan memprediksi apa yang mungkin terjadi selanjutnya, mengingat pengetahuannya saat ini dan faktor-faktor yang tidak diketahui yang dapat mempengaruhi hasil di masa depan. Dia mencatat bahwa model bahasa AI saat ini menggunakan versi yang lebih sederhana dari pendekatan ini: mereka hanya melihat informasi masa lalu untuk membuat prediksi, tanpa memperhitungkan kemungkinan tindakan yang berbeda atau variabel yang tidak diketahui.

Kemampuan model dunia untuk mensimulasikan skenario sebelum implementasi dunia nyata dapat menghemat uang perusahaan dan kecelakaan dalam robotika.

"Model dunia memungkinkan mesin untuk merencanakan gerakan dan interaksi dalam ruang simulasi, sering disebut 'kembaran digital', sebelum mencobanya di dunia fisik," Moreno mengatakan. " Ini secara dramatis mengurangi coba-coba yang mahal, mengurangi risiko keselamatan dan mempercepat pembelajaran untuk tugas-tugas seperti perakitan industri, logistik gudang, atau robotika berorientasi layanan. "

Moreno menunjukkan bahwa prinsip-prinsip simulasi yang sama ini juga telah menarik perhatian para peneliti medis, yang melihat peluang dalam pengembangan obat dan pengobatan penyakit.

" Dalam perawatan kesehatan, model dunia menyatukan data dari berbagai domain—genomik, proteomik, transkriptomik, dan kimia—untuk menangkap kompleksitas sistem biologis dalam skala besar, " Moreno mengatakan. " Pandangan holistik ini memberdayakan para peneliti dan dokter untuk mengungkap pola tersembunyi dalam kumpulan data biomedis besar, memungkinkan tugas-tugas seperti prediksi gangguan gen, klasifikasi keadaan penyakit, dan pemodelan respons terapi. "

Namun, mencapai aplikasi perawatan kesehatan yang ambisius ini membutuhkan sumber daya komputasi yang luar biasa. Melatih model-model ini menuntut Power dan Sumber daya yang besar, bahkan dengan perangkat keras khusus. Kumpulan pertama model Cosmos masuk ke katalog API NVIDIA tahun ini, bersama alat untuk memproses data video.

Investasi dalam otot komputasi dapat membuka pintu baru di seluruh industri. Melalui model dunia AI, organisasi dapat membuat kembar virtual dari operasi mereka untuk menguji perubahan signifikan sebelum implementasi dengan aman. Simulasi canggih ini memungkinkan perusahaan untuk bereksperimen dengan pengaturan yang berbeda—apakah mereka merencanakan tata letak gudang baru, atau menambahkan robot ke alur kerja mereka—tanpa mengganggu bisnis dunia nyata mereka.

"Pendekatan gen AI tradisional biasanya beroperasi pada data tekstual atau murni digital, tidak memiliki kapasitas untuk bernalar tentang objek dan kekuatan fisik," Moreno mengatakan. "Dengan mengodekan aturan yang mengatur interaksi dunia nyata, model dunia dapat mensimulasikan dan memprediksi hasil di luar teks atau gambar."