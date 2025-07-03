Cloudflare ingin menyelamatkan internet dari risiko konten “zero-click”. Apakah akan berhasil?

Dengan munculnya AI generatif dan pencarian AI yang didukung oleh Anthropic, OpenAI, Meta, dan Perplexity, web mulai kedatangan jenis pengunjung baru: bot scraper. Pergeseran ini tidak hanya memengaruhi penerbit berita, yang mengandalkan trafik rujukan untuk menghasilkan uang dari jurnalisme mereka, tetapi juga para pembuat konten dan platform teknologi besar. Dalam satu contoh, Reddit baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap Anthropic dan mengklaim bot mengikis kontennya—yangdibantah oleh Anthropic.

“Perusahaan teknologi juga dipengaruhi oleh perayap AI,” kata Will Allen, Head of AI Control, Privacy and Media Products di Cloudflare dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Pinterest, Quora dan Reddit adalah beberapa situs teknologi konten buatan pengguna paling populer yang telah masuk untuk mendukung pendekatan berbasis izin kami untuk perayap AI, bersama dengan perusahaan di ruang AI seperti ProRata AI dan Hyperscience.”

Bot digunakan untuk pelatihan, tetapi juga untuk Retrieval-Augmented Generation (RAG), yang menghubungkan model AI generatif ke basis pengetahuan eksternal, seperti konten yang tersedia untuk umum di internet. Menurut laporan yang dirilis bulan lalu oleh perusahaan teknologi TollBit, lalu lintas bot RAG yang diamati di situs mitra mereka tumbuh 49%, hampir 2,5 kali lipat dari lalu lintas bot pelatihan di 18%. Dari 12 bot teratas yang merayapi situs web, TollBit menemukan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, ChatGPT, Meta, dan Perplexity adalah yang paling aktif, membentuk total sekitar 70% dari rata-rata goresan bulanan oleh bot AI.

Lalu lintas baru ini berdampak pada server dan mendorong meningkatnya biaya pada infrastruktur penerbit. Pada bulan April, Wikimedia, organisasi nirlaba di balik Wikipedia, mencatat bahwa 65% lalu lintas termahal berasal dari bot. “Konten kami gratis, infrastruktur kami tidak,” kata organisasi itu dalam postingan blog.

Bot yang haus data juga memengaruhi rasio klik-tayang di halaman hasil mesin pencari, atau SERP, yang telah mengalami penurunan tajam dalam beberapa bulan terakhir. Ambil contoh Ikhtisar AI Google: studi terbaru oleh perusahaan pemasaran Ahrefs menunjukkan bahwa Ikhtisar AI, sebuah produk yang diluncurkan oleh raksasa pencarian tersebut kepada setiap pengguna pada bulan Mei lalu, mengurangi klik sebesar 34,5%. Sementara AI Overview terus bertumbuh—sebesar 116% sejak Maret lalu—situs yang disajikan di SERP mengalami penurunan.

“Artinya, jika Anda menghasilkan uang melalui langganan, melalui iklan, [melalui] hal-hal yang dilakukan pembuat konten hari ini, pengunjung tidak akan melihat iklan itu,” kata Pangeran Cloudflare selama wawancara baru-baru ini di CNBC. “Mereka tidak akan membeli langganan itu lagi. Dan itu berarti akan jauh, jauh lebih sulit bagi Anda untuk menjadi pembuat konten.”