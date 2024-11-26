ChatGPT berusia dua tahun: Bagaimana itu dimulai, dan bagaimana kelanjutannya

Kecerdasan Buatan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1950-an, misalnya, IBM® sudah melatih beberapa neural networks paling awal, menggunakan catur dan backgammon untuk melatih mesin mengalahkan grandmaster. Namun, rilis ChatGPT, dengan antarmuka bahasa alami yang sederhana dan gratis digunakan, menandai titik balik utama.

“Apa yang berbeda dari ChatGPT adalah kemampuannya memberikan pengalaman luar biasa kepada konsumen dan memungkinkan orang-orang non-teknis menggunakan AI untuk melakukan hal-hal luar biasa,” kata Chris Hay, IBM® Distinguished Engineer.

Efeknya adalah menempatkan teknologi yang kuat—yang sebelumnya sebagian besar hanya dapat diakses oleh bisnis terkaya—di tangan siapa pun yang memiliki komputer dan koneksi internet. Sementara itu, langkah OpenAI memaksa perusahaan lain merilis alat canggih mereka sendiri, memicu munculnya generasi programmer dan pengusaha baru yang berfokus pada inovasi AI di seluruh dunia.

“[Lingkungan] ekonomi global berubah secara fundamental ketika AI menjadi mudah diakses seperti listrik,” ujar Shobhit Varshney, VP dan Mitra Senior di IBM® Consulting. Salah satu tanda pergeseran ini, kata Varshney, adalah jumlah programmer yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bergabung dengan GitHub dari seluruh dunia, dengan Python, bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk AI dan machine learning, menjadi bahasa paling populer di platform.

“Sekarang orang dapat memanfaatkan alat-alat ini tanpa membutuhkan jutaan dolar investasi,” katanya. “Kita akan segera melihat unicorn satu orang.”