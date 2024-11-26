ChatGPT berusia dua tahun: Bagaimana itu dimulai, dan bagaimana kelanjutannya

Dua tahun lalu, OpenAI, sebuah startup San Francisco yang didirikan sebagai organisasi nirlaba pada 2015 oleh Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba, dan John Schulman, membuka chatbot AI untuk pengujian. Perilisan ini memicu antusiasme, pertanyaan, dan bahkan sejumlah eksperimen (ingat episode The Daily ini?). Maju cepat ke November 2024, dan ChatGPT kini memiliki lebih dari 200 juta pengguna aktif mingguan, sementara OpenAI terus berkembang melalui kemitraan dengan raksasa teknologi seperti Microsoft dan Apple.
Jadi, bagaimana rilis ChatGPT mengubah lingkungan AI? Kami berbicara dengan pakar IBM® tentang bagaimana AI telah berevolusi dalam dua tahun terakhir dan terus berubah.
Kecerdasan Buatan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1950-an, misalnya, IBM® sudah melatih beberapa neural networks paling awal, menggunakan catur dan backgammon untuk melatih mesin mengalahkan grandmaster. Namun, rilis ChatGPT, dengan antarmuka bahasa alami yang sederhana dan gratis digunakan, menandai titik balik utama.
“Apa yang berbeda dari ChatGPT adalah kemampuannya memberikan pengalaman luar biasa kepada konsumen dan memungkinkan orang-orang non-teknis menggunakan AI untuk melakukan hal-hal luar biasa,” kata Chris Hay, IBM® Distinguished Engineer.
Efeknya adalah menempatkan teknologi yang kuat—yang sebelumnya sebagian besar hanya dapat diakses oleh bisnis terkaya—di tangan siapa pun yang memiliki komputer dan koneksi internet. Sementara itu, langkah OpenAI memaksa perusahaan lain merilis alat canggih mereka sendiri, memicu munculnya generasi programmer dan pengusaha baru yang berfokus pada inovasi AI di seluruh dunia.
“[Lingkungan] ekonomi global berubah secara fundamental ketika AI menjadi mudah diakses seperti listrik,” ujar Shobhit Varshney, VP dan Mitra Senior di IBM® Consulting. Salah satu tanda pergeseran ini, kata Varshney, adalah jumlah programmer yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bergabung dengan GitHub dari seluruh dunia, dengan Python, bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk AI dan machine learning, menjadi bahasa paling populer di platform.
“Sekarang orang dapat memanfaatkan alat-alat ini tanpa membutuhkan jutaan dolar investasi,” katanya. “Kita akan segera melihat unicorn satu orang.”
Chris Hay mengatakan momen “aha”-nya dengan ChatGPT muncul hanya beberapa minggu setelah rilis chatbot tersebut, ketika ia mencoba mengerjakan bahasa pemrogramannya sendiri. Ia dengan cepat mendapati dirinya meminta masukan dari GPT.
“Saat itulah saya berpikir, ‘Astaga! Saya sedang melakukan percakapan yang tepat di sini tentang merancang bahasa pemrograman saya. Saya punya kolaborator!‘“
Dua tahun kemudian, 92% pemimpin bisnis yang disurvei oleh IBM® Institute for Business Value menyatakan bahwa mereka akan mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja mereka pada 2025. Sudah ada dorongan untuk mengintegrasikan AI ke dalam layanan dan produk yang berhadapan langsung dengan konsumen, seperti Apple Intelligence, Adobe, dan Meta AI.
“Sekarang, semua yang kita sentuh adalah gen AI,” kata Hay.
LLM dimulai dengan teks. Namun, sejak itu industri mulai bergerak menuju model multimodal, yang mampu mengintegrasikan dan memproses berbagai jenis data, termasuk gambar, audio, video, teks, atau kode.
Model kini dapat berinteraksi dan memproses berbagai jenis data di luar kata-kata tertulis, membuka dunia aplikasi AI yang sepenuhnya baru, seperti penemuan obat dan pelacakan iklim.
“Tidak harus hanya berupa teks atau kode; ada ledakan besar berbagai modalitas yang dapat dipahami, direpresentasikan, dan kemudian dihasilkan oleh model AI,” kata Varshney.
Manusia menggabungkan semua indera mereka untuk membuat keputusan—dan ke situlah AI menuju, katanya.
Salah satu perkembangan utama tahun ini adalah munculnya apa yang disebut “model penalaran.” Model-model ini, seperti seri o1 dari OpenAI, menerapkan penalaran berantai, yang berarti model-model ini dapat meniru penalaran manusia dan menggunakan deduksi logis untuk memecahkan masalah kompleks.
“Apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa model mulai berpikir lebih banyak dan sampai pada jawaban,” kata Hay. “Ini belum setara dengan penalaran manusia, dan 'penalaran' adalah istilah yang terlalu sering digunakan, tetapi setidaknya ia mampu merefleksikan apa yang dilakukannya dan menghasilkan jawaban berkualitas lebih tinggi dengan menginvestasikan lebih banyak waktu.”
GPT-3 asli memiliki 175 miliar parameter. Saat ini, model yang lebih kecil—beberapa hanya memiliki 2 miliar parameter—mengungguli model terbaik dari 18 bulan yang lalu.
‘Model semakin kecil dari waktu ke waktu, dan semakin mampu karena dilatih dengan lebih baik,‘ kata Hay. ‘Itulah arah yang ingin saya lihat: semakin besar model, semakin lambat. Saya menginginkan model yang dapat berjalan di perangkat saya sendiri.”
Apakah AI telah mencapai batasnya? Pertanyaannya terus bermunculan, dan sebuah cerita Reuters baru-baru ini yang mengutip salah satu pendiri OpenAI tentang pra-pelatihan dan penskalaan AI memicu banyak komentar publik mengenai keterlambatan dalam melatih model bahasa baru agar menggunakan cara yang lebih mirip manusia untuk “berpikir.”
Tetapi Varshney percaya bahwa mengevaluasi AI dalam hal kemampuan manusia adalah salah arah.
“AI tidak seharusnya dinilai berdasarkan tingkat kecerdasan manusia, karena manusia unggul dalam beberapa hal dan kurang baik dalam hal lain,” katanya. “Kita tidak ingin AI meniru manusia; kita ingin AI benar-benar unggul dalam apa yang dilakukannya.”
Sebagai contoh, ia menunjuk ke sejarah alat rumah tangga biasa. “Kami tidak berharap mesin pencuci piring berdiri dan mulai mencuci piring seperti yang dilakukan manusia,” katanya. Dia percaya kita membutuhkan cara yang lebih baik untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya kuasai AI.
Jauh dari menabrak batas, Hay percaya bahwa AI masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, sebagian besar berkat data sintetis. “Kami akan membutuhkan lebih sedikit data untuk melatih model, dan model akan difokuskan pada berbagai jenis perubahan arsitektur,” ujarnya. “Akan ada terobosan, dan perangkat kerasnya akan menjadi lebih baik. “Jadi saya tidak berpikir akan ada tembok.”
OpenAI masih dipandang sebagai pemimpin dalam perlombaan inovasi dan penerapan AI. Varshney meyakini bahwa OpenAI masih belum memiliki pesaing serius, dua tahun setelah rilis ChatGPT. Hay sependapat, terutama karena ia menilai OpenAI masih memberikan pengalaman pengguna terbaik bagi konsumen.
“Saya masih menggunakan ChatGPT, karena itu pengalaman konsumen yang lebih baik,” katanya. Namun, ia mengakui bahwa bidang ini bergerak dengan cepat. Beberapa mantan pemimpin dan ilmuwan OpenAI telah mendirikan perusahaan baru, seperti Anthropic dan Safe Superintelligence Inc., dan pasar terus dibanjiri dengan fitur serta fungsi baru.
“Siapa yang akan memenangkan perlombaan? Saya harap tidak demikian,” kata Hay. “Di dunia di mana [hanya] satu perusahaan memenangkan perlombaan dan kita semua merugi, sementara [ketika] ada persaingan yang sehat, kita semua mendapat akses ke inovasi AI yang hebat.”