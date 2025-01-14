Sistem Project DIGITS berjalan pada OS NVIDIA DGX berbasis Linux, memungkinkan pengguna mengembangkan secara lokal dan kemudian menerapkan ke cloud atau pusat data. Fasilitas manufaktur dapat menerapkan “pemantauan waktu nyata, pemeliharaan prediktif, dan pengoptimalan proses yang didukung oleh komputasi edge,” kata Ashok Reddy, CEO perusahaan perangkat lunak KX. Perusahaan keuangan mendapatkan alat untuk “perdagangan real-time, manajemen risiko, dan insight prediktif dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.” Sementara itu, organisasi perawatan kesehatan dapat memanfaatkan teknologi untuk “diagnostik yang dipercepat, pencitraan, dan pengembangan obat melalui analitik AI canggih,” kata Reddy. Sistem memproses “volume besar data terstruktur dan tidak terstruktur secara instan” untuk “pengambilan keputusan real-time dan analitik latensi rendah.”

Profesor teknik Universitas Pennsylvania Benjamin Lee mengatakan dia melihat superkomputer NVIDIA sebagai bagian dari pergeseran yang lebih luas menuju AI agen, di mana sistem mengelola seluruh pekerjaan daripada tugas individu.

“AI cerdas kemudian akan menyusun strategi dan menentukan serangkaian tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu,” kata Lee, menambahkan bahwa pendekatan ini “dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan manusia untuk meminta pekerjaan besar dari agen daripada meminta tugas individu dari model.”

Varshney mencatat bahwa teknologi sumber terbuka NVIDIA dari akuisisi Run AI senilai USD 700 juta baru-baru ini. “Mereka berusaha memastikan bahwa seluruh industri pindah lebih dekat ke AI fisik dan AI agen dan era mengemudi otonom ini,” kata Varshney, “Mereka ingin menjadi tulang punggung di masing-masing dari mereka.”

Pemotongan harga bergelombang di seluruh lini produk. “Tahun lalu, 40 seri chip mereka dulunya bernilai USD 1.600,” kata Varshney. “Mereka baru saja merilis yang baru dengan spesifikasi setara seharga USD 550.”

Penurunan harga menunjukkan kemajuan teknis. “Desain GPU sebagian besar didefinisikan dan tidak dioptimalkan secara agresif untuk kinerja, energi, dan biaya,” kata Lee. Namun, ada kemungkinan bahwa NVIDIA telah mencapai titik itu “jauh lebih awal daripada desainer chip lainnya, memungkinkannya untuk bersaing dalam kinerja dan biaya,” kata Lee.

“Model dapat dikhususkan untuk tugas-tugas tertentu, menghitung jawaban yang sama dengan perhitungan yang jauh lebih sedikit dan energi yang jauh lebih sedikit,” kata Lee. “Agen kemudian dapat belajar memilih model khusus yang tepat untuk setiap tugas, sesuatu yang mungkin sulit dilakukan manusia.”

Dorongan menuju komputasi khusus ini menandai pergeseran dramatis dari keterbatasan saat ini. “Kami telah dibatasi oleh beberapa model kecil lucu yang berjalan di perangkat seluler,” kata Varshney. “Mereka ingin membuat komputasi mudah diakses dan didemokratisasi seperti mencolokkan ke listrik, tetapi mereka ingin menjadi negara adidaya listrik di seluruh dunia.”