Menggali dalam-dalam: Penyimpanan karbon bawah tanah menawarkan solusi perubahan iklim

Kabar baik untuk upaya CCS: “Ada banyak situs yang cocok di sebagian besar wilayah,” kata Hayton. Survei Geologi AS menemukan bahwa AS sendiri memiliki potensi penyimpanan karbon untuk menyimpan 3,000 metrik gigaton CO2 di cekungan geologi di seluruh negara. Untuk konteksnya, diperkirakan 2.400 gigaton CO2 dipancarkan oleh aktivitas manusia antara tahun 1850 hingga 2019.

Dan, begitu karbon disimpan, ia cenderung tetap di sana. “Begitu berada di bawah tanah, penelitian menunjukkan kebocoran dari jalur alami rendah,” kata Hayton. Meski begitu, ia memperingatkan bahwa sumur yang bermasalah dan kerusakan pada penyumbatnya dapat menyebabkan kebocoran yang lebih besar. “Regulasi yang lebih baik seputar penggunaan dan pemeliharaan dapat membantu meminimalkan risiko ini,” jelasnya.

“Dengan mempertimbangkan bahwa karbon dioksida yang telah mengalami mineralisasi dapat disimpan selama ribuan tahun, penyimpanan geologis jika dilakukan dalam skala besar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target mitigasi,” ujar Steiner.

Teknologi baru juga dapat membantu peneliti mengungkap situs penyimpanan karbon yang cenderung memiliki tingkat keberhasilan tinggi. IBM® Research, misalnya, mengembangkan alat yang memungkinkan para ilmuwan untuk menyimulasikan suntikan karbon ke berbagai jenis batuan untuk menentukan seberapa efisien material akan menahan gas cair.

“Sifat permukaan batuan pada skala pori sangat penting untuk menentukan potensi penyimpanan karbon dioksida reservoir,” kata Steiner. “Perkiraan geologi menunjukkan bahwa jumlah ruang pori yang tersedia secara global dalam formasi geologi harus, pada prinsipnya, cukup untuk menyimpan semua karbon dioksida di udara setelah ditangkap.”

Tapi ada risiko juga. Efek jangka panjang dari penyimpanan karbon masih belum diketahui. Dan bahkan dalam jangka pendek, solusinya bukan tanpa potensi jebakan. Menyuntikkan karbon ke Bumi dapat membawa risiko memicu gempa bumi. Semburan sumur merupakan kemungkinan terjadi pada lokasi injeksi yang tidak diamankan dengan baik, dan kebocoran tetap menjadi kemungkinan.

Penyimpanan karbon bawah tanah mungkin merupakan alat penting dalam memerangi perubahan iklim dan memenuhi tujuan pengurangan emisi, tetapi itu bukan solusi tersendiri. Seiring kemajuan teknologi CCS dan injeksi karbon menjadi praktik yang lebih umum, para ilmuwan dan pakar industri perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk menentukan lokasi yang aman dan mengurangi risiko.