Menggali dalam-dalam: Penyimpanan karbon bawah tanah menawarkan solusi perubahan iklim

Hal terakhir yang ingin kita lakukan terhadap sebuah masalah adalah menyembunyikannya, sehingga agak ironis bahwa salah satu alat potensial untuk mencegah karbon dioksida terperangkap di atmosfer justru melibatkan menguburnya di bawah tanah. Karena teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) terus berkembang, para ilmuwan dan startup semakin mencari peluang untuk menyuntikkan emisi karbon berbahaya di bawah tanah.
Penangkapan karbon beroperasi pada gagasan loop tertutup. Dengan menggunakan berbagai teknologi, dimungkinkan untuk menangkap CO2 yang dihasilkan dengan membakar bahan bakar fosil dan menyimpannya di formasi batuan jauh di bawah permukaan planet, mengembalikan gas rumah kaca ke tempat asalnya.
Seiring para pakar semakin memandang teknologi ini sebagai kunci potensial untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai tujuan global yang telah disepakati guna membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, semakin banyak negara dan wilayah yang membuka lahannya untuk kemungkinan digunakan dalam proses penyerapan karbon.
Penangkapan dan penyimpanan karbon adalah teknologi lingkungan inovatif yang dirancang untuk mengurangi karbon dioksida atmosfer dengan mencegat emisi di sumbernya dan menyimpannya dengan aman di bawah tanah. Proses ini dimulai di fasilitas industri dan pembangkit listrik, di mana teknologi menggunakan metode seperti penyaringan kimia atau pemisahan pra-pembakaran digunakan untuk menangkap karbon dioksida langsung dari aliran emisi.
Setelah ditangkap, karbon dioksida dikompresi menjadi cairan padat dan diangkut ke lokasi penyimpanan bawah tanah. Situs-situs ini biasanya merupakan formasi geologi dalam yang mengandung bahan berpori seperti batu pasir, batu kapur dan basal.
“Sifat-sifat batuan reservoir sangat penting,” kata Mathias Steiner, seorang Manajer dan Anggota Staf Teknis Senior yang berfokus pada bahan berkelanjutan di IBM® Research. “Selama injeksi, karbon dioksida memasuki ruang pori yang terhubung dari batuan reservoir, di mana ia menggantikan cairan residen, seperti air garam dan minyak. Pada akhirnya, karbon dioksida akan bereaksi secara kimiawi di dalam ruang pori batuan dan termineralisasi menjadi karbonat padat.
Menggunakan tekanan besar, CO2 terkompresi disuntikkan jauh ke dalam bumi, seringkali sejauh 3.000 kaki di bawah permukaan—cukup dalam sehingga lapisan kedap dan padat lainnya seperti serpih berada di atasnya. Menurut Ian Hayton, Group Lead of Materials and Chemicals di Cleantech Group, lapisan yang lebih padat berfungsi sebagai “penghalang alami” yang mengandung karbon.
Sementara CCS jauh dari obat mujarab, CCS mendapatkan daya tarik sebagai solusi potensial untuk mengurangi emisi. Tahun ini, Inggris mengumumkan investasi 28,5 miliar USD dalam teknologi, yang bertujuan untuk menarik dan memfasilitasi pengembangan proyek penyimpanan karbon di dalam perbatasannya. Demikian pula, Departemen Energi Amerika Serikat telah menyisihkan 518 juta USD untuk proyek penyimpanan karbon jangka panjang.
Ketika upaya penangkapan karbon Lanjutkan tumbuh, fokus industri beralih ke tempat karbon dapat disimpan.
Awal musim panas ini, Texas mengumumkan bahwa mereka akan membuka lebih dari satu juta hektar lahan lepas pantai dan air di lepas pantai Teluk Meksiko yang tersedia bagi perusahaan untuk mengebor sumur karbon—situs injeksi di mana karbon dapat dikunci ke dalam formasi batuan alami untuk penyimpanan. California memberikan persetujuan untuk sumur karbon pertama di negara bagian itu pada bulan Oktober, dan EPA diperkirakan akan memberi lampu hijau kepada Virginia Barat untuk mengeluarkan izin bagi proyek penyimpanan karbon bawah tanah pada akhir tahun.
Menurut Hayton, ada sejumlah tempat yang membuat tempat suntikan yang baik, termasuk “ladang minyak dan gas yang habis, akuifer garam dan [formasi geologi yang sesuai] lainnya.” Karena situs-situs ini biasanya memiliki komposisi geologi yang diperlukan untuk injeksi karbon. Misalnya, batuan yang sama yang pernah menyimpan sumber daya minyak dan gas dapat secara efektif digunakan kembali untuk menyimpan CO2.
Kabar baik untuk upaya CCS: “Ada banyak situs yang cocok di sebagian besar wilayah,” kata Hayton. Survei Geologi AS menemukan bahwa AS sendiri memiliki potensi penyimpanan karbon untuk menyimpan 3,000 metrik gigaton CO2 di cekungan geologi di seluruh negara. Untuk konteksnya, diperkirakan 2.400 gigaton CO2 dipancarkan oleh aktivitas manusia antara tahun 1850 hingga 2019.
Dan, begitu karbon disimpan, ia cenderung tetap di sana. “Begitu berada di bawah tanah, penelitian menunjukkan kebocoran dari jalur alami rendah,” kata Hayton. Meski begitu, ia memperingatkan bahwa sumur yang bermasalah dan kerusakan pada penyumbatnya dapat menyebabkan kebocoran yang lebih besar. “Regulasi yang lebih baik seputar penggunaan dan pemeliharaan dapat membantu meminimalkan risiko ini,” jelasnya.
“Dengan mempertimbangkan bahwa karbon dioksida yang telah mengalami mineralisasi dapat disimpan selama ribuan tahun, penyimpanan geologis jika dilakukan dalam skala besar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target mitigasi,” ujar Steiner.
Teknologi baru juga dapat membantu peneliti mengungkap situs penyimpanan karbon yang cenderung memiliki tingkat keberhasilan tinggi. IBM® Research, misalnya, mengembangkan alat yang memungkinkan para ilmuwan untuk menyimulasikan suntikan karbon ke berbagai jenis batuan untuk menentukan seberapa efisien material akan menahan gas cair.
“Sifat permukaan batuan pada skala pori sangat penting untuk menentukan potensi penyimpanan karbon dioksida reservoir,” kata Steiner. “Perkiraan geologi menunjukkan bahwa jumlah ruang pori yang tersedia secara global dalam formasi geologi harus, pada prinsipnya, cukup untuk menyimpan semua karbon dioksida di udara setelah ditangkap.”
Tapi ada risiko juga. Efek jangka panjang dari penyimpanan karbon masih belum diketahui. Dan bahkan dalam jangka pendek, solusinya bukan tanpa potensi jebakan. Menyuntikkan karbon ke Bumi dapat membawa risiko memicu gempa bumi. Semburan sumur merupakan kemungkinan terjadi pada lokasi injeksi yang tidak diamankan dengan baik, dan kebocoran tetap menjadi kemungkinan.
Penyimpanan karbon bawah tanah mungkin merupakan alat penting dalam memerangi perubahan iklim dan memenuhi tujuan pengurangan emisi, tetapi itu bukan solusi tersendiri. Seiring kemajuan teknologi CCS dan injeksi karbon menjadi praktik yang lebih umum, para ilmuwan dan pakar industri perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk menentukan lokasi yang aman dan mengurangi risiko.