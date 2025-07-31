Bisakah AI belajar menebak sendiri?

Sistem AI bisa menjalani tes dan meniru para pakar, tetapi mereka masih belum tahu kapan harus mengangkat tangan dan mengakui bahwa mereka mungkin keliru.
Model bahasa besar (LLM) kini mampu menerjemahkan teks, merangkum informasi, menghasilkan kode, dan berbincang dengan kelancaran yang mengejutkan. Mereka bekerja cepat, terdengar fasih, dan kerap tampak meyakinkan. Namun mereka tidak tahu kapan sedang menerka, dan bisa tetap berbicara dengan penuh percaya diri bahkan saat kebingungan atau berada di luar batas pemahamannya.
Yang kurang adalah cara untuk mundur dan merenung; sebuah sistem yang tahu kapan harus berhenti sejenak dan menilai kembali. Pada manusia, lapisan reflektif ini dikenal sebagai metakognisi, dan para peneliti IBM® percaya bahwa fungsi yang sama dapat menjadi kunci untuk membuat AI lebih andal dan mudah beradaptasi.
IBM® Fellow dan Global AI Ethics Lead Francesca Rossi bersama rekan-rekannya mendorong arsitektur baru yang memisahkan heuristik cepat dari penalaran yang lebih disengaja, lalu menambahkan lapisan pengawasan reflektif di atasnya. Arsitektur bernama SOFAI, singkatan dari Slow and Fast AI, ini terinspirasi dari psikologi dan ilmu kognitif, menerjemahkan insight tersebut menjadi prinsip rekayasa AI.
“Kami ingin menggabungkan kekuatan pendekatan saraf dan simbolik tanpa memaksa keduanya melebur menjadi satu hibrida,” ujar Rossi dalam wawancara dengan IBM® Think. “Artinya, kami perlu membangun struktur yang mampu menentukan mode penalaran mana yang harus digunakan, dan kapan.”
Sistem SOFAI, seperti yang dijelaskan dalam makalah terbaru terbitan Asosiasi Mesin Komputasi, berpikir melalui lapisan-lapisan. Di tingkat pertama terdapat para pemecah cepat, termasuk model machine learning seperti LLM atau model ML yang lebih tradisional, yang memberikan respons kilat dan menangani masalah familiar tanpa kesulitan. Inilah sisi naluriah dari sistem, bereaksi spontan tanpa banyak pertimbangan.
Kemudian muncul pemecah masalah yang lambat, yang mengambil jalur yang lebih hati-hati. Mesin-mesin ini biasanya mengandalkan penalaran simbolis dan aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Mereka membutuhkan waktu lebih lama, tetapi hasilnya cenderung lebih tepat. Mengawasi keduanya adalah lapisan ketiga: metakognisi. Komponen SOFAI ini menilai apa yang dilakukan sistem, menentukan apakah jawaban cepat sudah memadai berdasarkan konteks, dan turun tangan jika diperlukan pendekatan lain. Lapisan metakognisi berperan sebagai panduan internal yang menentukan kapan harus bergerak cepat dan kapan perlu memperlambat langkah.
“Pemecah masalah yang cepat akan selalu menjadi yang pertama,” ujar Rossi. “Jika jawaban yang muncul terasa masuk akal dan risikonya rendah, proses berhenti di sana. Namun jika modul metakognisi menilai jawabannya kurang memadai, masalah itu akan diteruskan ke mesin penalaran yang lebih ketat.”
Desain ini mencerminkan cara manusia berpikir. Untuk tugas-tugas rutin seperti membaca, mengemudi, atau berbincang ringan, kita merespons dengan cepat dan otomatis. Namun ketika menghadapi ketidakpastian, risiko, atau kompleksitas, kita melambat. Kita mempertimbangkan alternatif, memeriksa alasan kita, atau berkonsultasi dengan orang lain. SOFAI dibangun untuk mereplikasi proses reflektif tersebut.
Tim Rossi menemukan bahwa bahkan loop masukan yang terbatas antara pemecah cepat dan modul metakognisi dapat meningkatkan hasil secara signifikan tanpa perlu beralih ke sistem yang lebih lambat. Dalam SOFAI, arsitektur juga mendukung koreksi berulang: pemecah cepat dapat merevisi outputnya berdasarkan masukan terarah sebelum sistem memanggil pemecah lambat yang lebih mahal.
“Mengulang satu atau dua kali saja sudah cukup untuk menghasilkan jawaban berkualitas tinggi,” kata Rossi. “Cara ini menghemat waktu, menekan konsumsi energi, dan tetap memberi ruang untuk melakukan eskalasi hanya ketika benar-benar dibutuhkan.”
Implikasi SOFAI sangat signifikan dalam konteks LLM. Model-model ini menjadi tulang punggung chatbot, generator konten, platform dukungan pelanggan, dan asisten pengodean. Namun, output mereka bisa tidak konsisten, sulit diprediksi, dan terkadang tidak selaras dengan nilai-nilai manusia. Organisasi yang memanfaatkan LLM kerap kesulitan mengendalikan apa yang dihasilkan model, terutama ketika konteks, legalitas, atau etika dipertaruhkan.
"Salah satu tantangannya adalah model bahasa dilatih dengan data internet dalam jumlah yang sangat besar, yang mencakup noise, bias dan perspektif yang tidak lengkap," jelas Rossi. "Anda tidak dapat berasumsi bahwa model mengetahui nilai mana yang harus diterapkan dalam pengaturan tertentu."
SOFAI menghadirkan pendekatan praktis untuk menjaga sistem AI tetap berada di jalurnya tanpa perlu melatih ulang model bahasa inti. Alih-alih, ia menambahkan lapisan pengawasan yang berperan layaknya tim peninjau internal, menjaga AI tetap fokus dan konsisten. Lapisan ini mencakup evaluator yang meninjau jawaban model, membandingkannya dengan kebijakan internal, standar etika, atau aturan khusus tugas. Jika ada yang melenceng, sistem dapat secara mandiri meminta versi tanggapan yang lebih baik. “Bayangkan saja seperti mengajari sistem untuk meninjau dirinya sendiri,” ujar Rossi. “Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan melatih ulang model. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah penilaian cerdas antara input dan output.”
Modularitas ini memungkinkan SOFAI menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan budaya, organisasi, dan regulasi. Beragam evaluator dapat diterapkan untuk yurisdiksi atau unit bisnis yang berbeda. Jika pedoman berubah, cukup memperbarui evaluatornya. Sementara pemecah inti tetap utuh.
“Keindahan dari memisahkan metakognisi adalah membuka jalan bagi keselarasan,” kata Rossi. “Pendekatan ini memberi pengguna kemampuan untuk berkreasi bersama membentuk perilaku AI tanpa harus membangun ulang sistem dari awal.”
Rossi menegaskan bahwa SOFAI tidak dibuat hanya untuk konsep di atas kertas. Arsitektur ini dirancang untuk menghadapi penggunaan dunia nyata yang penuh kekacauan. Ketika perusahaan menghubungkan model bahasa ke alat seperti mesin pencari, spreadsheet, dan aplikasi penjadwalan, hasilnya memang bisa lebih kuat, namun juga jauh lebih sulit dikendalikan, ujarnya. SOFAI membantu mengatur kompleksitas tersebut dengan memilih sistem yang tepat untuk setiap tugas, menentukan kapan harus melakukan eskalasi, dan menjaga output tetap selaras dengan kebijakan seiring lingkungan AI yang makin saling terhubung.
“Ke depan, AI perusahaan tak lagi hadir sebagai satu model monolitik,” ujar Rossi. “Teknologi itu akan menjadi perpaduan—berbagai agen, alat, API, dan sistem penalaran yang saling terhubung. SOFAI menjadi kerangka kerja untuk mengatur seluruh ekosistem tersebut.”
Dalam banyak skenario hipotetis, SOFAI beroperasi layaknya manajer proyek untuk proses berpikir. Ia memantau permintaan, menilai kompleksitas tugas, memilih pemecah atau kombinasi pemecah yang tepat, lalu kemudian mengawasi hasilnya. Sistem ini juga melacak pola dari waktu ke waktu, mempelajari kombinasi mana yang menghasilkan keluaran paling andal, dan menyesuaikannya berdasarkan temuan tersebut.
“Anda mendapatkan kinerja sekaligus penjelasan,” kata Rossi. “Anda bisa mengaudit keputusan, menelusuri pemecah mana yang digunakan, dan menyesuaikan parameter metakognitif bila diperlukan.”
Struktur ini juga memberikan keuntungan lingkungan dan operasional. Banyak sistem penalaran skala besar sangat mahal dijalankan, terutama ketika bergantung pada grafik inferensi besar atau logika simbolik waktu nyata. Dengan meminimalkan pemanggilan ke pemecah kelas berat tersebut, SOFAI dapat mengurangi konsumsi energi sambil tetap mempertahankan akurasi tinggi.
“Efisiensi bukan hanya soal kecepatan,” kata Rossi. “Ini tentang mengetahui kapan saatnya tidak perlu berpikir terlalu jauh. Dan itulah yang dimungkinkan oleh metakognisi.”
Munculnya AI generatif memaksa organisasi dan para pembuat kebijakan menghadapi serangkaian pertanyaan sulit. Bagaimana memastikan sistem berperilaku dengan tepat? Seperti apa bentuk akuntabilitas ketika keputusan dibuat secara mandiri? Dan bagaimana nilai yang beragam dapat tercermin dalam model yang dilatih pada data dari seluruh dunia?
SOFAI menawarkan salah satu jawaban yang mungkin. Dengan menggabungkan lapisan pengambilan keputusan yang meniru metakognisi manusia, arsitektur yang menghadirkan pengawasan yang fleksibel dan berlandaskan realitas. Hal ini dapat diskalakan di berbagai aplikasi, beradaptasi dengan norma lokal, dan memberi pengguna kendali real-time atas perilaku mesin.
“Kami tidak berusaha membuat AI menjadi lebih manusiawi,” kata Rossi. “Kami berusaha membuatnya lebih bertanggung jawab. Dan itu dimulai dari kemampuan untuk tahu kapan berhenti sejenak, menimbang ulang, lalu mengubah arah.”
Menurut Rossi, arsitektur ini juga mengantisipasi masa depan sistem berbasis agen. Dalam ekosistem AI di masa depan, ujarnya, model akan berkolaborasi, membagi subtugas, menanyakan basis data, dan mengulangi langkah-langkah demi mencapai tujuan. Tanpa koordinasi, kompleksitas semacam itu dapat menjadi tak terkendali. Namun, SOFAI menawarkan struktur tata kelola yang ringan, adaptif, dan berprinsip untuk mengarahkan para agen tersebut.
“Bayangkan ia sebagai seorang konduktor, bukan diktator,” kata Rossi. “Tugasnya menjaga orkestra tetap harmonis, namun tetap memberi ruang untuk berimprovisasi.”
Rossi meyakini bahwa membangun metakognisi ke dalam AI bukan sekadar keputusan teknis, melainkan wujud tanggung jawab. Langkah ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi, kemampuan beradaptasi, dan keagenan yang dibangun bersama. Tujuannya bukan untuk menerapkan kontrol dari atas, tetapi memberi manusia ruang kolaborasi yang benar-benar bermakna dengan sistem cerdas.
“Kami membangun sistem yang belajar, beradaptasi, dan bertindak di dunia,” kata Rossi. “Mereka juga harus belajar kapan harus berhenti, merenung, dan bertanya: ‘Apakah saya melakukan hal yang benar?’”
