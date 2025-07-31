Bisakah AI belajar menebak sendiri?

Sistem AI bisa menjalani tes dan meniru para pakar, tetapi mereka masih belum tahu kapan harus mengangkat tangan dan mengakui bahwa mereka mungkin keliru.

Model bahasa besar (LLM) kini mampu menerjemahkan teks, merangkum informasi, menghasilkan kode, dan berbincang dengan kelancaran yang mengejutkan. Mereka bekerja cepat, terdengar fasih, dan kerap tampak meyakinkan. Namun mereka tidak tahu kapan sedang menerka, dan bisa tetap berbicara dengan penuh percaya diri bahkan saat kebingungan atau berada di luar batas pemahamannya.

Yang kurang adalah cara untuk mundur dan merenung; sebuah sistem yang tahu kapan harus berhenti sejenak dan menilai kembali. Pada manusia, lapisan reflektif ini dikenal sebagai metakognisi, dan para peneliti IBM® percaya bahwa fungsi yang sama dapat menjadi kunci untuk membuat AI lebih andal dan mudah beradaptasi.

IBM® Fellow dan Global AI Ethics Lead Francesca Rossi bersama rekan-rekannya mendorong arsitektur baru yang memisahkan heuristik cepat dari penalaran yang lebih disengaja, lalu menambahkan lapisan pengawasan reflektif di atasnya. Arsitektur bernama SOFAI, singkatan dari Slow and Fast AI, ini terinspirasi dari psikologi dan ilmu kognitif, menerjemahkan insight tersebut menjadi prinsip rekayasa AI.

“Kami ingin menggabungkan kekuatan pendekatan saraf dan simbolik tanpa memaksa keduanya melebur menjadi satu hibrida,” ujar Rossi dalam wawancara dengan IBM® Think. “Artinya, kami perlu membangun struktur yang mampu menentukan mode penalaran mana yang harus digunakan, dan kapan.”