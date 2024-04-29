Kelemahan perangkat keras utama dalam chip Apple seri M

DMP memprediksi alamat memori yang kemungkinan besar diakses kode dengan memindai cache dan mengambil informasi tersebut terlebih dahulu. Teknologi ini memberi pengguna Apple peningkatan kecepatan komputer dan kinerja komputasi secara keseluruhan. Komputasi intuitif itu adalah salah satu manfaat menggunakan produk Apple untuk peningkatan efisiensi dan produktivitasnya.

Namun, kerentanan GoFetch di DMP telah mengubah hal positif menjadi kewajiban serius. Seperti yang dijelaskan oleh Ars Technica, GoFetch, serangan tidak langsung, “memungkinkan penyerang untuk mengekstrak kunci rahasia dari Mac ketika mereka melakukan operasi kriptografi yang banyak digunakan.” Sederhananya, penyimpanan data yang disimpan dalam M-chip dapat disalahartikan sebagai alamat yang sah dan di-cache. Namun, jika aplikasi jahat mendapatkan akses melalui kerentanan, itu dapat berulang kali mendorong kesalahan ini dan akhirnya mendekripsi kunci. Sekelompok peneliti menemukan bahwa kerentanan tersebut sebenarnya "menimbulkan risiko besar terhadap paradigma pengodean waktu konstan."

Secara kritis, kerentanan GoFetch berasal dari desain inti chip seri M, yang berarti Apple tidak dapat melakukan perbaikan kelemahan dengan patch perangkat lunak sederhana. Sebaliknya, mitigasi apa pun akan memerlukan kode pelindung yang ditambahkan ke perangkat lunak enkripsi pihak ketiga. Ini dapat secara drastis memperlambat kinerja, terutama pada model Mac M1 dan M2 yang lebih lama.