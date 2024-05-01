Undang-undang privasi data federal yang baru diusulkan menyarankan perubahan besar

Setelah bertahun-tahun bekerja dan upaya yang gagal dalam legislasi, rancangan undang-undang privasi data federal baru-baru ini dirilis. Komite Energi dan Perdagangan DPR Amerika Serikat merilis Undang-Undang Hak Privasi Amerika pada 7 April 2024. Beberapa masalah menghalangi pengesahan undang-undang di masa lalu, seperti apakah negara bagian dapat mengeluarkan peraturan yang lebih ketat dan apakah individu dapat menuntut perusahaan atas pelanggaran privasi.

Dengan Undang-Undang Hak Privasi Data Amerika tahun 2024, pemerintah menetapkan kebijakan privasi nasional pertama yang menetapkan hak privasi data nasional dan juga menetapkan standar untuk keamanan data. Entitas tertentu dikecualikan dari undang-undang, termasuk usaha kecil, pemerintah, entitas yang bekerja atas nama pemerintah dan Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi (NCMEC). Lembaga nirlaba penipuan hanya diharuskan mengikuti standar keamanan data. Dalam ketentuan Undang-Undang ini, Federal Trade Commission (FTC) akan mendirikan biro baru untuk menindak pelanggaran, yang dikategorikan sebagai praktik tidak adil atau menyesatkan menurut UU FTC.

“Rancangan undang-undang bipartisan dan bikameral ini adalah kesempatan terbaik yang kami miliki dalam beberapa dekade untuk menetapkan standar privasi data dan keamanan nasional yang memberi orang hak untuk mengontrol informasi pribadi mereka,” kata Ketua Komite DPR untuk Energi dan Perdagangan Cathy McMorris Rodgers (R-WA) dan Ketua Komite Senat untuk Perdagangan, Sains dan Transportasi Maria Cantwell (D-WA) dalam siaran persnya. “Undang-undang penting ini merupakan hasil dari upaya itikad baik selama bertahun-tahun di DPR dan Senat. UU ini mencapai keseimbangan yang berarti pada isu-isu yang penting untuk memindahkan undang-undang privasi data yang komprehensif melalui Kongres. “Orang Amerika berhak untuk mengontrol data mereka dan kami berharap rekan-rekan kami di DPR dan Senat akan bergabung dengan kami dalam membuat undang-undang ini ditandatangani menjadi undang-undang.”