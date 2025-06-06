Semua mata tertuju pada AI di Apple WWDC: Apakah pelan tapi pasti masih bisa memenangkan perlombaan?

Apple selalu memetakan jalannya sendiri. Hal tersebut sepertinya tidak akan berubah pada Konferensi Pengembang Seluruh Dunia tahun ini, di mana kecerdasan buatan akan kembali menjadi pusat perhatian, namun dengan cara Apple.

Alih-alih mencari perhatian, perusahaan tampaknya siap untuk memajukan filosofi mengintegrasikan AI ke dalam pengalaman pengguna dengan cara yang terasa alami, kontekstual, dan pribadi. Apple Intelligence, yang diperkenalkan pada tahun 2024, menandai dimulainya babak baru. Sekarang, fokusnya beralih ke memperluas kemampuan tersebut dan menyempurnakan antarmuka yang digunakan untuk beroperasi.

Kaoutar El Maghraoui, seorang ilmuwan riset utama di IBM AI Hardware Center, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan IBM Think bahwa pendekatan Apple mencerminkan etika desain yang sudah berlangsung lama.

“Sentimen keseluruhan pada saat itu adalah bahwa Apple tertinggal di belakang pesaing seperti Google”, katanya. “Tetapi Apple membuat lompatan signifikan, dengan diperkenalkannya Apple Intelligence, yang menggabungkan sistem cerdas dan konteks yang dipersonalisasi”.