Semua mata tertuju pada AI di Apple WWDC: Apakah pelan tapi pasti masih bisa memenangkan perlombaan?

Apple selalu memetakan jalannya sendiri. Hal tersebut sepertinya tidak akan berubah pada Konferensi Pengembang Seluruh Dunia tahun ini, di mana kecerdasan buatan akan kembali menjadi pusat perhatian, namun dengan cara Apple.
Alih-alih mencari perhatian, perusahaan tampaknya siap untuk memajukan filosofi mengintegrasikan AI ke dalam pengalaman pengguna dengan cara yang terasa alami, kontekstual, dan pribadi. Apple Intelligence, yang diperkenalkan pada tahun 2024, menandai dimulainya babak baru. Sekarang, fokusnya beralih ke memperluas kemampuan tersebut dan menyempurnakan antarmuka yang digunakan untuk beroperasi.
Kaoutar El Maghraoui, seorang ilmuwan riset utama di IBM AI Hardware Center, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan IBM Think bahwa pendekatan Apple mencerminkan etika desain yang sudah berlangsung lama.
“Sentimen keseluruhan pada saat itu adalah bahwa Apple tertinggal di belakang pesaing seperti Google”, katanya. “Tetapi Apple membuat lompatan signifikan, dengan diperkenalkannya Apple Intelligence, yang menggabungkan sistem cerdas dan konteks yang dipersonalisasi”.
Ekosistem AI telah mengalami evolusi pesat selama setahun terakhir. OpenAI, bekerja sama dengan mantan kepala desain Apple Jony Ive, sedang mengembangkan perangkat pendamping AI tanpa layar. Perplexity dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Samsung untuk menghadirkan pencarian berbasis percakapan ke dalam ponsel pintarnya. Asisten berbasis browser dan sistem operasi muncul dari perusahaan rintisan seperti Similar dan Dia, yang mengisyaratkan paradigma baru interaksi yang dibangun sepenuhnya berdasarkan model generatif.
Strategi Apple mengambil bentuk yang berbeda. Sebagian besar peningkatan hingga saat ini berfokus pada peningkatan alat bawaan, seperti Mail, Pesan, dan Foto, dengan membuatnya lebih bermanfaat melalui kecerdasan di perangkat dan Komputasi Cloud Pribadi.
Integrasi ketat itu telah lama menjadi pilar strategi Apple. Chip, sistem operasi, dan antarmuka pengguna perusahaan berkembang bersama, memungkinkan AI berfungsi dengan lancar di seluruh perangkat. Alih-alih meluncurkan asisten mandiri atau chatbot baru, Apple berfokus membangun kecerdasan langsung di aplikasi dan layanan yang sudah digunakan orang.
Banyak pengamat mengharapkan tema utama hari ini untuk memperkenalkan desain ulang visual iOS. Meskipun mungkin tampak seperti polesan di permukaan, perubahan ini bisa menandakan langkah maju yang signifikan dalam cara Apple Intelligence disajikan dan diakses.
“Ini akan menjadi desain yang lebih terpadu di seluruh platform”, kata El Maghraoui. “Ini bukan secara langsung AI, tetapi ini adalah antarmuka baru yang dapat membuat fitur AI lebih intuitif dan lebih terintegrasi dengan lancar”.
Apple secara historis memimpin dalam hal desain, sering kali secara diam-diam mengubah cara orang menggunakan teknologi tanpa menarik perhatian pada mesin yang mendasarinya. iOS yang didesain ulang dapat membuat alat seperti saran menulis, pemberitahuan cerdas, dan pengeditan gambar terasa lebih seperti kemampuan bawaan daripada tambahan opsional.
Tema utama ini juga dapat mencakup peningkatan pada aplikasi Pintasan Apple dan kerangka kerja otomatisasi. Alat ini memberi pengguna kontrol lebih besar atas rutinitas dan personalisasi, dan dapat berkembang untuk menawarkan fungsionalitas yang lebih proaktif. Sementara platform lain berinvestasi besar-besaran dalam agen otonom, Apple terus membangun fondasi untuk sistem cerdas yang bertindak berdasarkan izin dan konteks pribadi.
Inovasi AI di seluruh industri teknologi telah condong ke arah iterasi cepat, eksplorasi terbuka, dan prototipe yang inovatif. Pendekatan Apple mencerminkan sistem kepercayaan yang berbeda. Perusahaan memprioritaskan konsistensi, koherensi, dan kegunaan jangka panjang. Filosofi itu telah terbukti tahan lama di seluruh pergeseran teknologi sebelumnya, dari mobile ke wearable hingga desain chip.
Pengumuman WWDC hari ini kemungkinan akan mencerminkan pemikiran yang sama. Alih-alih memperkenalkan platform AI baru atau produk mandiri, perusahaan tampaknya siap untuk menunjukkan bagaimana kecerdasan menjadi bagian integral dari sistem operasi itu sendiri. Antarmuka yang didesain ulang, alat otomatisasi yang ditingkatkan, dan pemrosesan pada perangkat yang ditingkatkan membentuk dasar dari sistem di mana AI hadir, namun tidak pernah berlebihan.
“Peluncuran bertahap menunjukkan bahwa Apple bersikap konservatif, dan mencoba memprioritaskan kualitas dan privasi daripada penerapan yang cepat dan luas”, kata El Maghraoui.
