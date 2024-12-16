Raksasa teknologi mempekerjakan spesialis "kesejahteraan AI" untuk menjawab pertanyaan yang semakin surealis: Apakah komputer super pintar mampu menderita?
Peran baru, yang bermunculan di perusahaan seperti Google dan Microsoft, terdengar seperti sesuatu yang keluar dari fiksi ilmiah. Tetapi ketika sistem AI tumbuh lebih canggih, beberapa peneliti tidak mengambil risiko dengan apa yang mereka lihat sebagai perbatasan etika digital berikutnya.
Anthropic, perusahaan pengembangan AI terkemuka, baru-baru ini membuat gelombang di komunitas teknologi dengan mempekerjakan peneliti Kyle Fish sebagai peneliti kesejahteraan AI pertamanya. Sebagai bagian dari tim sains penyelarasan perusahaan, peran Fish berfokus pada menciptakan kerangka kerja tentang bagaimana organisasi harus memperlakukan sistem AI secara etis.
Sebelum bergabung dengan Anthropic, Fish turut menulis sebuah laporan yang meneliti isu-isu ini. “Untuk memperjelas, argumen kami bukanlah bahwa sistem AI saat ini—atau di masa depan—pasti akan memiliki kesadaran, kemampuan keagenan yang kuat, atau signifikansi moral tertentu,” tulis laporan tersebut. Sebaliknya, makalah ini menekankan pentingnya mempersiapkan berbagai kemungkinan.
Laporan Fish terkait dengan gagasan kecerdasan umum buatan (AGI), tujuan AI mencapai kemampuan tingkat manusia—berpikir, belajar, dan bahkan berpotensi merasakan. Pencarian OpenAI untuk “Spesialis Kesejahteraan AI” menandakan kekhawatiran yang berkembang: jika AI pernah menjadi sadar, bagaimana kita harus memperlakukannya?
Namun, IBM® Consulting VP Brent Smolinski mengungkapkan skeptisisme tentang perlunya pertimbangan kesejahteraan AI pada tahap ini.
"Tidak ada bukti bahwa AI hampir mengalami pengalaman yang menyerupai kesadaran," Smolinski mengatakan. "Kita bahkan mungkin tidak mendekati kemampuan ini dengan arah teknologi kita saat ini."
Smolinski menyoroti perbedaan mendasar antara kecerdasan manusia dan buatan untuk mendukung posisinya. Sementara manusia dapat belajar bahasa dari paparan yang relatif terbatas, sistem AI saat ini membutuhkan sejumlah besar data—pada dasarnya seluruh internet—untuk mencapai kemampuan serupa. Disparitas ini, sarannya, mengungkapkan seberapa jauh sistem AI saat ini dari kesadaran asli.
Diskusi berpusat pada pertanyaan yang telah lama menantang para filsuf dan ilmuwan komputer: apa yang mendefinisikan kesadaran? Smolinski menunjuk pada perspektif filosofis yang mendefinisikan kesadaran sebagai kemampuan untuk secara mandiri mempengaruhi diri sendiri dan dunia sekitarnya. Sistem AI saat ini, katanya, beroperasi murni dengan bereaksi terhadap input eksternal, bukan melalui agen independen.
Terlepas dari keberatan ini, konsep kesejahteraan AI mendapatkan daya tarik di antara perusahaan teknologi besar. Google DeepMind baru-baru ini memposting sebuah posisi untuk riset tentang kesadaran mesin, meskipun daftar tersebut kemudian dihapus.
Peneliti yang Jelajahi kesadaran AI mengusulkan untuk meminjam alat dari studi kognisi hewan untuk berburu tanda-tanda kesadaran mesin, sambil mengakui bahwa membuktikan kesadaran buatan secara definitif masih menjadi tantangan yang berat.
Ketidakpastian ini menciptakan tantangan praktis bagi industri. Perusahaan harus menyeimbangkan risiko mengabaikan potensi masalah etika dengan menginvestasikan sumber daya untuk melindungi sistem yang mungkin tidak memerlukan pertimbangan moral.
Insiden sebelumnya menunjukkan betapa mudahnya manusia dapat salah menafsirkan kemampuan AI. Efek ELIZA, fenomena psikologis yang terdokumentasi di mana manusia mengaitkan kesadaran dengan mesin, mendapatkan perhatian baru pada Juni 2022 ketika Google menangguhkan insinyur Blake Lemoine setelah dia mengklaim chatbot LaMDA perusahaan telah menjadi hidup. Dinamai setelah program komputer tahun 1966 yang mensimulasikan terapis melalui pencocokan pola, efeknya menyoroti bagaimana model bahasa canggih dapat memicu asumsi yang tidak beralasan tentang kesadaran mesin.
Fish telah mengakui kompleksitas ini. "Kami tidak memiliki pandangan yang jelas dan mantap tentang pertanyaan filosofis inti," katanya dalam sebuah wawancara dengan buletin AI Transformator. "Tapi saya pikir ini mungkin sangat penting di kemudian hari, jadi kami mencoba membuat beberapa kemajuan awal."
Dengan melakukan itu, para ilmuwan menghadapi teka-teki utama: bagaimana kita tahu jika AI benar-benar mengalami perasaan, bukan hanya sangat pandai memalsukannya? AI saat ini dapat menulis tanggapan yang terdengar sangat emosional dan sadar diri, tetapi itu tidak membuktikan bahwa model memiliki pengalaman batin yang nyata. Ini mencerminkan misteri yang lebih mendalam, yang bahkan para ilmuwan otak masih coba pec ahkan: bagaimana kesadaran muncul dari materi fisik otak kita sejak awal.
Seiring perkembangan teknologi AI, diskusi seputar kesejahteraan AI cenderung meningkat. Namun ketika para peneliti dan pemimpin teknologi memperdebatkan apakah AI bisa menjadi sadar, para kritikus berpendapat bahwa kita mengajukan pertanyaan yang salah. Sebuah makalah tahun 2021 berpendapat bahwa model bahasa besar (LLM), terlepas dari kemampuannya yang mengesankan, hanyalah "burung beo stokastik“ yang meniru pola tanpa pemahaman yang tepat sementara sering memperkuat bias dan konten berbahaya dari data pelatihan mereka.
Smolinski membuat perbedaan antara aplikasi AI saat ini dan AGI. "Saya akan membedakan antara AI yang membantu memecahkan masalah tertentu versus AI umum," katanya. Sementara AI saat ini dapat unggul dalam tugas-tugas tertentu, mencapai kecerdasan umum seperti manusia tetap menjadi tujuan jauh yang mungkin tidak akan pernah tercapai. "Kita bahkan mungkin tidak pernah sampai ke AGI," Smolinski mengatakan. "Saya menyadari sepenuhnya bahwa kita bahkan mungkin tidak berada di lingkungan yang tepat mengenai bagaimana kita berpikir tentang membingkai masalah yang mendasarinya."
Adapun fokus saat ini pada kesejahteraan AI? “Jika Anda tidak memahami sesuatu,” ujar Smolinski, “rasa takut adalah hal yang wajar.”