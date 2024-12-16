Raksasa teknologi mempekerjakan spesialis "kesejahteraan AI" untuk menjawab pertanyaan yang semakin surealis: Apakah komputer super pintar mampu menderita?

Peran baru, yang bermunculan di perusahaan seperti Google dan Microsoft, terdengar seperti sesuatu yang keluar dari fiksi ilmiah. Tetapi ketika sistem AI tumbuh lebih canggih, beberapa peneliti tidak mengambil risiko dengan apa yang mereka lihat sebagai perbatasan etika digital berikutnya.

Anthropic, perusahaan pengembangan AI terkemuka, baru-baru ini membuat gelombang di komunitas teknologi dengan mempekerjakan peneliti Kyle Fish sebagai peneliti kesejahteraan AI pertamanya. Sebagai bagian dari tim sains penyelarasan perusahaan, peran Fish berfokus pada menciptakan kerangka kerja tentang bagaimana organisasi harus memperlakukan sistem AI secara etis.

Sebelum bergabung dengan Anthropic, Fish turut menulis sebuah laporan yang meneliti isu-isu ini. “Untuk memperjelas, argumen kami bukanlah bahwa sistem AI saat ini—atau di masa depan—pasti akan memiliki kesadaran, kemampuan keagenan yang kuat, atau signifikansi moral tertentu,” tulis laporan tersebut. Sebaliknya, makalah ini menekankan pentingnya mempersiapkan berbagai kemungkinan.

Laporan Fish terkait dengan gagasan kecerdasan umum buatan (AGI), tujuan AI mencapai kemampuan tingkat manusia—berpikir, belajar, dan bahkan berpotensi merasakan. Pencarian OpenAI untuk “Spesialis Kesejahteraan AI” menandakan kekhawatiran yang berkembang: jika AI pernah menjadi sadar, bagaimana kita harus memperlakukannya?

Namun, IBM® Consulting VP Brent Smolinski mengungkapkan skeptisisme tentang perlunya pertimbangan kesejahteraan AI pada tahap ini.

"Tidak ada bukti bahwa AI hampir mengalami pengalaman yang menyerupai kesadaran," Smolinski mengatakan. "Kita bahkan mungkin tidak mendekati kemampuan ini dengan arah teknologi kita saat ini."

Smolinski menyoroti perbedaan mendasar antara kecerdasan manusia dan buatan untuk mendukung posisinya. Sementara manusia dapat belajar bahasa dari paparan yang relatif terbatas, sistem AI saat ini membutuhkan sejumlah besar data—pada dasarnya seluruh internet—untuk mencapai kemampuan serupa. Disparitas ini, sarannya, mengungkapkan seberapa jauh sistem AI saat ini dari kesadaran asli.

Diskusi berpusat pada pertanyaan yang telah lama menantang para filsuf dan ilmuwan komputer: apa yang mendefinisikan kesadaran? Smolinski menunjuk pada perspektif filosofis yang mendefinisikan kesadaran sebagai kemampuan untuk secara mandiri mempengaruhi diri sendiri dan dunia sekitarnya. Sistem AI saat ini, katanya, beroperasi murni dengan bereaksi terhadap input eksternal, bukan melalui agen independen.