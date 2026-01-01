Tren yang akan membentuk AI dan teknologi di 2026

Setahun di bidang teknologi bisa terasa seperti satu dekade di tempat lain.

Setahun lalu, kita membahas bagaimana ChatGPT tidak dapat menghitung jumlah huruf “r” dalam kata “strawberry”. Model penalaran dari laboratorium perbatasan Tiongkok (seperti DeepSeek-R1) belum menggemparkan dunia, begitu juga dengan agen penalaran sumber terbuka.

Agen pengodean khusus Claude belum ada. IBM Granite 3.0 baru saja tiba. Dan percakapan agen baru saja dimulai: MCP baru saja mendapatkan daya tarik di musim semi, dengan dukungan penting dari Sam Altman.

Sementara itu, di dunia infrastruktur, chip dan sumber daya komputasi menjadi langka, memberikan keunggulan kompetitif wilayah baru.

Selama beberapa minggu terakhir, IBM Think berbicara dengan beberapa pakar di bidang teknologi, yaitu peneliti, pendiri dan pemimpin dari IBM dan seterusnya, untuk mendapatkan insight mereka tentang harapan untuk tahun mendatang. Masing-masing berbagi keyakinan yang sama untuk tahun mendatang: laju inovasi tidak akan melambat di 2026.

“Ini waktu yang sangat gila”, Peter Staar, Anggota Staf Riset Utama di Laboratorium Riset Zurich IBM, mengatakan kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. ”Dan ini hanya akan menjadi semakin cepat.”

Berbagai kemampuan baru agen akan membuka kemungkinan baru bagi bisnis dan individu. “Saya benar-benar melihat kesejajaran produksi musik ala Rick Rubin dengan kreasi AI”, kata Distinguished Engineer IBM Chris Hay kepada IBM Think. “Saya tidak membatasinya pada pengodean. Saya pikir kita semua [akan] menjadi komposer AI, baik Anda seorang pemasar, programmer, atau PM”.

Banyak yang percaya efisiensi akan menjadi terobosan baru. “GPU akan tetap menjadi raja, tetapi akselerator berbasis ASIC, desain chiplet, inferensi analog, dan bahkan pengoptimal yang didukung quantum akan semakin matang”, Kaoutar El Maghraoui, Principal Research Scientist di IBM, mengatakan selama Mixture of Experts minggu ini. “Mungkin kelas chip baru untuk beban kerja agen akan muncul.”

Setelah banyak skeptisisme seputar ROI AI, kemampuan AI akan membuka cara-cara baru untuk menjalankan bisnis di perusahaan. Dan model serta agen penalaran sumber terbuka akan terus mendorong batas-batas untuk menaklukkan AI perusahaan.

Pada saat yang sama, kepercayaan dan keamanan akan menjadi prioritas utama karena banyak perusahaan mempertajam fokus mereka pada kedaulatan AI.

Itu hanya tindakan pembuka untuk apa yang akan datang dalam teknologi perusahaan di hari-hari mendatang. Baca terus untuk 18 prediksi pakar yang harus diperhatikan di 2026.