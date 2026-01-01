Tren yang akan membentuk AI dan teknologi di 2026

Setahun di bidang teknologi bisa terasa seperti satu dekade di tempat lain.
Setahun lalu, kita membahas bagaimana ChatGPT tidak dapat menghitung jumlah huruf “r” dalam kata “strawberry”. Model penalaran dari laboratorium perbatasan Tiongkok (seperti DeepSeek-R1) belum menggemparkan dunia, begitu juga dengan agen penalaran sumber terbuka.
Agen pengodean khusus Claude belum ada. IBM Granite 3.0 baru saja tiba. Dan percakapan agen baru saja dimulai: MCP baru saja mendapatkan daya tarik di musim semi, dengan dukungan penting dari Sam Altman.
Sementara itu, di dunia infrastruktur, chip dan sumber daya komputasi menjadi langka, memberikan keunggulan kompetitif wilayah baru.
Selama beberapa minggu terakhir, IBM Think berbicara dengan beberapa pakar di bidang teknologi, yaitu peneliti, pendiri dan pemimpin dari IBM dan seterusnya, untuk mendapatkan insight mereka tentang harapan untuk tahun mendatang. Masing-masing berbagi keyakinan yang sama untuk tahun mendatang: laju inovasi tidak akan melambat di 2026.
“Ini waktu yang sangat gila”, Peter Staar, Anggota Staf Riset Utama di Laboratorium Riset Zurich IBM, mengatakan kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. ”Dan ini hanya akan menjadi semakin cepat.”
Berbagai kemampuan baru agen akan membuka kemungkinan baru bagi bisnis dan individu. “Saya benar-benar melihat kesejajaran produksi musik ala Rick Rubin dengan kreasi AI”, kata Distinguished Engineer IBM Chris Hay kepada IBM Think. “Saya tidak membatasinya pada pengodean. Saya pikir kita semua [akan] menjadi komposer AI, baik Anda seorang pemasar, programmer, atau PM”.
Banyak yang percaya efisiensi akan menjadi terobosan baru. “GPU akan tetap menjadi raja, tetapi akselerator berbasis ASIC, desain chiplet, inferensi analog, dan bahkan pengoptimal yang didukung quantum akan semakin matang”, Kaoutar El Maghraoui, Principal Research Scientist di IBM, mengatakan selama Mixture of Experts minggu ini. “Mungkin kelas chip baru untuk beban kerja agen akan muncul.”
Setelah banyak skeptisisme seputar ROI AI, kemampuan AI akan membuka cara-cara baru untuk menjalankan bisnis di perusahaan. Dan model serta agen penalaran sumber terbuka akan terus mendorong batas-batas untuk menaklukkan AI perusahaan.
Pada saat yang sama, kepercayaan dan keamanan akan menjadi prioritas utama karena banyak perusahaan mempertajam fokus mereka pada kedaulatan AI.
Itu hanya tindakan pembuka untuk apa yang akan datang dalam teknologi perusahaan di hari-hari mendatang. Baca terus untuk 18 prediksi pakar yang harus diperhatikan di 2026.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
IBM secara terbuka menyatakan bahwa 2026 akan menandai pertama kalinya komputer quantum akan mampu mengungguli komputer klasik, titik di mana komputer quantum dapat memecahkan masalah lebih baik daripada semua metode klasik saja.
Menurut IBM, pencapaian ini akan membuka terobosan dalam pengembangan obat, ilmu material, optimasi keuangan, dan industri yang menghadapi tantangan kompleks.
“Kita telah maju melampaui teori”, Jamie Garcia, Direktur, Strategic Growth and Quantum Partnerships di IBM, mengatakan kepada IBM Think. “Saat ini, kami menggunakan komputer quantum terbaik yang tersedia di industri untuk contoh penggunaan nyata. Meskipun ini bukan masalah skala produksi, itu adalah sinyal di mana kami mengharapkan nilai meningkat seiring quantum semakin matang. Dan kami melihat kemajuan luar biasa dalam riset di seluruh pengembangan obat, penemuan bahan, dan optimasi dalam bidang keuangan dan logistik”.
Garcia juga menyoroti konvergensi dengan AI: alat seperti Qiskit Code Assistant sudah membantu pengembang menghasilkan kode quantum secara otomatis. IBM sedang membangun arsitektur superkomputasi quantum yang menggabungkan komputasi quantum dengan komputasi kinerja tinggi dan infrastruktur AI yang kuat, didukung oleh CPU, GPU, dan mesin komputasi lainnya, jelasnya.
Untuk mendorong tujuan ini ke masa depan, AMD dan IBM sedang menjelajahi cara mengintegrasikan CPU, GPU, dan FPGA AMD dengan komputer quantum IBM untuk secara efisien mempercepat kelas baru algoritme yang muncul, yang berada di luar jangkauan saat ini dari salah satu paradigma yang bekerja secara independen.
“2026 akan menjadi tahun kelas model pelopor versus efisien”, kata Kaoutar El Maghraoui, Principal Research Scientist di IBM, dalam episode terbaru Mixture of Experts. Di samping model besar dengan miliaran parameter, model yang efisien dan sadar perangkat keras yang berjalan pada akselerator sederhana akan muncul. “Kami tidak bisa terus menskalakan komputasi, jadi industri harus meningkatkan efisiensi sebagai gantinya”.
Tahun 2025, permintaan melampaui rantai pasokan, memaksa perusahaan untuk mengoptimalkan ketersediaan komputasi. Strategi perangkat keras memecah tekanan itu: menskalakan naik dengan superchip seperti H200, B200, GB200 — atau menskalakan keluar dengan optimasi edge, terobosan quantisasi, dan LLM kecil, katanya.
Ini juga berarti bahwa edge AI akan pindah dari sensasi menjadi kenyataan. Dan persaingan perangkat keras tidak hanya tentang GPU lagi. “GPU akan tetap menjadi raja, tetapi akselerator berbasis ASIC, desain chiplet, inferensi analog, dan bahkan pengoptimal yang didukung quantum akan semakin matang”, kata El Maghraoui. “Mungkin kelas chip baru untuk beban kerja agen akan muncul.”
Di 2026, persaingan bukan pada model AI, tetapi pada sistem.
“Kita akan mencapai titik komoditas,” Gabe Goodhart, Chief Architect, AI Open Innovation di IBM, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. ”Ini adalah pasar pembeli. Anda dapat memilih model yang sesuai dengan contoh penggunaan Anda dan mengikuti persaingan. Model itu saja tidak akan menjadi pembeda utama.”
Yang penting sekarang adalah orkestrasi: menggabungkan model, alat bantu, dan alur kerja. “Jika Anda menggunakan ChatGPT, Anda tidak berbicara dengan model AI”, jelasnya. “Anda berbicara dengan sistem perangkat lunak yang mencakup alat untuk menelusuri web, melakukan segala macam tugas terprogram berskrip individual yang berbeda, dan kemungkinan besar loop agen”.
”Di 2026, saya pikir kita akan melihat lebih banyak perutean model kooperatif", kata Goodhart. “Anda akan memiliki model yang lebih kecil yang dapat melakukan banyak hal dan mendelegasikan ke model yang lebih besar saat dibutuhkan. Siapa pun yang mengoptimalkan integrasi tingkat sistem itu akan membentuk pasar”.
Di 2026, pemrosesan dokumen tidak akan lagi menjadi pekerjaan satu model. Alih-alih memaksa satu sistem untuk menafsirkan seluruh file, pipeline parsing sintetis memecah dokumen menjadi bagian-bagiannya (judul, paragraf, tabel, gambar) dan merutekan masing-masing ke model yang paling memahaminya.
“Hal ini memungkinkan kami untuk mengurangi biaya komputasi sekaligus meningkatkan kesetiaan karena setiap elemen ditafsirkan oleh kelas model yang paling memahaminya”, Brian Raymond, Founder dan CEO Unstructured, mengatakan kepada IBM Think. Unstructured mengubah data tidak terstruktur menjadi data bersih yang siap untuk AI.
“Hasilnya adalah lapisan rekonstruksi fleksibel yang mensintesis representasi yang tepat dari sumber asli sambil mempertahankan jaminan kuat tentang struktur, garis keturunan dan makna”, kata Raymond. Unstructured baru-baru ini mengintegrasikan kemampuan deteksi objek Docling dari IBM Research untuk mencapai tujuan ini, sehingga meningkatkan akurasi secara keseluruhan.
Selanjutnya adalah parsing berbasis agen. Pikirkan itu sebagai tim pakar domain, hanya saja mereka adalah agen AI, terus memindai korpus Anda, membangun profil semantik yang mendalam, dan mengindeks semuanya di grafik multidimensi. “Ini menyediakan pencarian yang dapat beroperasi di seluruh maksud, struktur, konten, dan metadata secara bersamaan dan membuat pengetahuan internal yang sebelumnya tidak dapat diakses tersedia secara real time”, kata Raymond.
Bersama-sama, kemajuan ini mengarah pada sistem data perusahaan yang sadar diri, fondasi untuk keputusan yang lebih cepat dan alur kerja yang lebih cerdas di tahun 2026.
“Kami telah pindah melewati era agen tujuan tunggal”, kata Chris Hay, Distinguished Engineer di IBM, selama episode Mixture of Experts baru-baru ini. Di 2024, agen-agen berukuran kecil dan terspesialisasi: penulis email, pembantu riset. Namun sekarang, dengan kemampuan penalaran, agen dapat membuat rencana, memanggil alat bantu, dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks.
“Kami melihat kebangkitan apa yang saya sebut ‘agen super’”, kata Hay.
“Di 2026, saya melihat pusat kontrol agen dan dasbor multi-agen menjadi nyata. Anda akan memulai tugas dari satu tempat, dan agen tersebut akan beroperasi di seluruh lingkungan, seperti browser, editor, kotak masuk Anda, tanpa Anda harus mengelola selusin alat terpisah”, kata Hay. Lupakan perangkat lunak statis dalam pengalaman pengguna dan antarmuka pengguna. Harapkan antarmuka dan aplikasi yang dapat beradaptasi dengan skenario apa pun, Hay memprediksi, menjadikan setiap pengguna komposer AI.
“Siapa pun yang memiliki pintu depan ke agen super itu akan membentuk pasar”.
Tahun 2026 akan ditentukan oleh tiga tren yang menggerakkan AI melampaui produktivitas pribadi, kata Kevin Chung, Chief Strategy Officer di Writer, platform AI perusahaan untuk pekerjaan agen.
“Pertama, AI bergeser dari penggunaan individual ke orkestrasi alur kerja dan tim”, kata Chung kepada IBM Think. Itu berarti mengoordinasikan seluruh alur kerja, menghubungkan data lintas departemen dan memindahkan proyek dari ide ke penyelesaian.
Kedua, seiring kemampuan penalaran meningkat, sistem tidak hanya akan mengikuti instruksi: mereka akan mengantisipasi kebutuhan. “Evolusi ini mentransformasi AI dari asisten pasif menjadi kolaborator aktif yang mampu memecahkan masalah dan pengambilan keputusan yang berarti”, katanya.
Akhirnya, Chung melihat perubahan yang paling menarik: demokratisasi penciptaan agen AI. “Kemampuan untuk merancang dan menerapkan agen cerdas bergerak melampaui pengembang ke tangan pengguna bisnis”, jelasnya. “Dengan menurunkan hambatan teknis, organisasi akan melihat gelombang inovasi yang didorong oleh orang-orang yang paling dekat dengan masalah nyata.”
Sistem agen mengubah LLM dan asisten pengodean menjadi sesuatu yang lebih dinamis di 2025. Dan ini hanyalah permulaan, menurut Ismael Faro, Wakil Presiden Quantum dan AI di IBM Research. Dia melihat perangkat lunak bergeser dari interaksi informal ke pendekatan terstruktur di mana pengguna menetapkan tujuan dan memvalidasi kemajuan sementara agen otonom menjalankan tugas dan meminta persetujuan manusia.
“Praktik perangkat lunak akan berevolusi dari vibe coding ke Protokol Validasi Objektif”, ujar Faro dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Pengguna akan menentukan tujuan dan memvalidasi sementara kumpulan agen secara otonom mengeksekusi, memperluas gagasan human-in-the-loop, meminta persetujuan manusia di titik-titik pemeriksaan penting.”
Pergeseran ini akan memungkinkan munculnya waktu proses berbasis agen untuk menjalankan alur kerja kompleks dengan mekanisme kontrol, dan memindahkan perilaku agen dari output statis yang terikat kode ke adaptasi dinamis, yang dimungkinkan oleh skema berbasis kebijakan yang menyeimbangkan fleksibilitas dan kontrol.
Ini akan menjadi dasar untuk “Sistem Operasi Agen (AOS)”, Faro menjelaskan, yang akan menstandarkan orkestrasi, keselamatan, kepatuhan, dan tata kelola sumber daya di seluruh kumpulan agen.
“Dengan perhatian disiplin pada keamanan, manajemen sumber daya, kepatuhan, dan keunggulan operasional, perusahaan dapat memanfaatkan agen sistem pakar untuk unggul dalam komputasi yang sangat penting," katanya.
Model generatif perlu bersifat multisensori agar dapat menafsirkan dunia seperti manusia dan bahkan mendeteksi sinyal yang mungkin kita lewatkan, kata Aaron Baughman, IBM Fellow dan Master Inventor, dalam episode terbaru Mixture of Experts.
Baughman telah bekerja dengan AI multimodal dalam olahraga dan memimpin beberapa pekerjaan IBM dengan US Open, ESPN Fantasy Football, dan Masters, khususnya. Baginya, AI multimodal adalah tren yang ia harapkan akan lebih banyak terjadi di 2026.
“Model-model ini akan dapat melihat dan bertindak di dunia yang jauh lebih seperti manusia. Ini akan dapat menjembatani bahasa, visi, dan tindakan, semuanya bersama-sama,” katanya. “Dalam waktu dekat, kita akan mulai melihat pekerja digital multimodal ini yang dapat secara mandiri menyelesaikan tugas-tugas yang berbeda untuk menafsirkan berbagai hal ini, bahkan mungkin seperti kasus layanan kesehatan yang kompleks.”
Namun, otonomi tidak berarti menghilangkan pengawasan manusia. “Penting juga di masa depan untuk memiliki AI human-in-the-loop ini”, kata Baughman, “sehingga manusia dapat menyempurnakan dan mengubah keterampilan”.
Baru setahun sejak Anthropic meluncurkan MCP, bersama ACP IBM dan A2A Google. Jika 2025 adalah tahun agen, 2026 seharusnya menjadi tahun di mana semua sistem multi-agen pindah ke produksi, kata Kate Blair kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. Pergeseran itu tergantung pada kematangan dan konvergensi protokol.
“2026 adalah saat pola-pola ini akan keluar dari lab dan masuk ke kehidupan nyata”, kata Blair, yang memimpin inisiatif BeeAI dan Agent Stack IBM. Kedua proyek tersebut dikontribusikan untuk Linux Foundation.
Linux Foundation baru-baru ini mengumumkan pembentukan Agentic AI Foundation dan kontribusi MCP Anthropic. “Kami senang bahwa MCP telah berada di bawah tata kelola terbuka”, kata Blair. “Diatur secara terbuka, standar komunitas adalah apa yang akan membuka lebih banyak kreativitas, lebih banyak inovasi, dan lebih banyak solusi.”
Proyek A2A akan segera memasuki rilis besar pertamanya. “Kami sudah melihat kolaborasi antara A2A dan MCP untuk menstandarisasi pada satu kartu untuk menggambarkan suatu entitas, baik itu alat atau sumber daya di MCP atau agen di A2A”, katanya.
Blair melihat kartu terpadu ini sebagai katalis untuk interoperabilitas dan kesempatan untuk berbagi registri, penemuan, dan pemanfaatan di seluruh agen dan sistem agen.
“Saya bersemangat untuk mencapai tingkat berikutnya di mana kita benar-benar berbicara tentang contoh penggunaan yang meluas, tentang agen yang berbicara dengan agen lain.”
Atolio menyediakan platform AI yang aman dan pribadi untuk perusahaan. Tantangan yang mereka amati di antara klien mereka adalah kebutuhan untuk menjadi cepat dan bereksperimen dengan teknologi baru sambil mengurangi risiko kehilangan kendali atas data AI mereka.
“Tren paling signifikan yang kami lihat muncul tahun depan adalah pergeseran dari eksperimen dan kegembiraan AI ke penerapan pribadi dan aman dengan harapan ROI nyata dalam perusahaan”, David Lanstein, salah satu pendiri dan CEO Atolio, mengatakan kepada IBM Think.
“Kebocoran data terus mengikis kepercayaan perusahaan”, ujarnya. “Tantangan yang belum terpecahkan terkait serangan injeksi prompt di lingkungan produksi menjadikan kedaulatan data dan akses first-class sebagai persyaratan yang tidak dapat ditawar.”
Solusinya bukanlah model yang lebih besar, tetapi data yang lebih cerdas. Seperti yang dikatakan Lanstein: "Nilai sebenarnya akan datang dari memberi model data terstruktur berkualitas tinggi yang sadar izin untuk menghasilkan jawaban yang cerdas, relevan, dan dapat dipercaya”.
“Yang paling membuat saya bersemangat adalah konvergensi yang diperlukan untuk mewujudkannya”, katanya, menunjuk pada “komitmen baru terhadap keamanan, kemajuan, dan solusi yang memahami konteks dan kebutuhan pengguna lebih dalam, dan evolusi lanjutkan dari ekosistem MCP”.
Didirikan pada tahun 2020, AuthMind menangani salah satu masalah terberat dalam keamanan siber: memberi perusahaan pandangan yang jelas dan nyaris seketika tentang akses dan aktivitas setiap identitas sehingga mereka dapat menghentikan serangan sebelum memulai.
“Di tahun-tahun mendatang, AI agen dan identitas non-manusia lainnya akan melebihi jumlah pengguna manusia dalam organisasi secara signifikan”, Shlomi Yanai, CEO dan Co-Founder di AuthMind, mengatakan kepada IBM Think.
Pergeseran ini akan mendefinisikan ulang keamanan dan tata kelola tingkat perusahaan. “Ini sekarang menjadi perhatian tingkat dewan untuk memastikan setiap agen dipertanggungjawabkan dan bertindak seperti yang dimaksudkan, meningkatkan produktivitas dan keamanan”, kata Yanai. Ketika organisasi meningkatkan adopsi AI, tantangannya tidak lagi hanya menerapkan model; itu mengelola identitas dengan pengguna baru: agen otonom yang beroperasi di seluruh sistem.
Bagi perusahaan, mendapatkan keuntungan dalam konteks ini berarti menjawab tiga pertanyaan penting: Apakah kita tahu setiap agen AI yang ada? Apakah kita mengerti apa yang diaksesnya? Dan apakah kita yakin dengan apa yang dilakukannya ketika mengakses sistem?
Menemukan, mengamati, dan melindungi tidak hanya setiap manusia tetapi juga setiap agen AI menjadi penting untuk adopsi AI yang bertanggung jawab dan aman. “Saya sangat bersemangat untuk mengikuti perusahaan yang menguasai visibilitas, akuntabilitas, dan kepercayaan di semua identitas agen AI,” kata Yanai.
“Tren paling kuat yang saya lihat untuk tahun depan adalah AI menangani alur kerja perusahaan yang kompleks”, kata Steven Aberle, Founder Rohirrim, sebuah startup AI-native yang berfokus pada ekosistem pengadaan lengkap, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Bukan sebagai bukti konsep, tetapi sebagai sistem yang dapat diandalkan yang dapat menjalankan tugas-tugas yang mendalam, dari ujung ke ujung.”
Sistem generatif dan agen akan menafsirkan maksud, menelusuri di seluruh jaringan yang luas, memilih alat yang tepat, dan terus berjalan hingga hasil tercapai. “Pergeseran itu menciptakan kategori platform yang benar-benar baru, dan bahkan pasar baru, karena kita tidak lagi dibatasi oleh apa yang dapat diingat oleh seorang manusia atau sebuah aplikasi", jelasnya. “Ini adalah otomatisasi mesin yang sebenarnya.”
Transformer memungkinkan hal ini terjadi. “Itu memberi kami sistem yang dapat menyerap teks, kode, dan riwayat yang sangat besar, kemudian merespons dengan nuansa dan presisi dengan pagar pembatas yang efektif”, kata Aberle. “Kita memasuki era di mana AI pindah dari sekadar menjawab pertanyaan menjadi mempengaruhi hasil secara langsung.”
Dalam pengadaan, itu berarti melacak persyaratan, menemukan kesenjangan sejak dini dan menyarankan perbaikan, memberikan kejelasan dan kecepatan profesional untuk keputusan yang lebih adil dan lebih cepat.
Setahun yang lalu, Matt White, Direktur Eksekutif PyTorch Foundation, memperkirakan bahwa model yang lebih kecil akan mendorong AI ke edge.
“Industri memvalidasi tesis bahwa model yang lebih kecil dan dioptimalkan domain akan menjadi pusat”, kata White baru-baru ini kepada IBM Think. “Kemajuan dalam distilasi, kuantisasi, dan waktu proses yang hemat memori mendorong inferensi ke klaster edge dan perangkat yang disematkan, didorong oleh kebutuhan biaya, latensi, dan kedaulatan data.”
Menurut White, tiga kekuatan akan mendefinisikan AI sumber terbuka pada tahun 2026: diversifikasi model global, yang dipimpin oleh rilis multibahasa dan berfokus pada penalaran dari Tiongkok; interoperabilitas sebagai poros kompetitif, seiring kerangka kerja dan waktu proses selaras dengan standar bersama; dan tata kelola yang diperketat, dengan rilis yang diaudit keamanannya dan pipeline data yang transparan.
“Ketika sistem agen muncul, peran PyTorch sebagai substrat umum untuk pelatihan, simulasi, dan orkestrasi hanya akan semakin dalam,” kata White. “Pengembang membutuhkan perkakas yang fleksibel untuk penalaran multimodal, komponen memori, dan evaluasi yang selaras dengan keamanan, dan di situlah sumber terbuka berkembang.”
Peter Staar dari IBM memprediksi tahun 2026 akan menandai pergeseran prioritas riset AI ke arah hal-hal yang lebih nyata dan terukur. “Robotika dan AI fisik pasti akan meningkat”, katanya. Sementara model bahasa besar tetap dominan, Staar menyebutkan bahwa industri ini mengalami penurunan pengembalian dari penskalaan. “Orang-orang mulai lelah dengan upaya penskalaan dan mencari ide-ide baru”, jelasnya.
Staar melihat banyak minat untuk AI yang dapat merasakan, bertindak, dan belajar di lingkungan nyata; di sinilah letak tantangan teknis: ini bisa menjadi terobosan berikutnya untuk inovasi.
Di saat yang sama, Staar percaya bahwa AI sumber terbuka akan terus membentuk lingkungan persaingan. “Yang memimpin ingin tetap tertutup, dan yang mengejar ketinggalan terbuka”, katanya.
Dengan munculnya NVIDIA sebagai driver utama ekosistem terbuka, sebagian besar karena bisnisnya bergantung pada adopsi GPU yang luas daripada model berpemilik, STAAR memprediksi kolaborasi akan dipercepat saat AI pindah melampaui layar dan masuk ke dunia fisik.
2024 ditutup dengan catatan positif untuk AI sumber terbuka seiring model Llama Meta semakin mendapat perhatian. Sejak itu, ekosistem AI sumber terbuka telah berkembang pesat, dengan model khusus domain yang lebih kecil mencapai hasil yang mengesankan. Ini adalah kasusnya untuk Granite IBM, Olmo 3 Ai2, dan, tentu saja, model DeepSeek. Anthony Annunziata, Direktur Open Source AI di IBM dan AI Alliance, melihat tren ini meningkat pada tahun 2026.
“Kita akan melihat model penalaran yang lebih kecil yang multimodal dan lebih mudah disetel untuk domain tertentu”, katanya saat wawancara dengan IBM Think.
Kemajuan dalam penyetelan dan pembelajaran penguatan juga berarti bahwa perusahaan dapat mengadopsi AI sumber terbuka, yang memenuhi kebutuhan untuk model yang lebih kecil dan efisien. “Alih-alih satu model raksasa untuk semuanya, Anda akan memiliki model yang lebih kecil dan lebih efisien yang sama akuratnya, bahkan mungkin lebih akurat, ketika disetel untuk contoh penggunaan yang tepat”, katanya.
AI agen sumber terbuka akan mempercepat tren ini. “Agen tujuan umum tidak cukup untuk hukum, kesehatan, atau manufaktur”, kata Annunziata. “Anda memerlukan model dan arsitektur yang diperkaya domain yang mencerminkan alur kerja pakar.”
AI sumber terbuka adalah suatu kebutuhan. “Jika Anda yakin kita menuju ekonomi di mana kemampuan AI otomatis melakukan banyak pekerjaan, maka standar interaksi harus terbuka”, katanya. “Jika tidak, Anda akan memiliki silo yang terfragmentasi, atau satu platform pemenang yang mengambil semua.”
“Bagian tengah kurva lonceng perusahaan yang sangat besar mulai berpindah dari eksperimen ke sistem produksi,” kata Tomás Hernando Kofman, salah satu Founder Not Diamond, sebuah platform infrastruktur multi-model AI, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think.
Transisi itu tidak akan mudah: “Tim AI harus berinvestasi besar-besaran dalam evaluasi, keandalan, pengoptimalan, efisiensi, skalabilitas, dan pemeliharaan”, katanya.
Ini akan membutuhkan koordinasi dan sumber daya yang serius. Jika perusahaan tidak melakukan investasi, mereka akan berakhir macet: tidak memiliki kemampuan yang tepat berarti sistem tidak berguna, dan kurangnya utilitas hanya memperkuat masalah.
Di garis terdepan, tantangan terlihat berbeda. “Saya percaya bidang ini akan bergulat dengan tiga rintangan utama: pembelajaran berkelanjutan, memori, dan skalabilitas”, ujar Kofman.
Pekerjaan akan terjadi pada tingkat arsitektur model dan dalam sistem agen.
“Kita akan mulai melihat jaringan agen terdesentralisasi yang dapat belajar dari satu sama lain, berbagi informasi, dan mempertahankan pengetahuan penting dalam jangka panjang, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun”, katanya. “Sistem ini akan meningkatkan dinamisme dan peningkatan berkelanjutan sambil memungkinkan agen dan model untuk mengkhususkan diri ke dalam kemampuan yang efisien dan terfokus.”
Tidak ada satu entitas pun yang dapat menyelesaikan krisis deepfake dan AI yang disalahgunakan, terutama karena vektor ancaman baru, seperti agen AI yang disalahgunakan, muncul pada akhir tahun ini, kata Ben Colman, CEO & Co-Founder Reality Defender, sebuah perusahaan keamanan siber yang menawarkan alat deteksi deepfake. Evolusi cepat AI generatif menuntut ekosistem kolaboratif.
“Kemitraan strategis sangat penting, tidak hanya untuk memperkuat pertahanan, tetapi untuk mengantisipasi gelombang berikutnya dari model canggih dan kerentanan khusus industri”, katanya kepada IBM Think.
“Saya melihat kemitraan ini di industri kita antara kita sendiri, orang lain bekerja pada aspek yang berbeda dari masalah yang sama dan seterusnya, terjadi secepat kemajuan dalam AI, jika tidak lebih cepat.”
Colman mengamati pergeseran menuju model keamanan berlapis. ”Dengan menumpuk pertahanan yang berbeda, celah di satu lapisan ditutupi oleh lapisan lain untuk menciptakan perisai yang tidak bisa ditembus”, katanya.
Integrasi akan menentukan fase berikutnya. “Ketika teknologi yang muncul ini berpasangan dengan platform deteksi seperti milik kami, hasilnya adalah strategi ‘pertahanan dalam’ yang komprehensif”, katanya. “Ini memastikan organisasi dilindungi di semua format media dan titik masuk, untuk semua contoh penggunaan, dan di semua perangkat, daripada mengandalkan satu titik kegagalan.”
Organisasi tidak mampu mengambil risiko untuk mengganggu proyek AI mereka, tetapi ada batasan pada apa yang dapat dikendalikan oleh para pemimpin bisnis. Kedaulatan AI, kemampuan untuk mengatur sistem AI, data, dan infrastruktur tanpa bergantung pada entitas eksternal, telah menjadi misi kritis, kata Anthony Marshall, Direktur Senior dan Wakil Presiden, IBM Institute for Business Value (IBV).
Bagi 93% eksekutif yang disurvei oleh IBV, memperhitungkan kedaulatan AI ke dalam strategi bisnis akan menjadi suatu keharusan pada tahun 2026. “Ini bukan hanya mencentang kotak pemeriksaan”, kata Marshall.
Setengah dari para eksekutif mengkhawatirkan ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya komputasi di wilayah tertentu (kekhawatiran yang sangat tinggi di antara para pemimpin bisnis di Timur Tengah dan Asia Pasifik), dan banyak yang percaya bahwa ketergantungan pada sumber daya tersebut dapat menimbulkan berbagai macam risiko. Pikirkan pelanggaran data, kehilangan akses ke data, dan pencurian kekayaan intelektual.
Transparansi dan kepercayaan juga akan tetap menjadi prioritas. “Baik regulator maupun konsumen meminta organisasi untuk menjelaskan bagaimana agen AI mengambil keputusan tertentu. Organisasi harus merancang agen yang dapat menjelaskan pekerjaan mereka, bahkan untuk output yang paling kompleks”, kata Marshall.
Itu berarti membangun kedaulatan melalui modularitas, merancang lingkungan AI sehingga beban kerja, data, dan agen dapat bergeser di antara wilayah dan penyedia tepercaya.
”Pemantauan berkelanjutan sangat penting untuk mendeteksi dan menangani penyimpangan model sebelum mengganggu kinerja atau menimbulkan bias”, kata Marshall.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dengan menggunakan AI, IBM Concert mengungkap insight penting tentang operasi Anda dan memberikan rekomendasi spesifik aplikasi untuk perbaikan. Temukan cara Concert dapat memajukan bisnis Anda.