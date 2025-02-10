Kembaran digital Anda telah hadir. Para peneliti dari Stanford telah menciptakan versi AI dari lebih dari 1.000 orang yang semestinya dapat berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Salinan virtual, yang dirinci dalam makalah baru-baru ini, tidak hanya meniru perilaku-perilaku dasar; mereka cocok dengan kepribadian asli mereka, pilihan moral, dan pola pengambilan keputusan dengan akurasi yang luar biasa.
Perusahaan telah membangun lebih banyak replika digital dari segala sesuatu mulai dari mesin jet hingga seluruh kota, berharap untuk menguji ide secara virtual sebelum peluncuran dunia nyata. Lompatan ke dalam pemodelan pikiran manusia ini membuka batasan baru: bayangkan untuk menguji bagaimana reaksi ribuan terhadap perubahan kebijakan, atau bagaimana reaksi konsumen pada produk baru, semuanya sebelum proses implementasi.
“Kembaran digital dapat membantu bisnis menguji coba produk dan ide dengan cepat”, ujar Senior Director of Product Management IBM watsonx.ai, Maryam Ashoori.
Revolusi kembaran digital mencakup dua dunia: ranah konkret sistem industri, dan lingkungan kompleks perilaku manusia. Di Inggris, distributor gas SGN memimpin proyek kembaran digital dengan beberapa mitra, termasuk IBM, untuk meningkatkan operasi jaringan. Di Digital Lighthouse Factory milik Siemens di Jerman, replika virtual telah terbukti membantu meningkatkan produktivitas hingga 69%, sekaligus mengurangi biaya operasional sebesar 42%.
Sementara itu, lembaga institusi Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) Stanford sedang menjelajah ke wilayah lain: mereplikasi pengambilan keputusan manusia. Tim riset, yang mencakup fakultas dari Stanford, Northwestern University, University of Washington, dan Google DeepMind, mulai membangun populasi virtual untuk menguji ide-ide kebijakan dan produk.
Pendekatan mereka membutuhkan pengujian yang cermat. Peneliti Stanford melakukan wawancara standar dengan 1.052 peserta yang telah mereka pilih dengan cermat untuk mewakili demografi AS di berbagai usia, ras, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan dan ideologi politik. “Rasanya luar biasa bahwa kami dapat menciptakan agen [AI] yang bersifat terbuka dari orang-orang nyata”, kata Joon Sung Park, mahasiswa pascasarjana ilmu komputer Stanford yang memimpin riset.
Tetapi mungkinkan kembaran digital ini benar-benar mencerminkan rekan manusia mereka? Hasil validasi sangat mengejutkan. Tim menempatkan manusia dan kembaran digital mereka melalui penilaian kepribadian, permainan keputusan ekonomi, dan eksperimen ilmu sosial. Salinan digital cocok dengan jawaban Survei Sosial Umum rekan manusia mereka dengan akurasi 85%, yang kira-kira sama konsistennya dengan subjek manusia yang cocok dengan jawaban mereka sendiri ketika mereka diberi pertanyaan yang sama pada jarak dua minggu. Para agen AI mencapai korelasi 80% pada tes kepribadian dan korelasi 66% dalam permainan ekonomi.
“Kami berpendapat bahwa agen semacam ini akan mendukung banyak pembuatan kebijakan dan sains di masa depan”, Park mengatakan. Timnya membayangkan untuk menggunakan populasi simulasi ini sebagai tempat uji untuk mempelajari proposal kebijakan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan.
Penerapan teknologi ini melampaui industri utilitas ke manufaktur. Di Digital Lighthouse Factory milik Siemens, pengujian virtual mendorong peningkatan produktivitas sebesar 69%, menurut Theo Papadopoulos, Program Manager di Siemens AG.
“Kami beralih dari sekadar menyimulasikan dan menguji hasil menjadi menggunakan alat dinamis yang ditanami dengan data dunia nyata”, Papadopoulos mengatakan. “Kembaran digital kini dapat menganalisis data langsung, memprediksi skenario masa depan, dan merekomendasikan atau bahkan mengeksekusi tindakan secara real-time.”
“Kembaran digital mendorong kolaborasi yang lebih besar di seluruh departemen dan sepanjang siklus hidup produk”, ia menjelaskan.
Evolusi dalam teknologi kembaran digital ini mencerminkan kenyataan yang lebih luas tentang hubungan antara AI dan perilaku manusia, kata Kjell Carlsson, kepala Strategi AI di Domino Data Lab.
“Kita manusia jauh lebih mudah diprediksi daripada yang kita sadari”, tambahnya. “Banyak, jika tidak sebagian besar, preferensi dan perilaku biasa kita dapat ditangkap dan direplikasi secara meyakinkan dengan machine learning dan gen AI pada tingkat yang berguna untuk tujuan baik dan buruk.”
Agen-agen pemasaran telah membuat grup fokus virtual menggunakan persona AI untuk menguji pesan di berbagai demografi. Di pusat panggilan, Ashoori dari IBM membayangkan agen AI yang dapat membaca dan menanggapi emosi pelanggan.
“Katakanlah Anda frustrasi dengan layanan”, katanya. “Di masa depan, agen AI layanan pelanggan dapat mendeteksi kondisi emosional dan secara otomatis menyesuaikan verbalisasi mereka untuk menenangkan situasi. Solusi ini menguntungkan kedua belah pihak karena pelanggan akan merasa lebih baik dan perusahaan dapat memecahkan masalah lebih cepat.”
Tetapi ada keterbatasan. “Begitu Anda meminta seseorang untuk memikirkan tentang preferensi atau menalar melalui keputusan yang sulit, model-model ini akan kesulitan”, Carlsson memperingatkan.
Karena masalah privasi dan keamanan, kembaran digital industri dan perilaku juga menuntut pengawasan yang cermat. Tim Stanford membangun pagar pembatas yang ketat: peserta memiliki salinan digital mereka sendiri dan dapat memantau penggunaan melalui log audit, atau mencabut persetujuan sepenuhnya. Peneliti luar harus mengajukan permohonan akses dan menjamin perlindungan privasi.
Sementara sebagian besar diskusi sejauh ini berfokus pada peran AI dalam pembuatan konten dan otomatisasi, Ashoori membayangkan masa depan yang jauh lebih luas untuk agen AI ini, di mana mereka dapat beradaptasi dengan gaya komunikasi kita di berbagai konteks. Ashoori menekankan bahwa teknologi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keaslian dan pengambilan keputusan.
“Saat ini, kita belum bisa memvalidasi apa itu AI versus manusia”, katanya. “Sebagai kreator konten, saya ingin avatar ini mencerminkan gaya saya, nada komunikasi saya, dan cara saya menyampaikan pesan ini. Jika saya berbicara dalam lingkungan profesional dibandingkan dengan anak-anak saya di rumah, saya ingin agen itu belajar dan meniru perilaku dan kepribadian saya dalam setiap situasi.”
“Bahkan saat para peneliti bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini, mereka perlu membiarkan pertimbangan praktis memandu penerapan”, kata Ashoori.
“Pertanyaannya adalah nilai apa yang ditawarkan agen”, ujarnya. “Anda perlu mempertanyakan apa nilai tambahnya. Jika tidak, Anda memperumit sistem secara tidak perlu. Jika ada situasi di mana nilainya jelas dan membenarkan investasi, perusahaan harus memanfaatkan.”
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Pelajari bagaimana organisasi Anda dapat mencapai nilai yang signifikan dengan menggunakan IBM Maximo untuk mengelola asetnya.
Tingkatkan waktu aktif, lejitkan produktivitas, tekan biaya pemeliharaan, dan bangun operasi yang lebih tangguh dengan solusi manajemen aset terpadu IBM.
Ketahui bagaimana Sund & Bælt menggunakan perangkat lunak Maximo IBM untuk memantau dan mengelola infrastruktur pentingnya.
Pelajari bagaimana VPI terus maju di jalur menuju net zero dengan perangkat lunak IBM Maximo.
Maksimalkan hasil pemeliharaan aset Anda dengan memanfaatkan kekuatan dari AI generatif melalui pengambilan keputusan berbasis insight.
Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.
Ubah operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.