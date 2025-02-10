Evolusi dalam teknologi kembaran digital ini mencerminkan kenyataan yang lebih luas tentang hubungan antara AI dan perilaku manusia, kata Kjell Carlsson, kepala Strategi AI di Domino Data Lab.

“Kita manusia jauh lebih mudah diprediksi daripada yang kita sadari”, tambahnya. “Banyak, jika tidak sebagian besar, preferensi dan perilaku biasa kita dapat ditangkap dan direplikasi secara meyakinkan dengan machine learning dan gen AI pada tingkat yang berguna untuk tujuan baik dan buruk.”

Agen-agen pemasaran telah membuat grup fokus virtual menggunakan persona AI untuk menguji pesan di berbagai demografi. Di pusat panggilan, Ashoori dari IBM membayangkan agen AI yang dapat membaca dan menanggapi emosi pelanggan.

“Katakanlah Anda frustrasi dengan layanan”, katanya. “Di masa depan, agen AI layanan pelanggan dapat mendeteksi kondisi emosional dan secara otomatis menyesuaikan verbalisasi mereka untuk menenangkan situasi. Solusi ini menguntungkan kedua belah pihak karena pelanggan akan merasa lebih baik dan perusahaan dapat memecahkan masalah lebih cepat.”

Tetapi ada keterbatasan. “Begitu Anda meminta seseorang untuk memikirkan tentang preferensi atau menalar melalui keputusan yang sulit, model-model ini akan kesulitan”, Carlsson memperingatkan.

Karena masalah privasi dan keamanan, kembaran digital industri dan perilaku juga menuntut pengawasan yang cermat. Tim Stanford membangun pagar pembatas yang ketat: peserta memiliki salinan digital mereka sendiri dan dapat memantau penggunaan melalui log audit, atau mencabut persetujuan sepenuhnya. Peneliti luar harus mengajukan permohonan akses dan menjamin perlindungan privasi.

Sementara sebagian besar diskusi sejauh ini berfokus pada peran AI dalam pembuatan konten dan otomatisasi, Ashoori membayangkan masa depan yang jauh lebih luas untuk agen AI ini, di mana mereka dapat beradaptasi dengan gaya komunikasi kita di berbagai konteks. Ashoori menekankan bahwa teknologi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keaslian dan pengambilan keputusan.

“Saat ini, kita belum bisa memvalidasi apa itu AI versus manusia”, katanya. “Sebagai kreator konten, saya ingin avatar ini mencerminkan gaya saya, nada komunikasi saya, dan cara saya menyampaikan pesan ini. Jika saya berbicara dalam lingkungan profesional dibandingkan dengan anak-anak saya di rumah, saya ingin agen itu belajar dan meniru perilaku dan kepribadian saya dalam setiap situasi.”

“Bahkan saat para peneliti bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini, mereka perlu membiarkan pertimbangan praktis memandu penerapan”, kata Ashoori.

“Pertanyaannya adalah nilai apa yang ditawarkan agen”, ujarnya. “Anda perlu mempertanyakan apa nilai tambahnya. Jika tidak, Anda memperumit sistem secara tidak perlu. Jika ada situasi di mana nilainya jelas dan membenarkan investasi, perusahaan harus memanfaatkan.”