SearchGPT, prototipe mesin pencari baru dari OpenAI, telah menciptakan gelombang antusiasme. Prototipe ini juga memicu beberapa pertanyaan mendesak: bagaimana AI akan membentuk lingkungan pencarian, dan apa artinya untuk optimisasi mesin pencari (SEO)?
Selama bertahun-tahun, SEO telah menjadi seni yang sebagian besar didedikasikan untuk mengoptimalkan konten untuk Google. Sekarang, dengan optimasi mesin generatif (GEO), aturannya mungkin berubah.
Google masih menjadi kekuatan dominan dalam pencarian, menguasai 89% pasar di seluruh dunia pada tahun 2023-2024, menurut StatCounter. Pada bulan Mei, raksasa Mountain View itu memperkenalkan Rangkuman AI kepada pengguna AS dan sejak itu memperluas fitur ke lebih dari 100 negara. Sementara itu, penerbit dan perusahaan lain mulai memperhatikan audiens baru yang berasal dari alat pencarian AI seperti Perplexity, serta asisten obrolan yang didukung oleh model bahasa besar (LLM), seperti ChatGPT, Microsoft Copilot, dan Meta AI.
Untuk platform digital IBM sendiri, audiens berbasis AI ini masih kecil tetapi jelas memiliki nilai yang signifikan. Matthew Blackshaw-Marschinke, Manager of Global SEO di IBM, memperkirakan bahwa audiens berbasis AI 100 kali lebih kecil daripada lalu lintas yang datang dari Google, tetapi tingkat keterlibatannya lebih tinggi. “Ketika membandingkan dua [sumber lalu lintas] dengan tindakan yang kami anggap penting, yaitu mengunduh white paper, mengisi formulir web, atau mendaftar buletin, tingkat konversi untuk platform AI dua kali lipat dari pencarian Google”, kata Blackshaw-Marschinke. “Teknologi ini masih dalam tahap awal, tetapi pengguna menunjukkan niat yang lebih tinggi dan kepercayaan yang meningkat terhadap konten.”
Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, AI generatif membuka peluang baru di pasar pencarian. Perplexity, mesin pencari didukung AI yang diluncurkan pada Desember 2022, mengatakan sekarang menangani lebih dari 100 juta kueri seminggu. Mesin pencari AI lainnya, You.com, yang memulai debutnya pada tahun 2020, menambahkan pencarian obrolan multimodal pada tahun 2023, memungkinkan pengguna mendapatkan output di luar teks, seperti gambar dan bagan.
Di antara pendatang terbaru adalah BeaGo, diperkenalkan musim gugur ini oleh Rhymes AI, sebuah startup yang didirikan bersama oleh Anita Huang, Junnan Li dan dibangun oleh Kai-Fu Lee. Berfokus pada multimodalitas LLM, perusahaan ini menciptakan Aria, model terbuka campuran pakar (MoE) multimoda sumber terbuka, dan Allegro, model teks-ke-video.
"Kini menjadi sangat kompetitif dengan adanya pencarian AI di lingkup ini, tetapi saya masih merasa ada segmen pengguna yang berbeda dan contoh penggunaan yang berbeda yang memungkinkan lebih banyak pemain untuk memenuhi kebutuhan konsumen", kata Huang, mantan eksekutif di Yahoo! Taiwan dan Google China.
BeaGo memiliki antarmuka yang sederhana. Tujuannya? Menyediakan pengguna dengan jawaban tunggal berkualitas tinggi.
“Kami ingin dapat memberikan sesuatu, seperti seekor anjing beagle pintar yang membawakan Anda sesuatu dengan sangat cepat, sehingga Anda memiliki gambaran ringkas dan terstruktur tentang apa yang Anda cari kapan saja dan di mana saja”, kata Huang. Huang juga menyoroti bagaimana BeaGo meningkatkan kualitas jawabannya dengan gambar dan grafik pendukung, dengan rencana untuk menambahkan video pendek juga. “Ini menggabungkan kecerdasan model bahasa besar dengan kekuatan pencarian web”, katanya. “Kami mengumpulkan data dengan cepat dan menggunakan LLM untuk mensintesis dan menyajikan informasi dengan cara terbaik.”
Kesederhanaan dalam konten dan desain juga merupakan kuncinya, kata Chris Andrew, salah satu pendiri dan CEO Scrunch AI. Startup-nya membantu Perusahaan Fortune 500 menavigasi lingkungan digital baru yang didominasi oleh AI generatif.
“Mentalitas saya adalah bahwa konsumen selalu memilih kesederhanaan. Mereka lebih suka mendapatkan jawaban, daripada 10 tautan,” katanya. “AI menginginkan konten yang sederhana, akurat, dan terstruktur. Tata letak interaktif atau kompleks mempersulit AI untuk mengekstrak jawaban. Teks yang bersih dan terorganisir dengan baik memastikan bahwa konten Anda muncul ke permukaan.
Tentu saja, jika pengguna mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Rangkuman Google AI atau SearchGPT, mereka bahkan mungkin tidak mengklik tautan. Dan meskipun Google baru-baru ini menambahkan tautan yang dapat diklik di sisi kanan Rangkuman AI, beberapa pihak masih takut hilangnya lalu lintas ke halaman mereka.
"Saya telah menggunakan Rangkuman AI, dan saya sama sekali tidak banyak mengklik seperti dulu," kata Lily Ray, Wakil Presiden Strategi dan Riset SEO di Amsive, sebuah agensi pemasaran.
Seperti yang dilihat Ray, pergeseran ke mesin pencari AI akan mendorong merek menuju pendekatan pemasaran yang lebih komprehensif. “Anda harus mengelola reputasi merek Anda, apa yang dikatakan orang dalam ulasan mereka, kehadiran media sosial Anda,” katanya. “Semua strategi pemasaran holistik ini memengaruhi bagaimana Anda diwakili dalam model bahasa besar.”
Blackshaw-Marschinke mencurigai bahwa chatbot akan menyukai konten berkualitas tinggi. “Ide kunci pertama, menurut pendapat saya, adalah 'keuntungan informasi'—konsep bahwa, sebagai penerbit, Anda perlu membuat konten dengan karakteristik unik yang melampaui konsensus umum yang sudah ada dalam model,” katanya.
Andrew menekankan bahwa revolusi pencarian baru saja dimulai. Munculnya agen AI, yang dapat mengakses konten dan mengambil tindakan atas nama pengguna, dapat memaksa bisnis untuk memikirkan kembali GEO mereka sekali lagi. Merek dan audiens tidak akan memiliki percakapan langsung, dan akan lebih sulit untuk mempengaruhi agen.
“Model-model ini akan terus menjadi lebih baik,” katanya. Tantangannya adalah apakah merek dan pemasar dapat mengikuti.
