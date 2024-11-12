SearchGPT, prototipe mesin pencari baru dari OpenAI, telah menciptakan gelombang antusiasme. Prototipe ini juga memicu beberapa pertanyaan mendesak: bagaimana AI akan membentuk lingkungan pencarian, dan apa artinya untuk optimisasi mesin pencari (SEO)?

Selama bertahun-tahun, SEO telah menjadi seni yang sebagian besar didedikasikan untuk mengoptimalkan konten untuk Google. Sekarang, dengan optimasi mesin generatif (GEO), aturannya mungkin berubah.

Google masih menjadi kekuatan dominan dalam pencarian, menguasai 89% pasar di seluruh dunia pada tahun 2023-2024, menurut StatCounter. Pada bulan Mei, raksasa Mountain View itu memperkenalkan Rangkuman AI kepada pengguna AS dan sejak itu memperluas fitur ke lebih dari 100 negara. Sementara itu, penerbit dan perusahaan lain mulai memperhatikan audiens baru yang berasal dari alat pencarian AI seperti Perplexity, serta asisten obrolan yang didukung oleh model bahasa besar (LLM), seperti ChatGPT, Microsoft Copilot, dan Meta AI.

Untuk platform digital IBM sendiri, audiens berbasis AI ini masih kecil tetapi jelas memiliki nilai yang signifikan. Matthew Blackshaw-Marschinke, Manager of Global SEO di IBM, memperkirakan bahwa audiens berbasis AI 100 kali lebih kecil daripada lalu lintas yang datang dari Google, tetapi tingkat keterlibatannya lebih tinggi. “Ketika membandingkan dua [sumber lalu lintas] dengan tindakan yang kami anggap penting, yaitu mengunduh white paper, mengisi formulir web, atau mendaftar buletin, tingkat konversi untuk platform AI dua kali lipat dari pencarian Google”, kata Blackshaw-Marschinke. “Teknologi ini masih dalam tahap awal, tetapi pengguna menunjukkan niat yang lebih tinggi dan kepercayaan yang meningkat terhadap konten.”