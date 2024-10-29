Peran AI dalam melindungi keanekaragaman hayati

Dalam dua tahun sejak negara-negara menandatangani Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang asli, telah terjadi ledakan inovasi dalam kecerdasan buatan. Karena sistem AI menjadi lebih kuat, AI generatif telah menjadi alat yang semakin fungsional untuk segala hal mulai dari pemrosesan dan ringkasan informasi hingga analisis prediktif.

Saat negara-negara mencari cara baru untuk mengukur keanekaragaman hayati di dalam perbatasan mereka dan memproses sejumlah besar data yang diperlukan untuk mengembangkan rencana konservasi, AI dapat membantu kita mendapatkan lebih banyak insight tentang kebutuhan planet kita, dan bagaimana kita dapat mengalamatinya.

Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Offering Leader di IBM® Consulting, telah melihat secara langsung bagaimana AI dapat mengubah cara negara menangani, memproses, dan memahami informasi.

“Di masa lalu, tantangannya adalah ‘Bagaimana menangani masalah geospasial yang beragam menggunakan kumpulan data yang sangat heterogen dari data observasi bumi hingga output model cuaca dan sensor IoT,’” katanya. “Dan volume data bisa sangat besar.”

Thompson mengatakan data dari satelit Sentinel Badan Antariksa Eropa—yang mengumpulkan gambar baru dari semua permukaan tanah Bumi, daerah pesisir dan perairan pedalaman setiap lima hari—berjumlah sekitar 3,2 terabyte per hari. Proyeksi cuaca yang dihasilkan oleh Pusat Eropa untuk Prakiraan Cuaca Jarak Menengah dapat mencapai 250 terabyte per hari.

“Dari sudut pandang kapasitas, jelas tidak layak bagi banyak organisasi untuk mengelola volume data seperti itu untuk tujuan pemodelan,” kata Thompson.

Meskipun memiliki tantangan tersendiri dalam hal konsumsi energi, AI generatif menawarkan jalur potensial untuk membuat pemrosesan data lebih mudah tanpa pemangku kepentingan membutuhkan semua data yang ada. Thompson mengatakan bahwa salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui model dasar yang lebih kecil, seperti model dasar IBM® Granite, yang dapat digunakan para peneliti untuk tujuan keberlanjutan tertentu, seperti pengamatan Bumi dan konsumsi energi. “Keakuratan pemodelan menggunakan model dasar membantu pengguna meningkatkan hasil,” kata Thompson.