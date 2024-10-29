Peran AI dalam melindungi keanekaragaman hayati

AI dan keanekaragaman hayati keduanya berkembang dalam kompleksitas. Untuk AI, sejumlah besar data memicu model machine learning, membantu mereka mengenali pola, membuat prediksi, dan memecahkan masalah. Dalam kebanyakan kasus, semakin kaya dan beragam data, semakin pintar dan lebih adaptif AI.
Alam beroperasi dengan cara yang sama. Keanekaragaman hayati—variasi kehidupan dalam suatu ekosistem—membuat lingkungan menjadi tangguh dan mudah beradaptasi. Sama seperti AI yang membutuhkan beragam input data untuk bekerja secara efektif, ekosistem pun bergantung pada keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan, bertahan dari gangguan, dan terus berevolusi seiring waktu.
Baik AI maupun keanekaragaman menyoroti kekuatan keberagaman dalam menciptakan sistem yang kuat, lentur, dan mampu memecahkan tantangan yang kompleks. Saat kita menuju pertemuan ke-16 Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP16), jelas bahwa tidak hanya keberagaman informasi tetapi juga kemampuan untuk memproses dan memahaminya dapat menjadi kunci untuk memenuhi tujuan kolektif melindungi keanekaragaman hayati planet yang ditetapkan oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pekan lalu, para pemimpin lingkungan dari hampir 200 negara melakukan perjalanan ke Cali, Kolombia untuk COP16. Acara ini menandai pertemuan besar PBB pertama tentang keanekaragaman hayati sejak COP15, diselenggarakan di Montreal, Kanada pada tahun 2022, di mana negara-negara peserta menetapkan kerangka kerja global penting untuk menghentikan hilangnya habitat alami.
Perjanjian, yang ditandatangani oleh 195 negara dan dijuluki "Perjanjian Paris untuk Alam," mengharuskan penandatangan untuk berusaha menyisihkan setidaknya 30% wilayah mereka untuk upaya konservasi, termasuk perlindungan tambahan untuk ekosistem yang terdegradasi. Dua tahun kemudian, tujuan COP16 adalah untuk ulasan rencana negara-negara yang menandatangani perjanjian untuk melihat apakah dunia berada di jalur untuk memenuhi tenggat waktu 2030.
Indikasi awal menunjukkan bahwa ambisi mungkin melampaui kesuksesan. Penandatangan diharapkan untuk mengirimkan strategi keanekaragaman hayati nasional dan rencana aksi (NBSAP) sebelum dimulainya konferensi. Hanya 25 dari 195 negara yang mengajukan rencana ke Sekretariat Keanekaragaman Hayati PBB—dan hanya lima dari 17 “negara megadivers,” yang merupakan rumah bagi sekitar 70% keanekaragaman hayati dunia, telah menawarkan janji mereka.
NBSAP adalah faktor kunci baik dalam memahami habitat yang dimiliki negara-negara di bawah pengawasan mereka dan dalam menentukan bagaimana mempertimbangkan perlindungan mereka ke dalam semua aspek pengambilan keputusan pemerintah. Konservasi adalah upaya lintas sektoral, dan NBSAP memungkinkan negara-negara untuk mempertimbangkan kondisi ini selama pembuatan kebijakan.
Mereka juga menghadirkan tantangan unik karena ada begitu banyak kondisi untuk dipertimbangkan dan begitu banyak informasi untuk diurai. Bernadette Fischler Hooper, Kepala Advokasi Internasional WWF UK, menegaskan, “Perubahan itu sulit, dan negara-negara kini berhadapan dengan hambatan seperti minimnya dana, data yang tidak memadai, dan kondisi politik yang tidak stabil.” Namun, pakar mengatakan bahwa solusi teknologi dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi negara ketika mencoba membangun dan menindaklanjuti dengan NBSAP.
Dalam dua tahun sejak negara-negara menandatangani Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang asli, telah terjadi ledakan inovasi dalam kecerdasan buatan. Karena sistem AI menjadi lebih kuat, AI generatif telah menjadi alat yang semakin fungsional untuk segala hal mulai dari pemrosesan dan ringkasan informasi hingga analisis prediktif.
Saat negara-negara mencari cara baru untuk mengukur keanekaragaman hayati di dalam perbatasan mereka dan memproses sejumlah besar data yang diperlukan untuk mengembangkan rencana konservasi, AI dapat membantu kita mendapatkan lebih banyak insight tentang kebutuhan planet kita, dan bagaimana kita dapat mengalamatinya.
Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Offering Leader di IBM® Consulting, telah melihat secara langsung bagaimana AI dapat mengubah cara negara menangani, memproses, dan memahami informasi.
“Di masa lalu, tantangannya adalah ‘Bagaimana menangani masalah geospasial yang beragam menggunakan kumpulan data yang sangat heterogen dari data observasi bumi hingga output model cuaca dan sensor IoT,’” katanya. “Dan volume data bisa sangat besar.”
Thompson mengatakan data dari satelit Sentinel Badan Antariksa Eropa—yang mengumpulkan gambar baru dari semua permukaan tanah Bumi, daerah pesisir dan perairan pedalaman setiap lima hari—berjumlah sekitar 3,2 terabyte per hari. Proyeksi cuaca yang dihasilkan oleh Pusat Eropa untuk Prakiraan Cuaca Jarak Menengah dapat mencapai 250 terabyte per hari.
“Dari sudut pandang kapasitas, jelas tidak layak bagi banyak organisasi untuk mengelola volume data seperti itu untuk tujuan pemodelan,” kata Thompson.
Meskipun memiliki tantangan tersendiri dalam hal konsumsi energi, AI generatif menawarkan jalur potensial untuk membuat pemrosesan data lebih mudah tanpa pemangku kepentingan membutuhkan semua data yang ada. Thompson mengatakan bahwa salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui model dasar yang lebih kecil, seperti model dasar IBM® Granite, yang dapat digunakan para peneliti untuk tujuan keberlanjutan tertentu, seperti pengamatan Bumi dan konsumsi energi. “Keakuratan pemodelan menggunakan model dasar membantu pengguna meningkatkan hasil,” kata Thompson.
Selain memproses data dan menghasilkan prediksi dan analisis, alat AI dapat membantu kita melihat bagaimana dunia alami berubah di sekitar kita. Awal tahun ini, IBM® meminjamkan perangkat IBM® Maximo Visual Inspection (MVI) kepada WWF-Jerman untuk melacak pergerakan gajah-gajah hutan Afrika di Lembah Kongo.
Gajah hutan Afrika dikenal sebagai 'insinyur ekosistem', spesies dasar dalam kesehatan keseluruhan Cekungan Kongo, yang merupakan rumah bagi lebih dari 10.000 spesies hewan. Gajah dikenal karena membersihkan vegetasi, memberi ruang bagi flora yang lebih kuat dan lebih tangguh untuk tumbuh subur di lingkungan yang seharusnya memiliki sumber daya yang tegang oleh pertumbuhan berlebih dan persaingan. Mereka juga membantu meningkatkan keberagaman, kepadatan dan kelimpahan spesies tanaman dan pohon, meningkatkan kapasitas penyimpanan karbon hutan.
Teknologi serupa telah membantu melestarikan terumbu karang, yang menurut riset berada di bawah ancaman besar seiring dengan memanasnya planet ini. Struktur bawah laut, yang diperkirakan 25% dari semua kehidupan samudera di beberapa titik selama siklus hidupnya, membantu makhluk di lautan dan di darat. Struktur bawah laut tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon besar-besaran, tetapi mereka juga penting untuk melestarikan ekosistem yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi manusia. Lebih dari empat miliar orang bergantung pada ikan yang berinteraksi dengan terumbu karang untuk 15% dari asupan protein hewani mereka.
The Reef Company, yang membangun terumbu buatan untuk memulihkan terumbu karang yang telah hilang karena perubahan iklim, bekerja sama dengan IBM® untuk mengumpulkan data tentang bagaimana lautan berubah dan di mana terumbu karang dibutuhkan. Dengan menggunakan platform data laut BluBoxx IIBM®, perusahaan ini dapat mengumpulkan data sensor yang mengukur salinitas, suhu, pH, oksigen terlarut, tekanan, dan karbon dioksida suatu perairan. Data tersebut dapat diakumulasikan dan diunggah untuk insight cepat serta penyelaman lebih dalam tentang bagaimana ekosistem berubah.
Kita tahu lebih banyak tentang planet kita daripada sebelumnya, sebagian berkat alat yang didukung AI yang memungkinkan kita mengumpulkan dan memproses sejumlah besar informasi dari berbagai sumber yang berbeda—data yang dapat menjadi tantangan untuk mengelola semuanya sendiri.
“Saat ini, kami memiliki sejumlah besar data, tetapi tidak selalu dapat diakses, relevan atau dihitung secara konsisten dengan standar ilmiah,” kata Thompson. “Kami membutuhkan data yang dapat dipercaya dan transparan untuk identifikasi risiko dan peluang serta tindakan korektif.”
Untungnya, seperti ekosistem yang beragam, AI dapat memperoleh manfaat dari memiliki akses ke lebih banyak data. Meski kebutuhan untuk mengatasi tantangan energi yang terkait dengan AI tetap nyata, teknologi ini juga membuka peluang untuk memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik dengan memproses informasi yang tersedia lalu menyederhanakannya menjadi bentuk yang bisa kita pahami dan gunakan.
“Hasil harus dalam format yang dapat dikonsumsi sehingga rata-rata orang di jalan juga dapat memahami dan tidak memerlukan beberapa PhD untuk dapat menafsirkan apa yang diwakili oleh data, " Thompson mengatakan.
Ketika negara-negara mulai memproduksi NBSAP yang akan memandu mereka dalam tujuan mereka untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, AI dapat menawarkan kesempatan untuk lebih memahami apa yang terjadi di dunia alam—dan bagaimana kita dapat melestarikannya.
