Sementara aplikasi tertentu dari gen AI tetap diperdebatkan, ada area di mana teknologi sudah terbukti sangat membantu bagi pembuat konten dan penerbit. Salah satunya adalah Djinn, alat yang dikembangkan oleh IBM® yang membantu jurnalis mengidentifikasi cerita lokal yang layak diberitakan dalam data dan dokumen lokal. Awalnya dikembangkan untuk ruang redaksi Norwegia iTromsø, Djinn menggabungkan NLP, AI , dan machine learning.

Sejak diluncurkan dua tahun lalu, pada awal gen AI, Djinn telah diadopsi oleh hampir 40 ruang redaksi di grup Polaris Media, yang memiliki iTromsø. Ruang redaksi yang mengadopsi Djinn melihat peningkatan 1.300% dalam pangsa lalu lintas, sementara mengurangi waktu yang dihabiskan jurnalis untuk riset mereka sebesar 94%. Lebih baik lagi—wartawan mengadopsi alat itu.

“Adopsi pengguna sangat besar, karena sistem ini dapat dijelaskan dengan baik dan dibangun di sekitar pengguna,” Silvia Podestà, Desainer Inovasi Penasihat di IBM® di Denmark, mengatakan kepada IBM® Think. Sejak penerapannya, para pakar memuji alat ini sebagai salah satu contoh penggunaan terbaik penerapan AI dalam layanan jurnalisme. "Ini adalah contoh inovasi yang dipimpin oleh editorial," kata Nikita Roy, seorang jurnalis dan ilmuwan data yang khusus satu episode penuh industri podcast untuk Djinn.

Djinn mengatasi salah satu tantangan inti bagi jurnalis dan media lokal: kemampuan untuk mengungkap cerita asli saat beroperasi di ruang redaksi yang lebih kecil, di mana sumber daya memang langka. Djinn mengumpulkan data dari situs pemerintah daerah, memberi peringkat, merangkumnya, dan memberi tahu wartawan tentang cerita mana yang dapat mereka kejar. Djinn terutama memanfaatkan watsonx.ai dan watson NLP teknologi, menggabungkan gen AI dan machine learning.

“Jurnalis akan mengakses kumpulan data yang sangat berbeda yang berada di repositori publik yang disediakan oleh kotamadya,” jelas Podestà. Podestà mengatakan bahwa proses tersebut menjadi sangat berat mengingat volume informasi yang luar biasa besar, sehingga membuka kemungkinan jurnalis melewatkan cerita penting karena keterbatasan waktu untuk meninjau dokumen harian. Ia dijadwalkan membahas Djinn dan AI tepercaya dalam konferensi We Make Future mendatang.