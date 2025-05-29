Tiga tahun memasuki ledakan AI generatif, AI masih menjadi percakapan utama di media. Banyak acara industri khusus didedikasikan untuk teknologi ini, dan banyak penerbit telah mengadopsi AI sebagai peluang untuk mengubah operasi ruang berita atau memikirkan kembali bagaimana mereka memproduksi dan mendistribusikan konten mereka, dengan beberapa bahkan bermitra dengan perusahaan terkemuka, seperti OpenAI, Perplexity atau Mistral. Dan selama dua tahun berturut-turut, penerima Hadiah Pulitzer mengungkapkan penggunaan machine learning dalam penciptaan karya mereka.
Tetapi transisi tidak selalu lancar. Jurnalis sendiri sering bersikap waspada terhadap teknologi.
Menurut survei yang dilakukan terhadap 2.000 jurnalis, lebih dari setengah dari mereka khawatir AI dapat menggantikan lebih banyak pekerjaan. Kekhawatiran itu tidak berdasar, karena berita terus muncul di beberapa penerbit terbesar saat mereka meningkatkan investasi mereka di AI. Kekhawatiran lain tentang AI dipicu oleh penyalahgunaannya dan, lebih jelas lagi, kurangnya transparansi seputar penggunaannya. Baru-baru ini, sebuah acara radio di Australia menggunakan avatar buatan AI sebagai pembawa acara tanpa mengungkapkannya, dan dua penerbit besar AS meminta maaf karena menerbitkan daftar bacaan musim panas yang ditulis dengan AI, tidak menyadari bahwa itu berisi buku-buku buatan.
Sementara aplikasi tertentu dari gen AI tetap diperdebatkan, ada area di mana teknologi sudah terbukti sangat membantu bagi pembuat konten dan penerbit. Salah satunya adalah Djinn, alat yang dikembangkan oleh IBM® yang membantu jurnalis mengidentifikasi cerita lokal yang layak diberitakan dalam data dan dokumen lokal. Awalnya dikembangkan untuk ruang redaksi Norwegia iTromsø, Djinn menggabungkan NLP, AI , dan machine learning.
Sejak diluncurkan dua tahun lalu, pada awal gen AI, Djinn telah diadopsi oleh hampir 40 ruang redaksi di grup Polaris Media, yang memiliki iTromsø. Ruang redaksi yang mengadopsi Djinn melihat peningkatan 1.300% dalam pangsa lalu lintas, sementara mengurangi waktu yang dihabiskan jurnalis untuk riset mereka sebesar 94%. Lebih baik lagi—wartawan mengadopsi alat itu.
“Adopsi pengguna sangat besar, karena sistem ini dapat dijelaskan dengan baik dan dibangun di sekitar pengguna,” Silvia Podestà, Desainer Inovasi Penasihat di IBM® di Denmark, mengatakan kepada IBM® Think. Sejak penerapannya, para pakar memuji alat ini sebagai salah satu contoh penggunaan terbaik penerapan AI dalam layanan jurnalisme. "Ini adalah contoh inovasi yang dipimpin oleh editorial," kata Nikita Roy, seorang jurnalis dan ilmuwan data yang khusus satu episode penuh industri podcast untuk Djinn.
Djinn mengatasi salah satu tantangan inti bagi jurnalis dan media lokal: kemampuan untuk mengungkap cerita asli saat beroperasi di ruang redaksi yang lebih kecil, di mana sumber daya memang langka. Djinn mengumpulkan data dari situs pemerintah daerah, memberi peringkat, merangkumnya, dan memberi tahu wartawan tentang cerita mana yang dapat mereka kejar. Djinn terutama memanfaatkan watsonx.ai dan watson NLP teknologi, menggabungkan gen AI dan machine learning.
“Jurnalis akan mengakses kumpulan data yang sangat berbeda yang berada di repositori publik yang disediakan oleh kotamadya,” jelas Podestà. Podestà mengatakan bahwa proses tersebut menjadi sangat berat mengingat volume informasi yang luar biasa besar, sehingga membuka kemungkinan jurnalis melewatkan cerita penting karena keterbatasan waktu untuk meninjau dokumen harian. Ia dijadwalkan membahas Djinn dan AI tepercaya dalam konferensi We Make Future mendatang.
Pakar IBM® mengatakan bahwa perusahaan merancang Djinn dengan satu hal dalam pikiran: menambah jurnalisme daripada menggantikan jurnalis. Alat ini juga dikembangkan dengan cara yang sangat kolaboratif, dengan ruang redaksi iTromø menawarkan input tidak hanya pada tahap awal proyek, tetapi juga kemudian pada desain berulang. Selanjutnya, jurnalis iTROMØ berpartisipasi dalam pelatihan dan pembelajaran penguatan model, dengan wartawan menggunakan pengetahuan khusus untuk mengajarkan AI mengenali apa yang layak diberitakan.
“Ini adalah salah satu penggunaan AI yang paling menarik dalam konteks media,” kata Florent Daudens, mantan jurnalis yang saat ini bekerja untuk platform AI Hugging Face, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Dan itu jelas menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan kapasitas kita untuk pekerjaan jurnalistik.” Bahkan, di luar pembuatan konten, AI dapat membuka banyak peluang baru bagi media berita dan penerbit. Dengan Hugging Face, Daudens telah membangun komunitas bagi jurnalis untuk berbagi alat sumber terbuka. Selain membantu pengumpulan berita, ia mencatat bahwa AI dapat membantu mengoptimalkan alur kerja dan distribusi, membantu memecahkan masalah utama bagi organisasi media yang menghadapi tekanan keuangan.
Pakar menekankan bahwa pada intinya, jurnalisme akan selalu sangat manusiawi. “Elemen manusia yang tak tergantikan dari jurnalisme—mengidentifikasi cerita mana yang penting, memahami konteks budaya, dan menjalin hubungan otentik dengan sumber dan audiens—ini akan tetap menjadi manusia pada masa mendatang,” kata Rajiv Pant, Presiden di Flatiron Software dan mantan CTO The New York Times dan The Wall Street Journal. “Mereka membutuhkan jenis pemahaman intuitif tentang sifat manusia dan dinamika masyarakat yang berasal dari pengalaman hidup.”
Tapi memang, ada tempat untuk AI di media, Pant menegaskan, selama manusia masih kuat dalam lingkaran. “AI unggul dalam tantangan struktural dan pengoptimalan: mempersonalisasi pengiriman konten, mengadaptasi gaya naratif untuk audiens yang berbeda dan menskalakan proses editorial,” katanya. “Masa depan bukan tentang menggantikan, melainkan tentang pembagian kerja yang cermat, di mana insight manusia menentukan ‘apa’ dan ‘mengapa’, sementara AI meningkatkan cara atau ‘bagaimana’-nya.”
“AI adalah ancaman utama secara umum, terutama bagi orang-orang yang mencari nafkah berdasarkan mendapatkan lalu lintas di web, pada dasarnya,” kata Bryan Casey, VP Pemasaran Digital di IBM®, dalam sebuah wawancara. “Tetapi saya memang berpikir ada banyak kesempatan di mana kita bisa menggunakan alat-alat ini untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin kita lakukan.”
Pelajari bagaimana CEO dapat menyeimbangkan nilai generatif AI yang dapat diciptakan dengan investasi yang dibutuhkan dan risiko yang ditimbulkannya.
Belajar konsep dasar dan bangun keterampilan Anda dengan laboratorium praktis, kursus, proyek terpandu, uji coba, dan lainnya.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.