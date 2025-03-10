Kejutan! Agen AI sekarang juga ada di ponsel Anda. "AI Phone" terbaru, sebuah produk gabungan dari perusahaan induk T-Mobile, Deutsche Telekom, dan perusahaan raksasa AI Perplexity, menjadi pusat perhatian di Mobile World Congress tahun ini.
Namun, sementara Google dan Apple telah menambahkan fitur AI ke ponsel selama bertahun-tahun, ponsel pertama AI yang diluncurkan pada tahun 2025 mungkin menandakan perubahan yang lebih besar, kata pakar IBM seperti Kaoutar El Maghraoui, Ilmuwan dan Manajer Riset Utama. Raksasa AI sekarang bergabung dengan telekomunikasi besar untuk mengintegrasikan AI di awal proses desain perangkat keras, daripada menambahkannya sebagai pemikiran selanjutnya ke perangkat yang ada.
Kolaborasi ujung ke ujung ini dapat mengubah cara orang menggunakan ponsel mereka, kata El Maghraoui. Misalnya, pengguna ponsel AI Deutsche Telekom cukup menekan tombol di sisi ponsel mereka dan berbicara untuk mengaktifkan asisten Perplexity, yang akan membuat reservasi makan malam, memesan taksi atau menerjemahkan pidato dari satu bahasa ke bahasa lain secara real time, semua tanpa membuka layar kunci atau aplikasi apa pun.
“Mereka mendefinisikan ulang bagaimana pengguna berinteraksi dengan smartphone mereka. Implikasinya sangat besar,” kata El Maghraoui.
Ini bukan ponsel AI pertama—atau bahkan ponsel AI pertama yang mengklaim memiliki agen—dan ini juga tidak akan menjadi yang terakhir. Awal tahun ini, Samsung mengumumkan akan membawa AI agen ke seri ponsel Samsung Galaxy melalui asisten Gemini Google, yang sekarang dapat menavigasi antar aplikasi. Seorang pengguna mengaktifkan Gemini dengan mengklik tombol di sisi telepon dan dapat meminta Gemini untuk menemukan mereka penerbangan lintas negara dan mengirimkannya ke teman. Gemini kemudian akan mencari dan mengkompilasi opsi penerbangan dan membuat email ke kontak tertentu.
Ponsel Pixel Google sendiri menawarkan Gemini juga, dengan kapasitas agen sejak Desember 2024. Asisten AI real-time yang disebut Gemini Live memungkinkan orang melakukan hal-hal seperti mengambil foto tanaman dan bercakap-cakap tentang apakah tanaman tersebut akan bertahan hidup di pekarangan rumah mereka dan kapan mereka harus menanamnya.
Apple telah berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dari pesaing-pesaingnya dan mengumumkan dengan penuh kebanggaan bahwa mereka akan meluncurkan fitur-fitur Apple Intelligence ke dalam ponsel-ponselnya. Gangguan, seperti alat ringkasan berita yang membalikkan arti berita utama, dan penundaan telah mengganggu Apple di beberapa titik. Pada 7 Maret, perwakilan Apple mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan: “Kami juga telah mengerjakan Siri yang lebih personal, memberinya kesadaran lebih tentang konteks pribadi Anda, serta kemampuan untuk mengambil tindakan untuk Anda di dalam dan di seluruh aplikasi Anda. Ini akan memakan waktu lebih lama dari yang kami kira untuk memberikan fitur-fitur ini.”
Pada akhirnya, kualitas model AI akan menentukan ponsel AI mana yang menang, kata Shobhit Varshney. Dia menunjukkan fakta bahwa Google mendapat manfaat dari bisnis lain yang dimiliki oleh perusahaan induknya (Alphabet), seperti YouTube.
“Mereka memiliki miliaran menit audio dari YouTube untuk melatih model mereka, jauh lebih banyak daripada pemain AI yang lebih kecil,” kata Varshney.
Beberapa, seperti peneliti dari Beijing University of Posts and Telecommunications, sekarang merancang model bahasa kecil khusus untuk ponsel pintar. Tim menemukan bahwa model bahasa kecil berjalan “lebih cepat dan efisien” ketika mereka dirancang untuk perangkat keras yang akan mereka jalankan daripada menyempurnakan model yang lebih besar untuk digunakan di telepon, kata rekan penulis Rongjie Yi kepada IBM Think.
Mengapa perlombaan telepon AI makin cepat sekarang? Kemajuan dalam model bahasa kecil (SLM) mendorong evolusi ini dalam teknologi mobile, kata El Maghraoui. “Model yang ringkas, lebih efisien, dan lebih mampu ini dapat melakukan pemrosesan waktu nyata dan menciptakan interaksi yang dipersonalisasi dan aman pada perangkat edge seperti smartphone,” katanya.
El Maghraoui menambahkan bahwa ketika orang menggunakan SLM di smartphone, kita mungkin belajar pelajaran yang sebenarnya akan paling berguna di luar arena konsumen. Model kecil bagus untuk ponsel, tetapi sangat penting untuk “aplikasi yang lebih serius, seperti perangkat tertanam di pabrik di mana data manufaktur sensitif harus diproses secara lokal.”
Dari layanan keuangan hingga perawatan kesehatan hingga manufaktur, ada banyak situasi di mana perusahaan memiliki data yang ingin mereka simpan on premises. Model kecil memungkinkan mereka untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data itu tanpa harus mengirimkannya ke cloud publik.
Untuk alasan ini, IBM telah memprioritaskan model yang lebih kecil dan sesuai untuk tujuan seperti seri Granite-nya karena memungkinkan perusahaan untuk mengejar kinerja model terdepan dengan biaya yang lebih murah.
Chairman dan CEO IBM Arvind Krishna menguraikan dalam sebuah artikel di Fortune: “Dalam pekerjaan kami di IBM, kami telah melihat bahwa model yang sesuai untuk tujuan telah menyebabkan pengurangan biaya inferensi AI hingga 30 kali lipat, membuat pelatihan lebih efisien dan dapat diakses.”
Dalam banyak pengaturan perusahaan, ada “batasan waktu dan akurasi yang lebih ketat,” kata El Magrahoui. Penundaan atau kesalahan apa pun dapat menghasilkan kehilangan sejumlah besar uang atau membahayakan keamanan data atau lebih.
“Anda tidak mampu membuat kesalahan di lingkungan itu karena itu memiliki implikasi yang jauh lebih serius daripada hanya memiliki kesalahan dalam menjadwalkan penerbangan atau sesuatu seperti itu,” katanya.
Ketika pengguna terus bereksperimen dengan ponsel yang berfokus pada AI yang didukung SLM, mereka yang berada di arena lain akan terus mengawasi apa yang dipelajari dari perangkat edge ini.
