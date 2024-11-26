Pembangkit listrik tenaga nuklir telah stagnan secara efektif di Amerika Serikat selama lebih dari tiga dekade terakhir, sebagian besar sebagai akibat dari biaya yang terus meningkat dan kekhawatiran keamanan setelah sejumlah insiden besar yang menyita perhatian publik. Tetapi seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi, pilihan energi bersih yang populer menghadirkan tantangan: mereka tidak selalu menyediakan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan.

Tenaga nuklir, sebaliknya, bisa lebih stabil dan dapat diprediksi. “Fasilitas nuklir mampu menghasilkan listrik lebih dari 90% dari waktu,” kata Maksim Sonin, Anggota Proyek Hidrogen di Institut Energi Precourt Universitas Stanford. Untuk pusat data khususnya, yang biasanya dirancang untuk selalu aktif dan beroperasi tanpa henti, akses listrik yang stabil sangatlah penting, tambah Sonin.

Tentu saja, mendapatkan reaktor nuklir online membutuhkan waktu. Rata-rata, dibutuhkan waktu antara enam hingga delapan tahun untuk membuat sebuah reaktor beroperasi, menurut analisis dari peneliti Universitas Oxford, Hannah Ritchie. Waktu tunggu itu adalah hasil dari “siklus persetujuan yang sangat lama, jadwal yang diperpanjang untuk online, dan pengeluaran modal yang tinggi,” kata Sonin.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, reaktor modular kecil (SMR) telah menjadi lebih layak berkat pengembangan di ruang angkasa dan upaya untuk melepas beberapa birokrasi peraturan. SMR menghasilkan sekitar sepertiga kekuatan reaktor nuklir tradisional, meskipun biaya awal dan waktu pembangunan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, perusahaan seperti Google, Amazon, dan Microsoft mengincar SMR sebagai opsi untuk pembangkit energi bersih yang dapat meningkat lebih cepat daripada opsi tradisional.

Itu tidak berarti bahwa SMR tanpa tantangan mereka. “Soal, keselamatan, dan hal-hal lain dapat menimbulkan hambatan pada setiap tahap komersialisasi teknologi ini,” kata Sonin. Karena kekhawatiran potensial tersebut, Sonin percaya bahwa SMR kemungkinan hanya akan berkontribusi sekitar 10% dari pertumbuhan energi nuklir di tahun-tahun mendatang.