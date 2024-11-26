Penerapan kecerdasan buatan tidak melambat. Faktanya, para peneliti di Epoch AI menemukan bahwa komputasi pelatihan AI telah meningkat empat kali lipat setiap tahunnya selama beberapa tahun terakhir. Bahkan jika model menjadi lebih kecil atau lebih efisien, besarnya kebutuhan komputasi untuk melatihnya kemungkinan akan menimbulkan krisis daya besar seiring bertambahnya pusat data yang dibangun dan meningkatnya permintaan energi.
Peningkatan yang cepat memiliki kekurangan. Seiring meningkatnya kebutuhan energi perusahaan teknologi, para penyedia listrik berupaya mengimbanginya dengan meningkatkan penggunaan sumber energi apa pun yang tersedia, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara yang melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Mengandalkan sumber bahan bakar kotor sebagai solusi berdampak buruk bagi planet ini dan merusak reputasi perusahaan teknologi yang telah berkomitmen untuk menurunkan emisi mereka hingga nol dalam beberapa tahun mendatang. Akibatnya, semakin banyak perusahaan mencari cara untuk tetap mendukung pengembangan AI sambil tetap memenuhi target keberlanjutan mereka. Dan ada satu solusi khususnya yang tampaknya menarik banyak desas-desus: energi nuklir.
Pembangkit listrik tenaga nuklir telah stagnan secara efektif di Amerika Serikat selama lebih dari tiga dekade terakhir, sebagian besar sebagai akibat dari biaya yang terus meningkat dan kekhawatiran keamanan setelah sejumlah insiden besar yang menyita perhatian publik. Tetapi seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi, pilihan energi bersih yang populer menghadirkan tantangan: mereka tidak selalu menyediakan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan.
Tenaga nuklir, sebaliknya, bisa lebih stabil dan dapat diprediksi. “Fasilitas nuklir mampu menghasilkan listrik lebih dari 90% dari waktu,” kata Maksim Sonin, Anggota Proyek Hidrogen di Institut Energi Precourt Universitas Stanford. Untuk pusat data khususnya, yang biasanya dirancang untuk selalu aktif dan beroperasi tanpa henti, akses listrik yang stabil sangatlah penting, tambah Sonin.
Tentu saja, mendapatkan reaktor nuklir online membutuhkan waktu. Rata-rata, dibutuhkan waktu antara enam hingga delapan tahun untuk membuat sebuah reaktor beroperasi, menurut analisis dari peneliti Universitas Oxford, Hannah Ritchie. Waktu tunggu itu adalah hasil dari “siklus persetujuan yang sangat lama, jadwal yang diperpanjang untuk online, dan pengeluaran modal yang tinggi,” kata Sonin.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, reaktor modular kecil (SMR) telah menjadi lebih layak berkat pengembangan di ruang angkasa dan upaya untuk melepas beberapa birokrasi peraturan. SMR menghasilkan sekitar sepertiga kekuatan reaktor nuklir tradisional, meskipun biaya awal dan waktu pembangunan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, perusahaan seperti Google, Amazon, dan Microsoft mengincar SMR sebagai opsi untuk pembangkit energi bersih yang dapat meningkat lebih cepat daripada opsi tradisional.
Itu tidak berarti bahwa SMR tanpa tantangan mereka. “Soal, keselamatan, dan hal-hal lain dapat menimbulkan hambatan pada setiap tahap komersialisasi teknologi ini,” kata Sonin. Karena kekhawatiran potensial tersebut, Sonin percaya bahwa SMR kemungkinan hanya akan berkontribusi sekitar 10% dari pertumbuhan energi nuklir di tahun-tahun mendatang.
Meskipun perkembangan AI memicu minat baru terhadap tenaga nuklir, ada kemungkinan bahwa AI sendiri justru dapat membantu mengatasi persoalan kebutuhan energinya yang meningkat dengan mempercepat pengembangan dan meningkatkan efisiensi solusi energi bersih.
“Walaupun perkembangan AI yang cepat membutuhkan kapasitas energi yang semakin besar, AI juga dapat membantu merevolusi sektor energi melalui teknologi yang memungkinkan pembangkitan daya dengan cara yang lebih cepat dan berkelanjutan,” ujar Maksim Sonin.
Menurut laporan State of Sustainability Readiness IBM® 2024, penggunaan energi terbarukan dan konsumsi energi total menempati urutan teratas daftar indikator kinerja utama yang dilihat para pemimpin bisnis ketika menilai tujuan keberlanjutan. Dan AI mungkin dapat menunjuk ke solusi potensial, mulai dari membantu dalam pengembangan teknologi pembangkit energi baru hingga peningkatan pengoptimalan dan manajemen beban di seluruh jaringan.
“Secara strategis, saya memandang laju inovasi teknologi ini dengan sangat positif, meskipun dalam jangka pendek menimbulkan kekhawatiran terkait infrastruktur, karena itu adalah sesuatu yang pada akhirnya dapat kita tangani,” ujar Maksim Sonin.
Sementara perhatian pada solusi tenaga nuklir semakin meningkat, itu bukan satu-satunya pilihan yang tersedia. Di AS, energi bersih seperti angin dan matahari adalah sumber listrik yang tumbuh paling cepat pada paruh pertama tahun 2024. Pertumbuhan tenaga air juga terus berlanjut, meskipun menghadapi tantangan, seperti kekeringan dan kelangkaan air, yang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan memandangnya sebagai sesuatu yang kurang dapat diandalkan di masa depan.
Sonin mengatakan bahwa ketika harus berinvestasi dalam sumber daya energi, sebagian besar perusahaan akan menghindari meletakkan semua telur mereka dalam satu keranjang. Jadi sementara tenaga nuklir mengalami momen, itu bukan satu-satunya pilihan yang akan menjelajahi perusahaan.
“Ini adalah pendekatan pragmatis yang tepat, saya percaya, dalam hal kelangsungan hidup jangka panjang, karena ada begitu banyak variabel, yang tidak diketahui dan skenario yang berbeda,” kata Sonin. “Ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa satu jenis energi bersih tertentu dipandang lebih baik daripada yang lain.”
Sonin menekankan bahwa pembangkit nuklir dan solusi energi lainnya tidak saling eksklusif, melainkan komponen dari solusi yang lebih luas dan komprehensif untuk mendukung transisi energi bersih.
“Saya percaya tenaga nuklir tidak murni bersaing dengan hidro, panas bumi, matahari, angin, hidrogen, amonia dan sumber energi bersih lainnya, karena semuanya saling melengkapi,” katanya. “Mereka semua bekerja paling baik dalam situasi yang berbeda. Karena itu, tidak satu pun dari opsi tersebut [yang kemungkinan besar akan menjadi] pemenang tunggal bagi perusahaan teknologi besar; pendekatan portofolio justru dinilai dapat menghasilkan nilai yang lebih besar.”
