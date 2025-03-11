Penjelajahan sudah usang: Meninjau era pencarian AI

Setiap minggu membawa gelombang baru inovasi AI, dan pencarian tidak terkecuali. Jadi tidak mengherankan ketika Google baru-baru ini mengumumkan Mode AI, mode pencarian yang menjawab pertanyaan dengan tanggapan AI dan tautan yang dikuratori.
"Kami telah mendengar dari pengguna ahli bahwa mereka menginginkan respons AI untuk lebih banyak pencarian mereka," tulis Robby Stein, VP Produk Google Search, di LinkedIn. Mode AI berjalan pada versi khusus Gemini 2.0. Menurut Google, ini akan memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan yang lebih bernuansa, mendapatkan lebih banyak tautan, dan memperhitungkan konteks mereka.
“Saya bahkan tidak menggunakan Google lagi—saya hanya menggunakan ChatGPT,” kata Ash Minhas, Technical Content Manager di IBM. Nilainya, katanya, adalah kemampuan ChatGPT untuk memindai dan mensintesis sejumlah besar sumber dalam waktu singkat.
Ini, tentu saja, menandai perubahan lain dalam lingkungan pencarian yang terus berkembang. Google tetap dominan—menurut Similarweb, Google mencatat lebih dari 81 miliar kunjungan bulanan antara Desember 2024 dan Februari 2025, sementara ChatGPT dari OpenAI mencatat kurang dari 4 miliar. Mesin pencari AI Perplexity, selama periode yang sama, mencatat 101 juta kunjungan. Bahkan sekarang, para pakar melihat potensi besar untuk LLM ini di tahun-tahun mendatang.
"Adopsi telah meningkat, dan terus meningkat. Jumlah orang yang tahu tentang alat ini terus bertambah,” kata Ahmed Malik, CEO dan Co-Founder ScalePost, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Tidak banyak hal di dunia yang dapat menangkap imajinasi perusahaan dan konsumen seperti ini,” tambahnya. Didirikan pada tahun 2024, ScalePost berfungsi sebagai pasar digital antara perusahaan AI dan sumber konten. Startup ini sudah mulai bekerja dengan penerbit-penerbit ternama, membantu mereka memfasilitasi dan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan AI seperti Perplexity.
Sementara itu, Perplexity tetap bersemangat dalam membangun pengalaman pencariannya sendiri. Hal ini terlihat jelas dari pengumuman terbaru tentang browser-nya yang akan datang, Comet. Tujuannya, menurut CEO Perplexity, adalah untuk "membangun masa depan penjelajahan internet, dengan AI melakukan riset dan tugas-tugas untuk kita."
"Siapa pemilik browser? Chrome, Bing, Safari. Perplexity ingin memiliki salurannya sendiri sehingga mereka dapat mengembangkan sesuatu. Di situlah perjalanan dimulai,” jelas Chris Andrew, yang perusahaannya Scrunch membantu organisasi besar beradaptasi dengan pencarian yang didukung AI, dalam sebuah wawancara. “Penjelajahan tidak efisien menurut definisinya. Wajar jika Anda akan mengalihdayakan ini ke agen.”
Ketika alat pencarian berbasis AI berlipat ganda, mereka memperkenalkan tantangan baru bagi penerbit dan pembuat konten: monetisasi. Mesin pencari tradisional mengarahkan lalu lintas ke situs web, di mana pembuat konten dapat menghasilkan uang melalui iklan, langganan, atau perolehan prospek. Namun, dengan agen AI yang merangkum informasi secara langsung, lebih sedikit pengguna yang mengklik ke halaman sumber.
“Pencarian AI telah merusak Internet. Lebih khusus lagi, pencarian AI telah melanggar kontrak antara mesin pencari dan pembuat konten [seperti] memungut konten secara gratis [dan] mengirim lalu lintas rujukan,” kata Jared Rand, Ilmuwan Data Utama di Everstream Analytics dan Pendiri Skillenai.
Sekarang mesin pencari AI memberikan jawaban (dengan kutipan) alih-alih daftar tautan, lalu lintas rujukan telah diprediksi anjlok.
“Penjelajahan dan pencarian agen memperburuk masalah. Dalam kedua kasus tersebut, mata manusia tidak lagi ada di situs web penerbit,” kata Rand. “Trennya berlanjut bahwa lebih banyak orang bisa mendapatkan lebih banyak jawaban untuk lebih banyak pertanyaan tanpa pernah mengunjungi sumbernya.”
Pencarian yang didukung AI dan pencarian agen tidak mengirimkan banyak lalu lintas rujukan. Laporan pertama dari TollBit menghitung bahwa, secara rata-rata, chatbot AI menyebabkan 96% lebih sedikit lalu lintas rujukan daripada pencarian Google tradisional.
“Ketika Anda melakukan pencarian Google, Anda mungkin membaca satu atau dua situs web,” jelas Josh Stone, VP Kemitraan di TollBit, sebuah startup yang berfungsi sebagai perantara antara pemilik konten dan perusahaan AI. “Namun, ketika Anda menggunakan alat pencarian yang didukung AI, itu mungkin menarik informasi dari 10 atau 12 sumber berbeda dan mengembalikan jawaban yang disintesis.”
Bagi pembuat konten, ini menimbulkan kekhawatiran tentang pendapatan. Agen AI tidak terlibat dengan iklan atau mendaftar untuk berlangganan. Namun hal ini juga menjadi tantangan bagi pembangun agen—pemungutan web dalam skala besar tidaklah gratis.
"Pemungutan web tidak gratis, sebenarnya relatif sebanding dengan membayar konten," kata Olivia Joslin, yang mendirikan TollBit bersama Toshit Panigrahi. “Banyak perusahaan yang membangun agen AI mencoba mengotomatiskan alur kerja. Mereka tidak menginginkan risiko, dan mereka lebih suka membayar konten,” tambahnya. "Mereka tidak sedang bermain rolet litigasi."
Masalah lain adalah aksesibilitas konten melalui alat AI. Minhas mencatat bahwa meskipun dia menggunakan ChatGPT untuk pencarian cepat atau mendalam, dia juga melihat kurangnya kemampuan untuk menggunakan sumber tertentu (seperti penerbit berita berbayar, misalnya) sebagai batas. “Bagaimana saya tahu itu benar atau tidak? Jika tidak dapat memindai sumber, apakah itu memindai sampah?” tanya Minhas. “Apa yang akhirnya akan terjadi adalah lebih banyak kesepakatan yang dibuat antara model terdepan AI dan sumber data.”
Demikian pula, memiliki manusia yang berinteraksi di situs web bisa menjadi premium di masa depan, kata Chris Hay, seorang Distinguished Engineer di IBM. “Namun, pada saat yang sama, bisnis akan mulai berpikir tentang cara mereka memastikan konten mereka dikonsumsi oleh AI.”
Ke depannya, Panigrahi percaya kebutuhan untuk menyediakan agen dengan data yang andal dan mendalam akan lebih besar dari sebelumnya. “Tesla, Amazon, Meta: semua perusahaan besar sedang mengerjakan robot humanoid. Semua dari mereka akan memiliki kesadaran sekelas GPT yang terhubung ke internet. Mereka juga akan membutuhkan akses data. Ini adalah masa depan yang kami coba persiapkan.”
