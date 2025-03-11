Penjelajahan sudah usang: Meninjau era pencarian AI

Pencarian yang didukung AI dan pencarian agen tidak mengirimkan banyak lalu lintas rujukan. Laporan pertama dari TollBit menghitung bahwa, secara rata-rata, chatbot AI menyebabkan 96% lebih sedikit lalu lintas rujukan daripada pencarian Google tradisional.

“Ketika Anda melakukan pencarian Google, Anda mungkin membaca satu atau dua situs web,” jelas Josh Stone, VP Kemitraan di TollBit, sebuah startup yang berfungsi sebagai perantara antara pemilik konten dan perusahaan AI. “Namun, ketika Anda menggunakan alat pencarian yang didukung AI, itu mungkin menarik informasi dari 10 atau 12 sumber berbeda dan mengembalikan jawaban yang disintesis.”

Bagi pembuat konten, ini menimbulkan kekhawatiran tentang pendapatan. Agen AI tidak terlibat dengan iklan atau mendaftar untuk berlangganan. Namun hal ini juga menjadi tantangan bagi pembangun agen—pemungutan web dalam skala besar tidaklah gratis.

"Pemungutan web tidak gratis, sebenarnya relatif sebanding dengan membayar konten," kata Olivia Joslin, yang mendirikan TollBit bersama Toshit Panigrahi. “Banyak perusahaan yang membangun agen AI mencoba mengotomatiskan alur kerja. Mereka tidak menginginkan risiko, dan mereka lebih suka membayar konten,” tambahnya. "Mereka tidak sedang bermain rolet litigasi."

Masalah lain adalah aksesibilitas konten melalui alat AI. Minhas mencatat bahwa meskipun dia menggunakan ChatGPT untuk pencarian cepat atau mendalam, dia juga melihat kurangnya kemampuan untuk menggunakan sumber tertentu (seperti penerbit berita berbayar, misalnya) sebagai batas. “Bagaimana saya tahu itu benar atau tidak? Jika tidak dapat memindai sumber, apakah itu memindai sampah?” tanya Minhas. “Apa yang akhirnya akan terjadi adalah lebih banyak kesepakatan yang dibuat antara model terdepan AI dan sumber data.”

Demikian pula, memiliki manusia yang berinteraksi di situs web bisa menjadi premium di masa depan, kata Chris Hay, seorang Distinguished Engineer di IBM. “Namun, pada saat yang sama, bisnis akan mulai berpikir tentang cara mereka memastikan konten mereka dikonsumsi oleh AI.”

Ke depannya, Panigrahi percaya kebutuhan untuk menyediakan agen dengan data yang andal dan mendalam akan lebih besar dari sebelumnya. “Tesla, Amazon, Meta: semua perusahaan besar sedang mengerjakan robot humanoid. Semua dari mereka akan memiliki kesadaran sekelas GPT yang terhubung ke internet. Mereka juga akan membutuhkan akses data. Ini adalah masa depan yang kami coba persiapkan.”