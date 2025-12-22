Apa langkah selanjutnya untuk AI?

Pada tahun 2026, model AI paling cerdas mungkin bukan yang terbesar.

Itulah taruhan yang kini dipasang oleh para laboratorium, investor, dan peneliti yang telah menghabiskan setahun terakhir menyaksikan asumsi-asumsi mereka runtuh. 12 bulan ke depan akan ditentukan bukan oleh perlombaan membangun sistem yang lebih besar, melainkan oleh perebutan untuk mengembangkan model yang lebih bijaksana model yang berpikir sebelum berbicara, dan mampu melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

“Anda dapat memiliki model bahasa kecil yang berkinerja setara, atau bahkan lebih baik, dibandingkan model yang jauh lebih besar,” kata Kush Varshney, seorang IBM® Fellow, kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara.

Setahun yang lalu, pernyataan itu akan terdengar seperti bidah. Selama satu dekade, AI beroperasi berdasarkan katekismus yang sangat sederhana: lebih banyak data, lebih banyak parameter, lebih banyak daya komputasi, berarti lebih banyak kecerdasan. Laboratorium saling berlomba mengumumkan jumlah parameter layaknya binaragawan memamerkan otot di depan cermin. Proses pelatihan menghabiskan listrik setara dengan kebutuhan kota-kota kecil. Seluruh aktivitas tersebut terasa seperti perebutan wilayah hanya saja, lahan yang diperebutkan diukur dalam teraflops.

Kemudian datang Januari 2025. Sebuah perusahaan berbasis di Tiongkok bernama DeepSeek merilis model yang membuat saham Nvidia turun 17% dalam satu hari. Kecerdikan algoritmik terbukti dapat menggantikan kekuatan komputasi yang kasar. Anda tidak membutuhkan katedral. Anda membutuhkan cetak biru yang lebih baik.

Laboratorium utama Amerika berputar dengan cepat. Dalam beberapa bulan, fokus pun bergeser dari membangun sistem yang semakin besar menjadi membangun sistem yang mampu berhenti sejenak dan bernalar sebelum menjawab. Seyed Emadi, Associate Professor of Operations di University of North Carolina Kenan-Flagler, menyampaikannya secara lugas saat berbicara dengan IBM® Think: “Jika saya harus merangkum AI pada 2025, kami berhenti membuat model yang lebih besar dan mulai membuatnya lebih bijaksana.”

Pivot tersebut kini membentuk arah selanjutnya. Konsensus di antara para peneliti terasa sangat mencolok hampir menakutkan. Ketika diminta mengidentifikasi perkembangan paling signifikan dalam setahun terakhir, Misha Belkin, Profesor Machine learning di UC San Diego, menunjuk pada “kebangkitan model yang mampu berpikir dan penskalaan waktu inferensi”—dan dalam sebuah wawancara menyebutnya sebagai fondasi untuk 2026. Rada Mihalcea, yang memimpin Laboratorium AI di University of Michigan, menawarkan pandangan pelengkap: “kemajuan dalam sistem multi-agen, serta pemahaman yang lebih dalam tentang… kelemahan,” akan menentukan arah ke depan, katanya kepada IBM® Think.

Pergeseran ini merepresentasikan peninjauan ulang tentang apa arti kecerdasan dalam silikon. Pendekatan lama memperlakukannya sebagai sesuatu yang “dipanggang” selama pelatihan, seperti bumbu dalam sebuah rebusan. Setelah selesai, model tersebut dibekukan. Pendekatan baru memperlakukan kecerdasan sebagai sesuatu yang dapat muncul pada saat waktu proses, dengan memberikan lebih banyak waktu bagi model untuk bernalar yang dikenal sebagai inference time compute.

Implikasinya masih sedang dieksplorasi. Gabriel Poesia, seorang peneliti yang mempelajari penalaran AI di Universitas Stanford, mencatat bahwa model kini semakin baik dalam “berpikir untuk jangka waktu yang lebih lama” dan “menggunakan alat dengan lancar selama periode berpikir yang panjang.” Versi bahasa Inggris polos: mesin belajar Think sebelum mereka berbicara.

Model-model lama bekerja seperti refleks: input masuk, prediksi keluar, tanpa jeda untuk berpikir. Model-model terbaru mempertimbangkan dengan lebih matang. Ajukan pertanyaan sulit, dan model akan “duduk” dengannya, kadang-kadang selama beberapa menit, memeriksa logikanya, dan mundur dari jalan buntu. Proses ini sangat mirip dengan cara manusia berpikir. Apakah ini benar-benar berpikir, dalam arti yang sebenarnya, tetap menjadi salah satu pertanyaan besar yang belum terjawab.