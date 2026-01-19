AI Belajar Melihat Tanda-tanda Kanker Tersembunyi

Para ilmuwan telah melatih AI untuk mendeteksi aktivitas kekebalan yang tidak terlihat di dalam tumor hanya menggunakan slide patologi standar.
Peneliti di Microsoft Research, bekerja sama dengan universitas, baru-baru ini mengembangkan GigaTime, sebuah sistem AI yang menganalisis slide patologi standar untuk menyimpulkan keadaan internal sel kekebalan yang tidak terlihat di dalam tumor. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas, termasuk pekerjaan di IBM® Research, untuk membangun AI yang memodelkan biologi sebagai sistem spasial, bukan sekadar kumpulan titik data yang terisolasi.
“Apa yang kami coba lakukan adalah menggunakan data yang sangat mudah tersedia untuk menyimpulkan informasi yang sulit diperoleh,” kata Hoifung Poon, Manajer Umum di Microsoft Research, kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. “Pendekatan ini membuka peluang untuk mempelajari perilaku sistem kekebalan pada skala yang sebelumnya tidak praktis.”
Tantangan teknisnya cukup besar. Slide patologi standar diwarnai dengan hematoksilin dan eosin, sebuah teknik yang menampilkan struktur jaringan serta bentuk sel. Di bawah mikroskop, seorang ahli patologi dapat mengidentifikasi berbagai jenis sel berdasarkan tampilannya. Namun, mereka tidak dapat menentukan apakah sel kekebalan berada dalam kondisi aktif, lelah, atau tertekan padahal keadaan-keadaan tersebut membantu menentukan apakah sistem kekebalan sedang melawan kanker atau justru gagal melakukannya.
“Jika Anda menempatkan jaringan tumor di bawah mikroskop, Anda secara garis besar dapat melihat berbagai sel berdasarkan bentuknya,” kata Poon. “Tantangannya adalah Anda tidak mengetahui keadaan internal sel tersebut.”
Memperoleh informasi tersebut melalui metode konvensional memerlukan teknik khusus seperti imunofluoresensi multipleks, yang dapat memakan waktu berhari-hari untuk diselesaikan dan menelan biaya ribuan dolar AS per sampel. Sebaliknya, slide patologi standar hanya berharga beberapa dolar.
GigaTime dilatih menggunakan sampel jaringan yang telah dianalisis dengan dua pendekatan: slide patologi standar dan pengukuran kekebalan yang mahal. Model ini mempelajari pola visual yang berkorelasi dengan kondisi kekebalan tertentu, dan kini mampu menyimpulkan yang satu berdasarkan yang lainnya.
Desain sistem ini mencerminkan pengakuan yang semakin berkembang dalam riset AI mulai dari kedokteran hingga ilmu material bahwa hubungan spasial membawa informasi penting yang hilang ketika data dirata-ratakan. Merata-ratakan jumlah sel kekebalan di seluruh sampel jaringan, misalnya, akan menghapus interaksi lokal antar sel yang berperan dalam menentukan bagaimana sistem kekebalan berperilaku, jelas Poon.
“Pengaturan spasial memberi tahu Anda sesuatu yang tidak dapat Anda lihat jika Anda hanya menghitung rata-rata semuanya secara bersamaan,” kata Poon. “Di mana sel-sel kekebalan berada, dengan siapa mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka diatur merupakan hal yang sangat penting.”
Poon menggambarkan pola spasial sebagai semacam tata bahasa biologis. “Pola-pola tersebut memberi tahu Anda sesuatu tentang status kanker dan apa yang sedang dilakukan oleh sistem kekebalan tubuh,” katanya.
Di IBM® Research, tim-timnya telah menempuh pendekatan paralel dengan mengembangkan sistem AI multimodal yang mengintegrasikan pencitraan, data molekuler, dan informasi klinis. Tujuannya adalah menangkap biologi bukan sebagai pengukuran yang terisolasi, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung dan beroperasi di berbagai skala.
“Biologi bukanlah satu lapisan informasi,” kata Ajay Royyuru, Chief Science Officer untuk Healthcare & Life Sciences Research di IBM®, kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. “Biologi bersifat multiskala, terorganisasi, dan kontekstual. Jika Anda hanya melihat satu bagiannya, Anda akan kehilangan apa yang sebenarnya mendorong perilakunya.”
Royyuru menekankan bahwa konteks spasial sangat mendasar bagi fungsi seluler, dengan cara yang baru mulai diungkapkan oleh sistem AI. “Sebuah sel yang berada di sebelah sel lain dapat berkomunikasi secara langsung,” katanya. “Sinyal yang sama tidak tersedia bagi sel yang berjarak sepuluh sel.”
Kedua peneliti menekankan bahwa sistem ini merupakan alat riset yang dirancang untuk memandu eksperimen dan menghasilkan hipotesis, bukan untuk menggantikan pekerjaan laboratorium.
“Ini bukan tentang menggantikan eksperimen,” kata Poon. “Ini tentang menggunakan AI untuk memandu ke mana Anda harus melihat dan pertanyaan apa yang perlu Anda ajukan.”
Perbedaannya penting karena sistem biologis yang dianalisis oleh alat AI ini tetap sangat kompleks. Kanker domain tempat GigaTime beroperasi dapat berevolusi di bawah tekanan selektif dan beradaptasi terhadap pengobatan dengan cara yang terus membingungkan para peneliti.
“Anda dapat menghilangkan sebagian besar sel kanker, tetapi jika satu sel yang resisten tetap bertahan, ia dapat tumbuh kembali,” kata Poon. “Itulah sebabnya kanker terus berulang.”
Royyuru menyarankan bahwa bidang ini baru mulai memahami apa yang dapat disumbangkan AI bagi riset biologi, dan sikap rendah hati tetap diperlukan. Kami sedang mempelajari sistem yang telah memiliki miliaran tahun untuk berkembang,” katanya. “Sistem tersebut tidak berkewajiban mengungkapkan dirinya kepada kita hanya karena kita kini mampu mengukur lebih banyak hal.”
