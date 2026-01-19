AI Belajar Melihat Tanda-tanda Kanker Tersembunyi

Para ilmuwan telah melatih AI untuk mendeteksi aktivitas kekebalan yang tidak terlihat di dalam tumor hanya menggunakan slide patologi standar.

Peneliti di Microsoft Research, bekerja sama dengan universitas, baru-baru ini mengembangkan GigaTime, sebuah sistem AI yang menganalisis slide patologi standar untuk menyimpulkan keadaan internal sel kekebalan yang tidak terlihat di dalam tumor. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas, termasuk pekerjaan di IBM® Research, untuk membangun AI yang memodelkan biologi sebagai sistem spasial, bukan sekadar kumpulan titik data yang terisolasi.

“Apa yang kami coba lakukan adalah menggunakan data yang sangat mudah tersedia untuk menyimpulkan informasi yang sulit diperoleh,” kata Hoifung Poon, Manajer Umum di Microsoft Research, kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. “Pendekatan ini membuka peluang untuk mempelajari perilaku sistem kekebalan pada skala yang sebelumnya tidak praktis.”

Tantangan teknisnya cukup besar. Slide patologi standar diwarnai dengan hematoksilin dan eosin, sebuah teknik yang menampilkan struktur jaringan serta bentuk sel. Di bawah mikroskop, seorang ahli patologi dapat mengidentifikasi berbagai jenis sel berdasarkan tampilannya. Namun, mereka tidak dapat menentukan apakah sel kekebalan berada dalam kondisi aktif, lelah, atau tertekan padahal keadaan-keadaan tersebut membantu menentukan apakah sistem kekebalan sedang melawan kanker atau justru gagal melakukannya.

“Jika Anda menempatkan jaringan tumor di bawah mikroskop, Anda secara garis besar dapat melihat berbagai sel berdasarkan bentuknya,” kata Poon. “Tantangannya adalah Anda tidak mengetahui keadaan internal sel tersebut.”

Memperoleh informasi tersebut melalui metode konvensional memerlukan teknik khusus seperti imunofluoresensi multipleks, yang dapat memakan waktu berhari-hari untuk diselesaikan dan menelan biaya ribuan dolar AS per sampel. Sebaliknya, slide patologi standar hanya berharga beberapa dolar.