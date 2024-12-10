Bagaimana AI dapat membantu proses rekrutmen—tanpa merusaknya

Seiring dengan meningkatnya penggunaan alat perekrutan berbasis AI, legislatif negara bagian dan kota mulai memperhatikan. Kota New York sekarang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sistem perekrutan AI dan melakukan audit bias. Di California, sebuah undang-undang baru melindungi dari diskriminasi berdasarkan identitas interseksional (meskipun tidak secara spesifik menjelaskan tentang AI). Dan Departemen Tenaga Kerja AS telah menciptakan kerangka kerja untuk membantu perusahaan mempromosikan perekrutan inklusif seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat ini.

Kyra Wilson, seorang mahasiswa doktoral di Fakultas Informasi Universitas Washington, tertarik untuk menyelidiki bagaimana alat perekrutan AI dapat membedakan berbagai pekerjaan dan kelompok sosial. Baru-baru ini, ia memimpin sebuah studi yang melibatkan pengamatan terhadap 554 resume dan 571 deskripsi pekerjaan, dengan nama-nama yang diubah untuk mewakili jenis kelamin dan ras yang berbeda. “Kami ingin melihat apakah alat-alat ini dapat merugikan kandidat tertentu secara tidak adil”, Wilson mengatakan.

Para peneliti menguji tiga LLM sumber terbuka dari Salesforce, Contextual AI, dan Mistral AI. Apa yang mereka temukan sangat mencolok: meskipun mengendalikan kualifikasi seperti pengalaman dan pendidikan, model masih secara tidak proporsional menyukai kandidat dengan nama terkait kulit putih 85% dari kesempatan yang ada, dan mereka yang memiliki nama terkait wanita hanya 11% dari yang ada. Dan mereka menemukan bahwa model tidak hanya mereplikasi bias sosial yang ada—mereka juga memperkenalkan pola baru.

"Model yang kami gunakan tidak disesuaikan dengan baik pada kumpulan data khusus domain apa pun, jadi kami mengamati bahwa bias masyarakat secara keseluruhan yang mendukung orang kulit putih dan laki-laki juga mulai terjadi pada posisi yang biasanya tidak terkait dengan kelompok-kelompok ini," kata Wilson. “Menggunakan model-model ini dalam skala besar maka dapat memiliki potensi untuk mengubah pola kerja masyarakat dengan cara yang negatif.”

Bias yang terkait dengan interseksionalitas (dalam hal ini, tumpang tindih antara ras dan jenis kelamin) juga muncul dalam hasil, terutama untuk pria kulit hitam, yang dirugikan hingga 100% kasus. “Interseksionalitas adalah bagian penting dari penyelidikan kami karena ini adalah representasi yang lebih baik tentang bagaimana orang didiskriminasi dalam kehidupan nyata,” kata Wilson. “Orang tidak melihat karakteristik seperti gender dan ras secara terpisah, sehingga mempelajarinya secara terpisah tidak selalu memberikan gambaran lengkap tentang dampak sosial yang sebenarnya dari sistem ini.”

Meskipun riset Wilson hanya meneliti identitas yang ditunjukkan melalui nama, ia mencatat bahwa dalam dunia nyata, orang mungkin menunjukkan identitas mereka melalui penghargaan yang mereka terima, tempat tinggal mereka, dan bahkan kata-kata yang mereka gunakan dalam CV mereka. Semua faktor ini dapat berperan dalam cara AI mengevaluasi mereka, dan karena banyak dari mereka juga relevan untuk membedakan kandidat yang kuat, mereka tidak dapat dengan mudah dihapus selama ulasan (seperti nama) tanpa menyingkirkan informasi penting.

“Mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat menujukkan identitas yang saling bertumpang tindih dan apakah itu berperan dalam evaluasi AI adalah langkah penting selanjutnya bagi para peneliti dan pengembang model”, kata Wilson.