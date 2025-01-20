Penentuan area berisiko tinggi kebakaran merupakan tahapan awal saja. Ketika kebakaran berpotensi menjadi lebih sering dan intens, para peneliti berlomba untuk mengembangkan sistem AI untuk memprediksi di mana kebakaran mungkin dimulai dan bagaimana kebakaran akan menyebar.

Para peneliti University of Southern California telah mengembangkan model AI yang dikenal sebagai conditional Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN), yang awalnya dilatih dengan data simulasi dalam kondisi ideal. Sistem ini kemudian diuji pada kebakaran hutan California antara tahun 2020 dan 2022, menganalisis pola yang dipengaruhi oleh cuaca, bahan bakar, dan medan.

Riset ini muncul karena agensi sudah menerapkan AI di lapangan. Austin Energy telah menerapkan jaringan kamera didukung AI di seluruh Texas tengah yang secara otomatis memindai tanda-tanda kebakaran hutan, bertujuan untuk melihat api sebelum menyebar. Sistem ini menggunakan 13 kamera definisi tinggi yang terus memantau area seluas 437 mil persegi, memperingatkan petugas pemadam kebakaran dengan data lokasi dan gambar langsung ketika asap terdeteksi.

Perusahaan lain berlomba untuk mengembangkan sistem deteksi serupa dengan kemampuan yang diperluas. Brad Listerman, Pendiri & CEO PriNeT yang berbasis di Los Angeles, sedang mengembangkan jaringan sensor didukung AI yang dapat berjalan dengan daya baterai selama setahun atau lebih dengan tenaga surya. Perusahaannya sedang menyelesaikan prototipe dan bersiap untuk meluncurkan produk debutnya.

"Kecuali jika Anda akan memiliki bandwidth wifi atau 5G yang menyebar ke seluruh dunia, Anda harus memiliki sensor bertenaga rendah di tanah," Listerman mengatakan. Sistemnya akan menggabungkan beberapa metode deteksi untuk mengidentifikasi risiko kebakaran, termasuk sensor inframerah, perangkat deteksi panas dan berbagai sensor Internet of Things (IoT) yang akan mengingatkan pengguna terhadap aktivitas yang mencurigakan. Kamera kemudian akan memberikan verifikasi visual situasi melalui foto.

Teknologi ini bergantung pada LoRaWAN, jaringan gratis yang dapat bekerja pada jarak hingga 10 kilometer. "Yang sangat penting adalah, bagaimana Anda menyimpan perangkat berdaya rendah di sana, lalu bagaimana Anda mengeluarkan informasi itu?" Kata Listerman.

Tantangan mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan adalah salah satu yang juga ditangani oleh perusahaan teknologi besar. IBM® dan NASA telah mengembangkan model dasar geospasial, tersedia di Hugging Face, yang dapat membantu para ilmuwan memperkirakan tingkat kebakaran hutan di masa lalu. Model ini merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih luas untuk membuat aplikasi iklim dan cuaca lebih mudah diakses, dengan perkembangan masa depan yang bertujuan mengidentifikasi kondisi yang dapat menyebabkan kebakaran hutan.