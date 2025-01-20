Ketika penduduk Los Angeles memerangi kebakaran hutan, masyarakat di tempat lain menerapkan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi kebakaran dan memperkirakan jalur mereka.
Badan pemadam kebakaran sedang menjelajahi serangkaian inovasi AI untuk memerangi kobaran api seperti algoritma machine learning yang menganalisis data satellite untuk meramalkan jalur kebakaran. Pada saat yang sama, jaringan sensor pintar memindai tanda tangan panas dan menyaring alarm palsu, berpotensi memberi petugas pemadam kebakaran peringatan dini yang penting. Meskipun alat-alat ini belum diterapkan dalam krisis California saat ini, mereka menunjukkan masa depan di mana teknologi dapat secara dramatis mempercepat deteksi kebakaran dan respons.
"Data satelit dan stasiun cuaca dapat digunakan untuk menghasilkan peta real-time yang menunjukkan daerah yang paling rawan kebakaran hutan," menjelaskan Supratik Mukhopadhyay, seorang profesor Universitas Negeri Louisiana yang mempelajari AI dan prediksi kebakaran. "Sumber daya yang tidak digunakan dapat diterapkan terlebih dahulu ke area berisiko tinggi ini."
Penentuan area berisiko tinggi kebakaran merupakan tahapan awal saja. Ketika kebakaran berpotensi menjadi lebih sering dan intens, para peneliti berlomba untuk mengembangkan sistem AI untuk memprediksi di mana kebakaran mungkin dimulai dan bagaimana kebakaran akan menyebar.
Para peneliti University of Southern California telah mengembangkan model AI yang dikenal sebagai conditional Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN), yang awalnya dilatih dengan data simulasi dalam kondisi ideal. Sistem ini kemudian diuji pada kebakaran hutan California antara tahun 2020 dan 2022, menganalisis pola yang dipengaruhi oleh cuaca, bahan bakar, dan medan.
Riset ini muncul karena agensi sudah menerapkan AI di lapangan. Austin Energy telah menerapkan jaringan kamera didukung AI di seluruh Texas tengah yang secara otomatis memindai tanda-tanda kebakaran hutan, bertujuan untuk melihat api sebelum menyebar. Sistem ini menggunakan 13 kamera definisi tinggi yang terus memantau area seluas 437 mil persegi, memperingatkan petugas pemadam kebakaran dengan data lokasi dan gambar langsung ketika asap terdeteksi.
Perusahaan lain berlomba untuk mengembangkan sistem deteksi serupa dengan kemampuan yang diperluas. Brad Listerman, Pendiri & CEO PriNeT yang berbasis di Los Angeles, sedang mengembangkan jaringan sensor didukung AI yang dapat berjalan dengan daya baterai selama setahun atau lebih dengan tenaga surya. Perusahaannya sedang menyelesaikan prototipe dan bersiap untuk meluncurkan produk debutnya.
"Kecuali jika Anda akan memiliki bandwidth wifi atau 5G yang menyebar ke seluruh dunia, Anda harus memiliki sensor bertenaga rendah di tanah," Listerman mengatakan. Sistemnya akan menggabungkan beberapa metode deteksi untuk mengidentifikasi risiko kebakaran, termasuk sensor inframerah, perangkat deteksi panas dan berbagai sensor Internet of Things (IoT) yang akan mengingatkan pengguna terhadap aktivitas yang mencurigakan. Kamera kemudian akan memberikan verifikasi visual situasi melalui foto.
Teknologi ini bergantung pada LoRaWAN, jaringan gratis yang dapat bekerja pada jarak hingga 10 kilometer. "Yang sangat penting adalah, bagaimana Anda menyimpan perangkat berdaya rendah di sana, lalu bagaimana Anda mengeluarkan informasi itu?" Kata Listerman.
Tantangan mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan adalah salah satu yang juga ditangani oleh perusahaan teknologi besar. IBM® dan NASA telah mengembangkan model dasar geospasial, tersedia di Hugging Face, yang dapat membantu para ilmuwan memperkirakan tingkat kebakaran hutan di masa lalu. Model ini merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih luas untuk membuat aplikasi iklim dan cuaca lebih mudah diakses, dengan perkembangan masa depan yang bertujuan mengidentifikasi kondisi yang dapat menyebabkan kebakaran hutan.
Sementara teknologi AI berkembang begitu cepat, resolusi satelit masih menjadi hambatan dalam pelacakan kebakaran hutan.
"Satellite hari ini menggambarkan lokasi kebakaran dengan piksel, yang memiliki kisaran ukuran antara 300 x 300 M hingga 2 x 2 KM, yang seringkali terlalu kasar untuk secara eksplisit menggambar perimeter api terpisah," kata Derek Mallia, Asisten Profesor riset di Departemen Ilmu Atmosfer di Universitas Utah. Dia mencatat bahwa berbagai metode sedang dikembangkan untuk menggabungkan data dari Satellite yang berbeda untuk lebih akurat menentukan perimeter kebakaran ini menggunakan AI, yang juga dapat membantu mengidentifikasi deteksi palsu yang dipicu oleh asap panas atau permukaan hangat.
Mallia mencatat bahwa urgensi perkembangan teknologi ini disorot oleh kondisi yang mendorong kebakaran saat ini. Dia menjelaskan bahwa kebakaran hutan Los Angeles berbagi karakteristik dengan kebakaran destruktif lainnya, termasuk Lahaina 2023 di Hawaii, dan Kebakaran Kamp 2018 di California: misalnya, semuanya terjadi selama badai angin turun yang signifikan yang menciptakan kondisi cuaca kebakaran yang luar biasa.
"Dalam kondisi ini, jendela untuk mengendalikan kebakaran ini kecil, karena api akan tumbuh secara eksplosif," ujar Mallia. Begitu kebakaran mencapai ukuran tertentu, pepohonan dan semak-semak akan terbakar sepenuhnya dan menghasilkan “firebrand”—daun dan ranting yang terbakar dan dapat terbawa angin hingga bermil-mil jauhnya, memicu titik-titik kebakaran baru.
Pemadam kebakaran dapat melengkapi pendekatan pencegahan ini dengan alat prediksi yang canggih yang dapat membantu masyarakat mengelola risiko dan respons terhadap kebakaran. Sistem Indeks Cuaca Kebakaran Hutan Kanada, yang saat ini digunakan oleh banyak departemen pemadam kebakaran di AS dan Kanada, menggabungkan fitur cuaca dengan data ilmiah untuk menilai risiko kebakaran. Setelah kebakaran dimulai, model penyebaran memprediksi bagaimana api akan maju.
"Machine learning atau model penyebaran api berbasis AI berjalan secara real time dan dapat digunakan oleh manajer kebakaran untuk mengidentifikasi strategi terbaik untuk penahanan api," Mallia mengatakan.
Sementara model prediksi cuaca dapat secara akurat meramalkan kondisi berbahaya beberapa hari sebelumnya, kebakaran masih dapat terbukti menghancurkan. Layanan Cuaca Nasional menggunakan istilah seperti "badai angin lereng bawah yang dahsyat" dan "risiko kebakaran ekstrem" untuk mengomunikasikan bahayanya. Namun, Mallia menyarankan lebih banyak fokus diperlukan untuk mencegah kebakaran sejak awal.
"Secara umum, api LA tidak dinyalakan di area yang praktis untuk pembakaran yang ditentukan," Mallia menjelaskan. Dia menyarankan beberapa tindakan pencegahan, termasuk Power shutoffs, pemeliharaan infrastruktur listrik yang lebih baik dan Pendidikan yang lebih baik tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan selama musim kebakaran.
