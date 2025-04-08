Kecerdasan dalam obrolan: AI mampu melakukan percakapan dunia nyata

Model bahasa besar semakin pandai memahami ucapan manusia—tetapi bagaimana jika mereka juga mencerminkan otak itu sendiri?

Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di Nature Human Behavior, para ilmuwan menemukan bahwa model Whisper OpenAI memproses bahasa yang sangat mirip dengan bagaimana neuron nyata merespons selama percakapan alami. Peneliti utama Ariel Goldstein mengatakan kepada IBM® Think bahwa ia dan timnya menganalisis lebih dari 100 jam rekaman otak yang diambil dari orang-orang yang terlibat dalam dialog tanpa naskah. Dengan membandingkan rekaman tersebut dengan cara kerja internal Whisper, mereka menemukan bahwa representasi berlapis model sangat selaras dengan bagaimana otak memproses ucapan, dari suara mentah hingga makna.

Goldstein mengatakan temuan itu dapat memiliki implikasi komersial yang signifikan. Suatu hari nanti, perusahaan mungkin dapat merancang alat suara berbasis AI yang mampu mengodekan ucapan sefleksibel dan seefisien otak, sehingga mengurangi waktu pelatihan, meningkatkan kualitas transkripsi, dan bahkan mendukung prostetik neural generasi berikutnya.

“Bahasa terjadi dalam konteks sosial yang berantakan, bukan laboratorium steril,” kata Goldstein. “Studi kami menunjukkan bahwa kognisi manusia dan model AI mungkin berbagi kode yang lebih dalam dan lebih fleksibel untuk menangani percakapan.”

Rekaman dikumpulkan dengan menggunakan elektrokortikografi (ECoG), yang menempatkan elektroda langsung pada permukaan otak. Meskipun invasif, teknik ini menawarkan tampilan kesetiaan tinggi pada aktivitas saraf. Tim Goldstein mencatat aktivitas otak dari pasien yang sudah menjalani pemantauan untuk operasi epilepsi, menangkap percakapan spontan sehari-hari alih-alih isyarat kata yang terisolasi atau prompt buatan.

Koneksi Brain-AI telah meng inovasi di IBM® Research, di mana para ilmuwan telah mengembangkan chip seperti NorthPole, yang meniru arsitektur saraf dengan menghilangkan hambatan komputasi memori tradisional. Prototipe IBM® telah menunjukkan efisiensi yang luar biasa, melakukan inferensi pada model AI besar hingga 46,9 kali lebih cepat daripada GPU terkemuka.