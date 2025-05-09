AI hadir dalam aksi nyata di IBM Think 2025

Salah satu pidato utama berfokus pada pergeseran dalam bagaimana AI perusahaan dikembangkan. IBM memperkenalkan komputasi generatif, sebuah pendekatan yang bergerak menjauh dari rekayasa prompt dan menuju pemrograman terstruktur untuk model bahasa besar (LLM). Metode ini, kata para pakar IBM, dimaksudkan untuk membuat aplikasi AI lebih dapat diskalakan, aman, dan mudah beradaptasi saat model berkembang.

Kerangka kerja baru menghubungkan komputasi kinerja tinggi dengan sistem quantum, memungkinkan apa yang disebut IBM sebagai “superkomputer quantum-sentris”. Menurut Zaira Nazario, Director of Science and Technology di IBM Research, hubungan tersebut sudah berjalan.

Pendekatan baru memungkinkan pengembang menentukan perilaku AI menggunakan komponen modular dan batasan yang dapat diprogram daripada prompt. Sriram Raghavan, VP di IBM Research AI, mengatakan bahwa model rekayasa prompt saat ini mengarah ke “tumpukan buku berisi prompt”, yang mengarah pada yang disebutnya sebagai “keamanan melalui doa”.

Pakar IBM mengatakan pengujian internal menunjukkan bahwa komputasi generatif dapat mencapai tingkat akurasi yang sama dengan model 70 miliar parameter menggunakan hanya satu miliar parameter. Raghavan mengatakan hasilnya adalah kecepatan yang lebih tinggi, kinerja yang lebih andal, dan keamanan yang lebih kuat di berbagai contoh penggunaan.

Shobhit Varshney, Head of Data & AI di IBM Consulting Benua Amerika, hadir di acara tersebut dan mengatakan dalam sebuah wawancara dengan IBM Think bahwa pergeseran menuju komputasi generatif tidak dapat datang pada saat yang lebih mendesak.

“Ketika perusahaan menerapkan solusi multi-agen dan mendelegasikan tugas yang lebih kompleks ke AI, kita membutuhkan cara yang lebih transparan dan kuat untuk memprogram model ini daripada bahasa Inggris”, katanya. Varshney mengatakan ia mendengar para pengembang menyampaikan poin yang sama: kebutuhan akan lebih banyak kendali dan keandalan ketika AI bergerak lebih dalam ke bisnis inti. “Di situlah kerangka kerja baru IBM menjadi pengubah permainan”, tambahnya. “Ini membawa ketelitian dan disiplin rekayasa perangkat lunak untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab.”

Tetapi membangun model yang lebih cepat dan lebih ramping hanyalah sebagian dari tantangan. Ketika perusahaan mendorong lebih jauh ke otomatisasi dan menerapkan agen AI di seluruh operasi, pertanyaan baru muncul tentang pengawasan dan biaya. Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management di IBM watsonx.ai, hadir di acara tersebut dan menyampaikan kepada peserta Think dalam sebuah wawancara, bahwa sementara lebih banyak perusahaan menerapkan AI ke tahap produksi, agen masih dalam tahap awal mereka. “Enam belas persen telah bergeser dari eksperimen ke penskalaan, tetapi agen AI baru mulai terbentuk”, katanya.

Ia menyoroti peningkatan minat dalam penggunaan agen untuk mendapatkan lebih banyak nilai dari sistem gen AI yang ada. “Agen memungkinkan perusahaan mendorong AI generatif lebih dalam ke alur kerja melalui panggilan alat dan fungsi, tetapi sebagian besar belum sepenuhnya memikirkan risikonya.”