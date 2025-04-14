Humatron AI adalah perusahaan AI baru yang berpusat pada tenaga kerja. “Ide kami cukup sederhana,” kata Pendiri Humatron Nikita Ivanov, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Di platform kami, Anda dapat membangun pekerja—Anda dapat membangun untuk diri sendiri, untuk perusahaan Anda, Anda dapat membangun untuk konsumsi publik. Anda pada dasarnya dapat membangun seorang pekerja... dan siapa pun dapat mempekerjakan mereka.”

Idenya adalah untuk membuat proses perekrutan agen khusus serupa dengan apa yang sudah diketahui perusahaan, dari wawancara hingga orientasi hingga membayar. Dan karyawan digital ini akan lebih dari sekadar bot. “Anda seharusnya tidak melihat banyak perbedaan antara pekerjaan AI dan rekan manusia dalam pekerjaan sehari-hari,” kata Ivanov. “Mereka ada di Slack, mereka di email, mereka di Zoom—mereka ada di mana-mana.”

Untuk bisnis, agen AI sudah membuka peluang baru, kata Karen Butner, Pemimpin Riset Global untuk IBM® Institute for Business Value (IBV), termasuk dengan mempercepat otomatisasi operasi bisnis. Dalam survei yang dilakukan oleh IBV untuk laporan baru, 60% eksekutif mengatakan bahwa karyawan mereka akan berinteraksi dengan asisten AI pada akhir tahun. Pengambilan keputusan agentic juga akan meningkat, menurut eksekutif yang disurvei, dan 70% mengatakan mereka percaya bahwa agen AI akan memungkinkan profesional bisnis untuk mengebor lebih dalam ke dalam analitik untuk mendukung analisis dan pengoptimalan waktu nyata pada akhir 2026.

“Think tentang operasi 24/7 dalam bisnis, di mana pun itu berada, di seluruh dunia, semua zona waktu yang berbeda, diterjemahkan ke semua bahasa yang berbeda, terjadi seperti ini—dan orang-orang tidak perlu melakukan penyesuaian dan berkata, 'Oh, produk ini akan menuju Brasil. Kami harus menyediakan penyesuaian bahasa dan pelabelan yang tepat,” kata Butner dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Para agen mampu melakukan panggilan itu—dan banyak lagi.”

Dalam postingan blog baru-baru ini, CEO OpenAI Sam Altman meramalkan kebangkitan rekan kerja agen sebagai salah satu cara AGI akan terwujud. “Kami sekarang mulai meluncurkan agen AI, yang pada akhirnya akan terasa seperti rekan kerja virtual,” tulisnya.