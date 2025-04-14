Akankah 2025 menjadi tahun AI membantu manusia di tempat kerja? Jika kita mempercayai Jensen Huang, CEO NVIDIA, jawabannya adalah ya. Selama dua jam keynote baru-baru ini di GTC, ia memaparkan visi dunia di mana agen ada di mana-mana.
“Beginilah cara perusahaan akan bekerja di masa depan,” katanya. “Kami akan memiliki agen AI [yang] adalah bagian dari tenaga kerja digital kami.” Pada akhir dekade ini, tambahnya, dunia mungkin bisa melihat kekurangan pekerja manusia. “Kami mungkin harus membayar robot sebesar USD 50.000 per tahun untuk datang bekerja. Jadi ini akan menjadi industri yang sangat, sangat besar.”
Seiring dengan perusahaan seperti Figure San Jose, Amazon, dan Tesla yang berupaya mewujudkan robot rumah, perusahaan rintisan yang membangun agen AI untuk perusahaan juga bermunculan. Roam sedang membangun kantor pusat virtual untuk tenaga kerja—manusia dan agen—yang menjanjikan untuk “menghubungkan orang, kantor, dan agen AI untuk bekerja berdampingan untuk menciptakan markas virtual yang ramai.”
Artisan, startup lain, membangun karyawan virtual AI untuk proses outbound. Di San Francisco, iklan perusahaan mulai bermunculan di halte bus dan gedung, dan juga menarik perhatian—dan mendorong kontroversi—dalam beberapa bulan terakhir. “Berhentilah mempekerjakan manusia,” kata tagline. Artisan baru-baru ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 25 juta USD dalam pendanaan Seri A.
Humatron AI adalah perusahaan AI baru yang berpusat pada tenaga kerja. “Ide kami cukup sederhana,” kata Pendiri Humatron Nikita Ivanov, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Di platform kami, Anda dapat membangun pekerja—Anda dapat membangun untuk diri sendiri, untuk perusahaan Anda, Anda dapat membangun untuk konsumsi publik. Anda pada dasarnya dapat membangun seorang pekerja... dan siapa pun dapat mempekerjakan mereka.”
Idenya adalah untuk membuat proses perekrutan agen khusus serupa dengan apa yang sudah diketahui perusahaan, dari wawancara hingga orientasi hingga membayar. Dan karyawan digital ini akan lebih dari sekadar bot. “Anda seharusnya tidak melihat banyak perbedaan antara pekerjaan AI dan rekan manusia dalam pekerjaan sehari-hari,” kata Ivanov. “Mereka ada di Slack, mereka di email, mereka di Zoom—mereka ada di mana-mana.”
Untuk bisnis, agen AI sudah membuka peluang baru, kata Karen Butner, Pemimpin Riset Global untuk IBM® Institute for Business Value (IBV), termasuk dengan mempercepat otomatisasi operasi bisnis. Dalam survei yang dilakukan oleh IBV untuk laporan baru, 60% eksekutif mengatakan bahwa karyawan mereka akan berinteraksi dengan asisten AI pada akhir tahun. Pengambilan keputusan agentic juga akan meningkat, menurut eksekutif yang disurvei, dan 70% mengatakan mereka percaya bahwa agen AI akan memungkinkan profesional bisnis untuk mengebor lebih dalam ke dalam analitik untuk mendukung analisis dan pengoptimalan waktu nyata pada akhir 2026.
“Think tentang operasi 24/7 dalam bisnis, di mana pun itu berada, di seluruh dunia, semua zona waktu yang berbeda, diterjemahkan ke semua bahasa yang berbeda, terjadi seperti ini—dan orang-orang tidak perlu melakukan penyesuaian dan berkata, 'Oh, produk ini akan menuju Brasil. Kami harus menyediakan penyesuaian bahasa dan pelabelan yang tepat,” kata Butner dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Para agen mampu melakukan panggilan itu—dan banyak lagi.”
Dalam postingan blog baru-baru ini, CEO OpenAI Sam Altman meramalkan kebangkitan rekan kerja agen sebagai salah satu cara AGI akan terwujud. “Kami sekarang mulai meluncurkan agen AI, yang pada akhirnya akan terasa seperti rekan kerja virtual,” tulisnya.
IBM® Distinguished Engineer Michael (Max) Maximilien juga dapat membayangkan masa depan di mana agen adalah bagian dari tim pengembang. “Alih-alih memiliki tim di mana, misalnya, satu orang menangani persyaratan, satu orang mengerjakan UI, satu orang mengerjakan sebagian rekayasa, satu orang melakukan sebagian testing, dan satu orang lagi melakukan DevOps untuk penerapan—saya bisa membayangkan bahwa tugas DevOps dan testing nantinya akan sebagian besar dilakukan oleh AI,” ujarnya dalam sebuah wawancara.
Apakah agen AI akan menggantikan pekerja manusia? Ivanov, dari Humatron AI, memprediksi bahwa manusia masih akan membentuk sebagian besar tenaga kerja, meskipun perusahaan dapat menggunakan agen AI untuk posisi entry-level. “Ini adalah dilema yang menarik dan tidak begitu sederhana,” katanya, merujuk pada kekhawatiran AI mengambil pekerjaan orang. “Apa yang Anda lakukan? Nah, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan benar-benar mengubah kurikulum—bagaimana kita mempersiapkan dan belajar untuk pekerjaan ini.”
Dalam postingan blog baru-baru ini, Ann Funai, CIO dan VP untuk Transformasi Platform Bisnis di IBM®, menegaskan bahwa agen AI dimaksudkan untuk menambah manusia, bukan menggantikan mereka. “[Ini] bukan tentang manusia versus mesin,” tulisnya. “Ini tentang manusia dan mesin yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik.” Namun, teknologi ini masih perlu digunakan dengan benar untuk benar-benar memanfaatkan potensinya, tambah Funai.
Ketika datang ke masa depan pekerjaan, Maximilien mengatakan masih sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, karena kemampuan berkembang begitu cepat. “Jika Anda melihat GPT-4 atau DeepSeek dan Anda membandingkannya dengan apa yang kami lihat tahun lalu kali ini—itu seperti lompatan. Apa yang akan terjadi tahun depan?”
“Menurut saya, AI adalah salah satu teknologi unik yang memiliki potensi untuk memengaruhi setiap bagian [pekerjaan],” kata Maximilien. “Untuk waktu yang lama, kami selalu bangga menjadi lebih baik daripada mesin. Tapi sekarang, kejeniusan dari banyak model AI, ketika Anda melatihnya dengan benar, adalah bahwa mereka dapat menemukan jawaban untuk hal-hal yang tidak akan pernah Anda harapkan karena mereka mengerti bahasa.”
