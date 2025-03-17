Melampaui model-model besar: Mengapa AI membutuhkan lebih dari sekadar skala untuk mencapai AGI

Gagasan tentang kecerdasan umum buatan—mesin yang dapat berpikir, belajar, dan bernalar layaknya manusia—telah lama memikat para ilmuwan, wirausahawan, dan penulis fiksi ilmiah. Tokoh industri seperti Sam Altman dari OpenAI dan Demis Hassabis dari Google DeepMind berpendapat bahwa AGI mungkin sudah berada dalam jangkauan, didorong oleh penskalaan neural networks yang terus berakselerasi. Logikanya sederhana: semakin besar modelnya, semakin pintar AI.

Tetapi survei baru para pakar AI menunjukkan meningkatnya skeptisisme terhadap gagasan tersebut. Meski model AI saat ini mampu menghasilkan teks yang fasih, mengenali gambar, dan bahkan menjalankan tugas pemecahan masalah yang rumit, kemampuan itu masih belum menyamai kecerdasan manusia dalam banyak aspek penting. Mayoritas peneliti AI yang disurvei meyakini bahwa pembelajaran mendalam saja tidak cukup untuk mencapai AGI. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa AI perlu mengintegrasikan penalaran terstruktur serta pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan sebab dan akibat.

IBM® Fellow Francesca Rossi, mantan presiden Association for the Advancement of Artificial Intelligence yang menerbitkan survei tersebut, termasuk di antara para pakar yang meragukan bahwa memperbesar model saja akan cukup. “Kita telah membuat kemajuan besar, tetapi AI masih kesulitan menghadapi tugas penalaran dasar,” ujar Rossi kepada IBM Think. “Untuk mendekati AGI, model harus benar-benar memahami, bukan sekadar memprediksi.”