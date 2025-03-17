Melampaui model-model besar: Mengapa AI membutuhkan lebih dari sekadar skala untuk mencapai AGI

Gagasan tentang kecerdasan umum buatan—mesin yang dapat berpikir, belajar, dan bernalar layaknya manusia—telah lama memikat para ilmuwan, wirausahawan, dan penulis fiksi ilmiah. Tokoh industri seperti Sam Altman dari OpenAI dan Demis Hassabis dari Google DeepMind berpendapat bahwa AGI mungkin sudah berada dalam jangkauan, didorong oleh penskalaan neural networks yang terus berakselerasi. Logikanya sederhana: semakin besar modelnya, semakin pintar AI.
Tetapi survei baru para pakar AI menunjukkan meningkatnya skeptisisme terhadap gagasan tersebut. Meski model AI saat ini mampu menghasilkan teks yang fasih, mengenali gambar, dan bahkan menjalankan tugas pemecahan masalah yang rumit, kemampuan itu masih belum menyamai kecerdasan manusia dalam banyak aspek penting. Mayoritas peneliti AI yang disurvei meyakini bahwa pembelajaran mendalam saja tidak cukup untuk mencapai AGI. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa AI perlu mengintegrasikan penalaran terstruktur serta pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan sebab dan akibat.
IBM® Fellow Francesca Rossi, mantan presiden Association for the Advancement of Artificial Intelligence yang menerbitkan survei tersebut, termasuk di antara para pakar yang meragukan bahwa memperbesar model saja akan cukup. “Kita telah membuat kemajuan besar, tetapi AI masih kesulitan menghadapi tugas penalaran dasar,” ujar Rossi kepada IBM Think. “Untuk mendekati AGI, model harus benar-benar memahami, bukan sekadar memprediksi.”
Selama bertahun-tahun, riset AI sebagian besar mengikuti formula tunggal: lebih banyak data, model yang lebih besar, hasil yang lebih baik. Pendekatan ini telah mendorong terobosan besar dalam AI generatif, dengan model-model seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude yang mencapai pencapaian baru dalam kemampuan percakapan.
Namun, seperti yang dipandang Rossi, sekadar memperbesar neural networks tidak akan mengatasi keterbatasan paling mendasar AI: LLM saat ini masih kesulitan dengan penalaran logis, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi. Mereka dapat menghasilkan teks yang fasih, tetapi kadang bertentangan dengan diri sendiri, membuat kesalahan faktual, atau gagal menggeneralisasi pengetahuan lintas domain. Kelemahan ini menjadi sangat terlihat di bidang seperti matematika atau disiplin lain yang menuntut keandalan dan ketepatan tinggi.
"Beberapa model AI sekarang dapat menyelesaikan soal-soal olimpiade matematika yang kompleks dan setingkat medali emas," kata Rossi. "Namun pada saat yang sama, mereka masih gagal dalam aritmatika sederhana yang dapat dilakukan oleh siswa sekolah dasar. Ketidakkonsistenan tersebut merupakan batasan yang jelas dari pendekatan pembelajaran mendalam saat ini."
Masalah utamanya, kata Rossi, adalah bahwa meskipun neural networks mampu mengenali pola statistik, mereka tidak secara inheren memahami konsep. Mereka bisa menghasilkan respons yang terdengar benar tanpa benar-benar memahami makna di baliknya. Tanpa struktur eksplisit untuk logika dan penalaran, AI tetap rentan terhadap halusinasi dan pengambilan keputusan yang tidak dapat diandalkan.
Rossi dan beberapa peneliti lain percaya bahwa jika AGI dapat dicapai, hal itu tidak akan dicapai melalui pembelajaran mendalam saja. Sebaliknya, ini akan dilakukan dengan menggabungkan neural networks dengan penalaran terstruktur, meningkatkan kemampuannya untuk berfikir, beradaptasi, dan menerapkan pengetahuan di berbagai skenario.
“Manusia tidak hanya mengandalkan naluri; kita juga bernalar dengan sengaja,” kata Rossi. “Kita melakukan refleksi, memakai aturan yang terstruktur, dan menelaah persoalan rumit. AI pun bisa mendapatkan manfaat dari keseimbangan yang sama.”
IBM® telah menjelajahi gagasan ini melalui proyek riset AI “Thinking Fast and Slow”, yang terinspirasi oleh karya pemenang Nobel Daniel Kahneman tentang kognisi manusia. Proyek tersebut berfokus pada penggabungan pengambilan keputusan yang cepat dan intuitif dengan penalaran yang lebih lambat dan lebih disengaja.
"Dalam proyek kami, kami Jelajahi bagaimana AI dapat menggabungkan pengenalan pola yang cepat dengan penalaran berbasis aturan yang eksplisit," jelas Rossi. "Sebagai contoh, sebuah model bahasa dapat menghasilkan sebuah jawaban, tetapi komponen AI simbolik dapat memvalidasi apakah jawaban tersebut masuk akal secara logika."
Pendekatan hibrida ini dapat membantu memecahkan salah satu tantangan terbesar AI: kecenderungannya untuk menghasilkan jawaban yang meyakinkan tetapi salah. Dengan memperkenalkan penalaran terstruktur, IBM® membantu membuat sistem AI menjadi lebih andal, dapat ditafsirkan, dan dapat beradaptasi dengan tugas-tugas dunia nyata yang kompleks.
Jika AGI bukan sekadar soal membesarkan neural networks, lalu apa yang dibutuhkan? Rossi meyakini bahwa AI harus mampu membangun pemahaman tentang dunia yang lebih kaya dan lebih terstruktur, alih-alih hanya bergantung pada korelasi statistik.
Saat ini, model AI unggul dalam menghasilkan teks yang mirip dengan manusia. Tapi mereka tidak benar-benar memahami dunia secara mendalam. Mereka tidak memiliki model konseptual tentang realitas, sehingga mereka sering kesulitan ketika diminta untuk menerapkan penalaran pada masalah yang tidak dikenal.
“Kita harus berpikir melampaui sekadar penskalaan model dan mulai fokus pada cara kerja kecerdasan itu sendiri,” kata Rossi. “Artinya, kita perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan, bukan sekadar membangun model yang lebih besar.”
Beberapa peneliti berpendapat bahwa AI harus belajar dari berbagai jenis data, tidak hanya teks. Dengan menggabungkan interaksi visual, pendengaran, dan pengalaman dunia nyata, AI dapat membangun pemahaman yang lebih luas tentang sebab-akibat. Yang lain menyarankan bahwa AI membutuhkan alat penalaran eksplisit, yang memungkinkannya menerapkan logika alih-alih sekadar memprediksi respons yang paling mungkin.
Salah satu perdebatan terbesar dalam AI bukan hanya bagaimana mencapai AGI—tetapi apakah konsep AGI itu sendiri benar-benar berguna. Beberapa meyakini bahwa AGI akan muncul secara bertahap seiring sistem AI menjadi semakin mampu di berbagai domain. Yang lain berpendapat bahwa AGI sejati—AI yang dapat sepenuhnya berpikir, bernalar, dan bertindak layaknya manusia—masih berada jauh.
Rossi sendiri berhati-hati dengan penggunaan istilah itu. “Setiap orang punya makna berbeda ketika membicarakan AGI,” ujarnya. “Jika AGI dianggap sebagai bentuk pengganti, kami justru percaya AI seharusnya menjadi penambah kecerdasan manusia, bukan mengambil alih perannya.”
