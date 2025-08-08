Bisnis memiliki sistem kecerdasan. Sekarang mereka harus bergerak ke sistem tindakan

Menyatukan sistem dan agen adalah yang selanjutnya. “Kami akan sampai ke tempat di mana makin banyak karyawan akan membangun agen mereka sendiri, baik karena mereka menggunakan agen pra-bangun dan menyesuaikannya, atau karena Anda memiliki kematangan tinggi dalam basis karyawan Anda,” katanya. “Kami akan melihat lebih banyak agen. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengatur agen-agen itu? Jadi, ada serangkaian kemampuan yang perlu Anda kembangkan untuk melakukan ini dengan benar.”

Orkestrasi ini tidak terjadi secara kebetulan. Menurut Aziza, organisasi yang masuk ke produksi dengan agen perlu membangun lima kemampuan inti untuk berhasil: kolaborasi multi-agen, integrasi lintas ekosistem, penyelarasan dengan alat dan aturan yang ada, pengawasan dan kontrol, dan lapisan operasional khusus yang dikenal sebagai operasi agen. “Kelima kemampuan ini adalah pilar utama strategi agen Anda untuk bergerak maju,” katanya.

Awal tahun ini, Model Communication Protocol (MCP) dan standar lain yang dikembangkan oleh Google (Agent2Agent Protocol), IBM (ACP) dan pemain lainnya menekankan perlunya penemuan agen dan komunikasi.

“Bayangkan Anda bangun besok di lingkungan segerombolan agen analitik,” kata Aziza. "Siapa yang melakukan apa? Siapa yang mendapatkan datanya? Siapa yang membangun insight? Siapa yang mengawasi prosesnya? Siapa yang memverifikasi bahwa data sebenarnya benar dan insight dapat ditindaklanjuti? Ada banyak pertanyaan di sini yang jika Anda tidak memiliki standar, itu sangat sulit untuk dioperasionalkan.”

Banyak yang membandingkan keadaan agen saat ini dengan internet pra-HTTP. Namun Aziza percaya AI agen membawa sesuatu yang sama sekali berbeda ke dalam percakapan. Baginya, evolusi AI saat ini dapat dibandingkan dengan penemuan mobil: ya, mobil akhirnya menggantikan kuda, tetapi mereka juga mendorong inovasi.

“Ada percepatan inovasi yang luar biasa,” katanya. “Dan ada juga kesempatan luar biasa untuk mengubah diri kita ke tingkat berikutnya. Hanya saja sulit untuk menemukan cetak biru, tetapi yang pasti kita tahu bahwa penyatuan standar komunikasi akan diperlukan jika kita ingin melipatgandakan dampak dari agen-agen individual ini."