Bisnis memiliki sistem kecerdasan. Sekarang mereka harus bergerak ke sistem tindakan

AI Agen mulai beraksi. Sistem otonom ini menjanjikan untuk menangani workflows kompleks ujung ke ujung, dan perusahaan ingin memanfaatkan potensi itu. Namun, inilah masalahnya: dalam terburu-buru menerapkan teknologi ini, bisnis berisiko merusak apa yang sudah berfungsi dengan baik.
Bruno Aziza dari IBM, Wakil Presiden Data, AI & Analytics Strategy di IBM, bekerja dengan organisasi untuk membantu mereka meningkatkan skala dengan teknologi baru untuk menjadi pemimpin di domain masing-masing. Menurut Aziza, perusahaan sering mengabaikan kenyataan bahwa mereka sudah memiliki AI dan otomatisasi yang tertanam dalam alur kerja mereka.
Alih-alih membangun kembali segala sesuatu di sekitar agen, Aziza percaya organisasi harus menggunakannya untuk membangun apa yang sudah bekerja. “Jalan kesuksesan di sini bukanlah untuk menggantikan atau menghilangkan proses yang telah bekerja dengan baik,” katanya kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. “Ini tentang menambah proses yang ada ini.”
Pendekatan augmentasi ini menjadi lebih jelas jika dilihat dari evolusi teknologi perusahaan yang lebih luas. Untuk memahami bagaimana organisasi dapat secara efektif mengintegrasikan AI agentik ke dalam alur kerja yang ada, penting untuk memeriksa perkembangan dari sistem yang menganalisis dan merekomendasikan ke sistem yang dapat bertindak secara mandiri dan memberikan nilai bisnis yang nyata.
Para pemimpin teknologi perusahaan telah mengikuti jalan yang sudah dikenal: pertama membangun sistem catatan, kemudian sistem keterlibatan, diikuti oleh sistem intelijen. Sekarang, dengan AI agen, fase baru dimulai: sistem aksi.
“Apa yang kami temukan adalah bahwa sementara sistem intelijen berguna, mereka tidak cukup,” kata Aziza. “Berkat gen AI, berkat komputasi yang hampir tak terbatas dan penyimpanan terbatas dan jaringan yang hebat, kami sekarang berada dalam fase di mana kami dapat mulai berpikir tentang bagaimana kami mempercepat tindakan, yang sebenarnya merupakan komponen yang terkait dengan mencapai garis bawah organisasi. Kami selalu berusaha melakukan itu, tetapi sekarang kami berada dalam fase sejarah di mana kami benar-benar bisa bertindak.”
Namun, membangun sistem aksi bukanlah jalan yang sederhana dan linier. Bagi banyak pemimpin teknologi, pertanyaan seputar otonomi, akuntabilitas, dan otomatisasi masih tampak besar. Dan sementara siklus hype AI telah menjadi berita utama selama beberapa tahun, pekerjaan sebenarnya dimulai begitu sorotan memudar.
“Saya pikir ini adalah hal yang harus diterima dengan bijak oleh bisnis yang sudah mapan: semua orang bilang itu akan sangat mudah, bukan?” Kata Aziza. “Anda berfokus pada data yang hebat, lalu Anda memilih contoh penggunaan Anda, kemudian Anda melakukan beberapa eksperimen dan akhirnya, Anda mengoperasionalkan contoh penggunaan yang berhasil. Namun, sebenarnya bukan itu yang terjadi.”
Kesalahpahaman umum yang diamati Aziza adalah keyakinan bahwa membangun agen dan menerapkannya di perusahaan akan langsung berhasil. “Dalam dunia usaha, ada banyak hal yang dipertaruhkan.”
Ketika lebih banyak eksperimen pindah ke dalam produksi, para pemimpin bisnis mengajukan pertanyaan yang berbeda tentang risiko, skala, dan kinerja.
“Ada kedewasaan dan contoh yang cukup di industri sehingga kita bisa mencapai tingkat di mana kita dapat mempercepat pekerjaan produksi nyata yang dilakukan di sana,” kata Aziza.
Salah satu perubahan terbesar tahun ini adalah dorongan untuk membangun agen AI baru. Namun menurut Aziza, terburu-buru ini mungkin salah arah. Perusahaan sering kali sudah memiliki AI dan otomatisasi yang tertanam dalam alur kerja mereka. Daripada membangun kembali segala sesuatu di sekitar agen, Aziza mengatakan pendekatan yang lebih baik adalah menambah apa yang sudah berhasil.
Dia memberikan contoh yang jelas: persetujuan pinjaman di dunia perbankan. Ini adalah proses deterministik—menambahkan agen probabilistik dapat menimbulkan lebih banyak ketidakpastian, bukan mengurangi.
“Kemampuan untuk menyatukan kedua hal ini sangat penting,” katanya. Ini, jelasnya, adalah agen minus: agen yang menggantikan sistem kerja tetapi memberikan hasil yang lebih buruk.
“Itu bukan sesuatu yang cukup dibicarakan, dan organisasi harus menyadarinya,” katanya. “Ini bukan tentang penghapusan otomatisasi dan menggantinya dengan banyak pekerjaan agen. “Sebenarnya itu adalah penggabungan antara keduanya.”
Menyatukan sistem dan agen adalah yang selanjutnya. “Kami akan sampai ke tempat di mana makin banyak karyawan akan membangun agen mereka sendiri, baik karena mereka menggunakan agen pra-bangun dan menyesuaikannya, atau karena Anda memiliki kematangan tinggi dalam basis karyawan Anda,” katanya. “Kami akan melihat lebih banyak agen. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengatur agen-agen itu? Jadi, ada serangkaian kemampuan yang perlu Anda kembangkan untuk melakukan ini dengan benar.”
Orkestrasi ini tidak terjadi secara kebetulan. Menurut Aziza, organisasi yang masuk ke produksi dengan agen perlu membangun lima kemampuan inti untuk berhasil: kolaborasi multi-agen, integrasi lintas ekosistem, penyelarasan dengan alat dan aturan yang ada, pengawasan dan kontrol, dan lapisan operasional khusus yang dikenal sebagai operasi agen. “Kelima kemampuan ini adalah pilar utama strategi agen Anda untuk bergerak maju,” katanya.
Awal tahun ini, Model Communication Protocol (MCP) dan standar lain yang dikembangkan oleh Google (Agent2Agent Protocol), IBM (ACP) dan pemain lainnya menekankan perlunya penemuan agen dan komunikasi.
“Bayangkan Anda bangun besok di lingkungan segerombolan agen analitik,” kata Aziza. "Siapa yang melakukan apa? Siapa yang mendapatkan datanya? Siapa yang membangun insight? Siapa yang mengawasi prosesnya? Siapa yang memverifikasi bahwa data sebenarnya benar dan insight dapat ditindaklanjuti? Ada banyak pertanyaan di sini yang jika Anda tidak memiliki standar, itu sangat sulit untuk dioperasionalkan.”
Banyak yang membandingkan keadaan agen saat ini dengan internet pra-HTTP. Namun Aziza percaya AI agen membawa sesuatu yang sama sekali berbeda ke dalam percakapan. Baginya, evolusi AI saat ini dapat dibandingkan dengan penemuan mobil: ya, mobil akhirnya menggantikan kuda, tetapi mereka juga mendorong inovasi.
“Ada percepatan inovasi yang luar biasa,” katanya. “Dan ada juga kesempatan luar biasa untuk mengubah diri kita ke tingkat berikutnya. Hanya saja sulit untuk menemukan cetak biru, tetapi yang pasti kita tahu bahwa penyatuan standar komunikasi akan diperlukan jika kita ingin melipatgandakan dampak dari agen-agen individual ini."
