Setelah Deep Research datanglah riset mendalam

Hanya dalam beberapa minggu, OpenAI merilis riset mendalam, Perplexity meluncurkan Deep Research, dan yang terbaru, Grok memperkenalkan DeepSearch. Bahkan Google Gemini meluncurkan versi Deep Research sendiri, yang disebut... Deep Research, pada akhir tahun lalu.
“Banyak perusahaan membuat versi mereka [Deep Research] untuk mengikuti tren yang lebih luas dan fokus pada model penalaran yang telah menggemparkan dunia,” kata Kate Soule, Director of Technical Product Management di IBM Research, dalam episode terbaru dari podcast Mixture of Experts. Momen DeepSeek, khususnya, menunjukkan bagaimana sumber terbuka dapat mendorong inovasi. “Kami melihat ekosistem yang kaya muncul.”
Fitur seperti riset mendalam dan pencarian agen membentuk kembali cara orang menemukan dan mengonsumsi informasi secara online. Sementara mesin pencari tradisional mengandalkan pengindeksan dan peringkat halaman, agen berbasis AI langsung membaca, menyintesis, dan memberikan jawaban terstruktur.
“Sebagian besar model riset mendalam ini akan dimulai terlebih dahulu dengan membuat rencana,” jelas Shobhit Varshney, VP dan Senior Partner di IBM. “Kemudian ia menyala dan mulai merayapi web... untuk menemukan semua situs web yang relevan.”
Dalam konteks ini, agen tidak hanya menjawab pertanyaan sederhana — mereka mencari web atau data pribadi, mengumpulkan fakta, memeriksa fakta, dan memecah masalah menjadi komponen yang lebih kecil. Agen mengikuti rantai pemikiran, memeriksa ulang pekerjaan mereka, dan menghasilkan riset atau analisis terstruktur.
Namun, evaluasi objektif dari output model riset mendalam ini tetap menjadi batas. “Saya tidak tahu seperti apa yang terlihat bagus,” kata Varshney. “Ini adalah masalah yang jauh lebih sulit daripada menulis kode atau memecahkan matematika, di mana saya dapat secara deterministik memberi tahu Anda apakah jawabannya benar atau tidak,” katanya.
Tetapi pencarian hanyalah salah satu dari banyak aplikasi AI agen.
“Ini hanyalah salah satu contoh penggunaan awal yang telah kami identifikasi di mana ada beberapa nilai yang dapat dibuktikan yang dibawa oleh alasannya,” kata Soule.
Pergeseran ke AI agen sudah mengubah industri, memaksa bisnis untuk memikirkan kembali bagaimana mereka beroperasi. “Saya belum pernah bertemu satu pun pendiri yang tidak mengerjakan pertanyaan ini—dan saya bertemu dengan 500 pendiri setiap tahun,” kata Frank Desvignes, Founding Partner di True Global Ventures di Silicon Valley.
Salah satu industri yang telah mengalami pergeseran ini adalah travel. Sarah Eley, Co-Founder dan COO Bookit N Go, layanan pemesanan perjalanan B2B dan B2C, mengatakan agen dapat melakukan riset, menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi, dan memesan perjalanan atas nama pengguna mereka. "Bagi saya, sangat jelas bahwa ini adalah langkah selanjutnya dalam hal perjalanan karena saat ini sangat sulit untuk merencanakan dan memesan," katanya.
Di luar pemasaran dan dukungan pelanggan, setiap aspek bisnis—mulai dari rantai pasokan dan keuangan hingga sumber daya manusia dan operasi—akan diubah oleh AI agen.
“AI agen menyebabkan pergeseran paradigma,” kata Karen Butner, Global Research Leader di IBM Institute for Business Value.
Alih-alih orang melakukan tugas individu yang terlibat, agen akan melakukan tugas, Butner menjelaskan. Orang-orang akan mengelola agen AI untuk memastikan mereka bekerja sama dengan lancar untuk mencapai tujuan bisnis.
“Sistem ini tidak hanya belajar—mereka beradaptasi. Saya menyebut orang-orang yang mengelola mereka 'konduktor AI' karena mereka mengatur segalanya,” kata Butner.
Dalam dunia agen, operasi akan berjalan 24/7, dan manusia akan melakukan keterampilan ulang. Nilai agen AI tidak akan berada dalam tugas operasional tetapi pada kemampuan mereka untuk memahami dan menganalisis lingkungan. Peluangnya akan sangat besar.
Apa yang dapat kita harapkan dari riset mendalam yang berkaitan dengan sistem agen ini? Ini adalah salah satu contoh penggunaan yang lebih praktis untuk penalaran, kata Soule. Terlebih lagi, begitu model penalaran ini mulai berlapis-lapis pada data perusahaan, kemungkinannya berlipat ganda, Varshney percaya: “Saya pikir itulah perusahaan yang akan menghasilkan miliaran dolar.”
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dapatkan akses ke berbagai kemampuan dalam satu alat untuk seluruh siklus pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.