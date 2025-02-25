Setelah Deep Research datanglah riset mendalam

Tetapi pencarian hanyalah salah satu dari banyak aplikasi AI agen.

“Ini hanyalah salah satu contoh penggunaan awal yang telah kami identifikasi di mana ada beberapa nilai yang dapat dibuktikan yang dibawa oleh alasannya,” kata Soule.

Pergeseran ke AI agen sudah mengubah industri, memaksa bisnis untuk memikirkan kembali bagaimana mereka beroperasi. “Saya belum pernah bertemu satu pun pendiri yang tidak mengerjakan pertanyaan ini—dan saya bertemu dengan 500 pendiri setiap tahun,” kata Frank Desvignes, Founding Partner di True Global Ventures di Silicon Valley.

Salah satu industri yang telah mengalami pergeseran ini adalah travel. Sarah Eley, Co-Founder dan COO Bookit N Go, layanan pemesanan perjalanan B2B dan B2C, mengatakan agen dapat melakukan riset, menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi, dan memesan perjalanan atas nama pengguna mereka. "Bagi saya, sangat jelas bahwa ini adalah langkah selanjutnya dalam hal perjalanan karena saat ini sangat sulit untuk merencanakan dan memesan," katanya.

Di luar pemasaran dan dukungan pelanggan, setiap aspek bisnis—mulai dari rantai pasokan dan keuangan hingga sumber daya manusia dan operasi—akan diubah oleh AI agen.

“AI agen menyebabkan pergeseran paradigma,” kata Karen Butner, Global Research Leader di IBM Institute for Business Value.

Alih-alih orang melakukan tugas individu yang terlibat, agen akan melakukan tugas, Butner menjelaskan. Orang-orang akan mengelola agen AI untuk memastikan mereka bekerja sama dengan lancar untuk mencapai tujuan bisnis.

“Sistem ini tidak hanya belajar—mereka beradaptasi. Saya menyebut orang-orang yang mengelola mereka 'konduktor AI' karena mereka mengatur segalanya,” kata Butner.

Dalam dunia agen, operasi akan berjalan 24/7, dan manusia akan melakukan keterampilan ulang. Nilai agen AI tidak akan berada dalam tugas operasional tetapi pada kemampuan mereka untuk memahami dan menganalisis lingkungan. Peluangnya akan sangat besar.

Apa yang dapat kita harapkan dari riset mendalam yang berkaitan dengan sistem agen ini? Ini adalah salah satu contoh penggunaan yang lebih praktis untuk penalaran, kata Soule. Terlebih lagi, begitu model penalaran ini mulai berlapis-lapis pada data perusahaan, kemungkinannya berlipat ganda, Varshney percaya: “Saya pikir itulah perusahaan yang akan menghasilkan miliaran dolar.”