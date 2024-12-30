Apa yang akan terjadi di masa depan untuk sektor keberlanjutan? Pakar menawarkan pendapat mereka

Setiap tahun, pencapaian target keberlanjutan menjadi semakin penting dalam upaya bersama untuk mengurangi risiko perubahan iklim. Tahun 2024 tidak terkecuali, meski dipenuhi berbagai kejadian cuaca ekstrem yang merusak dan menghancurkan, tahun tersebut juga melahirkan sejumlah pencapaian besar yang menjadi tonggak penting bagi upaya keberlanjutan global.

Indikator termasuk penurunan dramatis deforestasi di hutan hujan Amazon, penghentian total pembangkit listrik tenaga batu bara di Inggris dan rekor investasi dalam teknologi energi bersih menunjukkan bahwa ada upaya nyata dan berkelanjutan untuk pindah ke masa depan yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan. Dipadukan dengan perkembangan dan penerapan kecerdasan buatan yang begitu cepat beserta potensinya untuk mengoptimalkan konsumsi energi dan mendorong terobosan teknologi bersih, ada alasan yang kuat untuk tetap optimistis menghadapi masa depan.

Dan 2025 akan menjadi tahun penting untuk inovasi lingkungan. Ini menandai titik tengah dekade ini, dan kesempatan bagi industri dan para pakar untuk memeriksa kemajuan menuju tolok ukur 2030, seperti janji Gedung Putih untuk mengurangi polusi gas rumah kaca setidaknya 50% dari tingkat 2005. Hal ini juga berfungsi sebagai pemeriksaan awal yang penting untuk tujuan-tujuan yang lebih jauh di masa depan, seperti tolok ukur net zero Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai produksi energi net zero secara global pada tahun 2050.

Kami bertanya kepada eksekutif industri, pakar, advokat, dan pendidik tren keberlanjutan apa yang akan mereka saksikan pada tahun 2025. Prediksi mereka menggambarkan tahun di mana teknologi tidak hanya membantu organisasi mencapai target keberlanjutan, tetapi juga mengubah cara mereka menanganinya—tentu saja dengan syarat bahwa keberlanjutan dijadikan prioritas.