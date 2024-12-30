Apa yang akan terjadi di masa depan untuk sektor keberlanjutan? Pakar menawarkan pendapat mereka

Setiap tahun, pencapaian target keberlanjutan menjadi semakin penting dalam upaya bersama untuk mengurangi risiko perubahan iklim. Tahun 2024 tidak terkecuali, meski dipenuhi berbagai kejadian cuaca ekstrem yang merusak dan menghancurkan, tahun tersebut juga melahirkan sejumlah pencapaian besar yang menjadi tonggak penting bagi upaya keberlanjutan global.
Indikator termasuk penurunan dramatis deforestasi di hutan hujan Amazon, penghentian total pembangkit listrik tenaga batu bara di Inggris dan rekor investasi dalam teknologi energi bersih menunjukkan bahwa ada upaya nyata dan berkelanjutan untuk pindah ke masa depan yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan. Dipadukan dengan perkembangan dan penerapan kecerdasan buatan yang begitu cepat beserta potensinya untuk mengoptimalkan konsumsi energi dan mendorong terobosan teknologi bersih, ada alasan yang kuat untuk tetap optimistis menghadapi masa depan.
Dan 2025 akan menjadi tahun penting untuk inovasi lingkungan. Ini menandai titik tengah dekade ini, dan kesempatan bagi industri dan para pakar untuk memeriksa kemajuan menuju tolok ukur 2030, seperti janji Gedung Putih untuk mengurangi polusi gas rumah kaca setidaknya 50% dari tingkat 2005. Hal ini juga berfungsi sebagai pemeriksaan awal yang penting untuk tujuan-tujuan yang lebih jauh di masa depan, seperti tolok ukur net zero Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai produksi energi net zero secara global pada tahun 2050.
Kami bertanya kepada eksekutif industri, pakar, advokat, dan pendidik tren keberlanjutan apa yang akan mereka saksikan pada tahun 2025. Prediksi mereka menggambarkan tahun di mana teknologi tidak hanya membantu organisasi mencapai target keberlanjutan, tetapi juga mengubah cara mereka menanganinya—tentu saja dengan syarat bahwa keberlanjutan dijadikan prioritas.
“Perusahaan akan menggabungkan AI dan teknologi otomatisasi untuk memajukan tujuan keberlanjutan 2030. Perusahaan memiliki tujuan keberlanjutan 2030 yang berani, tetapi juga memiliki infrastruktur yang lebih kompleks dan lebih banyak sumber data daripada ketika tujuan ini pertama kali diumumkan tahun lalu.
Pada tahun 2025, organisasi dengan ambisi dan target keberlanjutan harus menerapkan kemampuan otomatisasi yang didukung AI, termasuk pengamatan, manajemen sumber daya, dan manajemen siklus hidup aplikasi. Kemampuan ini dapat membantu mengurangi ketegangan pada pusat data, termasuk mengelola konsumsi energi dan meningkatkan kinerja aset dan siklus hidup, yang pada akhirnya dapat membantu kemajuan tujuan keberlanjutan secara keseluruhan.
“Akan ada pertumbuhan berkelanjutan di sektor energi bersih, didorong oleh faktor-faktor utama seperti [Undang-Undang Pengurangan Inflasi] dan ekspansi cepat tenaga surya, penyimpanan baterai, dan kendaraan listrik. Fokus IRA pada perubahan iklim adalah mempercepat investasi dan memperkuat rantai pasokan dalam negeri, menciptakan fondasi yang kuat bagi para profesional untuk memberikan kontribusi yang berarti. Penyimpanan energi akan memainkan peran penting dalam menyimpan energi terbarukan berlebih, menawarkan solusi berkelanjutan untuk elektrifikasi masa depan.
“Untuk mengatasi meningkatnya permintaan energi, industri harus memprioritaskan pengembangan tenaga kerja, berinvestasi dalam pelatihan profesional aktif dan menarik bakat terampil baru ke lapangan akan menjadi hal yang tidak dapat dinegosiasikan untuk tetap relevan di pasar energi.”
"Saya menyaksikan perkembangan kembaran digital untuk mendukung manufaktur yang berkelanjutan dan Resilient, inovasi bahan untuk baterai kendaraan listrik yang meningkatkan jangkauan dan masa pakai baterai, kendaraan otomatis berlistrik, dan infrastruktur pengisian daya EV yang berkembang. Ada investasi besar di bidang ini, dan kami kemungkinan akan melihat peluncuran baru yang menarik dari inovasi ini."
“Berharap untuk melihat lebih banyak model AI yang dilatih pada kumpulan data geospasial. Cuaca ekstrem dan krisis terkait iklim akan berlanjut pada tahun 2025, yang menyebabkan gangguan yang mahal. Akibatnya, diharapkan lebih banyak pemerintah, utilitas, dan perusahaan sektor swasta untuk menggabungkan kumpulan data geospasial dan model AI dengan harapan memprediksi—dan mengurangi—gangguan iklim.
"Kami melihat 2025 sebagai tahun penting untuk kemajuan dalam sektor daur ulang tekstil-ke-tekstil yang berkembang. Pada tahun 2024, kami menyaksikan banyak komitmen dari pendaur ulang tekstil dan merek, dan kami mengamati dengan cermat perkembangan masa depan, terutama di Amerika Utara. Selain itu, kami menyadari potensi AI di tahun mendatang, terutama dalam meningkatkan metrik keberlanjutan dan meningkatkan efisiensi dalam ekosistem sirkularitas. Seiring perkembangan ini berlangsung, kami memperkirakan akan muncul peluang kerja baru di bidang manufaktur serta karier teknologi khusus dalam sektor tekstil.
"Tidak terdengar terlalu dramatis, tetapi 2025 mungkin menjadi tahun di mana AS benar-benar mengubah mitigasi iklim dan payung keberlanjutan yang lebih besar.
Orang Amerika umumnya tidak peduli dengan kecenderungan politik kiri atau kanan dalam hal menabung dan menghasilkan uang. Mereka hanya ingin melihat penghijauan! Dan pilihan energi alternatif seperti matahari semakin murah daripada bahan bakar fosil tradisional. Panel surya yang didistribusikan di atap perumahan, misalnya, adalah konstituen yang benar-benar bipartisan, seperti yang ditunjukkan di sini di negara bagian asal saya di Florida.”
“Di tingkat lokal, saya percaya bahwa, ketika diberi pilihan, konsumen akan Lanjutkan memilih bahan dan produk yang sehat, tidak beracun dan bebas plastik di rumah dan dalam merek dan bisnis yang mereka dukung. Pengomposan komunitas dan kota akan terus menjadi lebih arus utama di AS.
Nasional, stadion, dan tempat-tempat besar akan melanjutkan untuk menyederhanakan aliran limbah mereka dan pindah lebih dekat untuk mencapai acara tanpa limbah. Bahan berbasis bio yang lebih baru seperti PHA dan resin yang terbuat dari rumput laut dan produk sampingan pertanian akan terus mengganggu sektor perangkat servis dan pengemasan yang dapat dikompos karena konsumen dan bisnis mencari solusi untuk warisan lama plastik minyak bumi.
Karena adopsi pengomposan dan kesadaran limbah makanan berjalan beriringan, strategi untuk mengatasi limbah makanan sebagai langkah penghematan biaya dan desakan akan akses yang lebih besar ke pilihan makanan utuh yang lebih sehat akan berakar lebih jauh.
“Banyak kemajuan sedang dibuat dalam mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan sampah kami dengan memasukkan kompos komersial, yang mengubah makanan, rumput, dan kemasan kompos kembali menjadi tanah. Solusi inovatif lainnya termasuk mendorong pengalihan limbah konstruksi seperti sirap atap, drywall, kayu dan beton menjadi konten daur ulang, menciptakan ekonomi sirkular yang sangat dibutuhkan. Waste-to-Energy (WtE) juga meningkat sebagai sarana untuk melarutkan plastik sepenuhnya, sehingga tidak dapat berubah menjadi mikroplastik yang sekarang ditemukan di tubuh manusia.
