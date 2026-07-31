Dari penetapan harga hingga personalisasi, AI semakin dekat dengan konsumen, sehingga menguji apakah perusahaan mampu meningkatkan skala dengan tetap mempertahankan visibilitas, kepercayaan, dan kontrol.
Ketika perusahaan barang konsumsi berlomba mengintegrasikan AI ke dalam perkiraan permintaan, penetapan harga, pemasaran, layanan pelanggan, dan inovasi produk, banyak yang menyadari bahwa masalah utamanya bukan lagi apakah mereka dapat dengan mudah meluncurkan pilot baru. Apakah mereka dapat tetap mempertahankan kendali ketika AI mulai membuat, merekomendasikan, atau mengotomatiskan pengambilan keputusan di seluruh bisnis. Di sinilah peran AI yang bertanggung jawab.
Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa tata kelola merupakan faktor yang memungkinkan untuk menskalakan AI. Menurut riset terbaru dari IBM® Institute for Business Value (IBV), organisasi yang mengintegrasikan mekanisme kontrol ke dalam arsitektur AI mereka mampu menerapkan agen AI hingga 16 kali lebih banyak, mengeluarkan biaya empat kali lebih rendah, dan mencapai margin operasional 18% lebih tinggi dibandingkan organisasi yang tidak melakukannya. Temuan ini mengubah cara pandang terhadap AI yang bertanggung jawab, dari sekadar fungsi defensif untuk mengelola risiko menjadi pendorong utama kinerja bisnis. Selain itu, tata kelola akan menjadi semakin penting karena Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2027, kemampuan tata kelola AI dan AI yang bertanggung jawab akan menjadi bagian dari 75% platform AI, sehingga menjadikannya salah satu area utama persaingan.
Bagi CEO, CIO, CTO, dan Chief AI Officer, cara pandang terhadap tata kelola sedang berubah. Banyak organisasi masih memperlakukan tata kelola sebagai sesuatu yang dapat mengikuti adopsi: meluncurkan pilot, membuktikan contoh penggunaan, tambahkan kontrol nanti. Organisasi lain merespons risiko dengan memperlambat seluruh proses atas nama keamanan. Tidak ada pendekatan yang menskalakan AI dengan cepat dan aman di seluruh organisasi.
Perusahaan yang unggul berupaya menghindari pertukaran tersebut dengan membangun aturan langsung ke dalam cara kerja sistem AI sejak awal, termasuk data apa yang dapat diakses oleh agen AI, tindakan apa yang boleh dilakukannya, bukti apa yang harus dihasilkan, serta kapan manusia harus melakukan intervensi. Dalam model ini, tata kelola bukan lagi sekadar komite yang meninjau AI setelah sistem diterapkan, melainkan sistem kepercayaan yang dirancang sejak awal ke dalam alur data, model, alur kerja, dan titik pengambilan keputusan.
Seperti yang disampaikan Rudy Hagedorn, direktur rantai nilai yang berbasis data Forum Barang Konsumen yang dipimpin oleh CEO, dalam wawancara dengan IBM® Think, kesenjangan yang dihadapi saat ini serupa dengan membiarkan seseorang mengoperasikan mesin yang canggih tanpa sertifikasi: “Setiap orang membutuhkan surat izin mengemudi—AI juga membutuhkannya. Kita belum sampai pada tahap itu.”
Menutup kesenjangan ini menjadi semakin mendesak dalam industri barang kemasan konsumen (CPG), di mana AI dengan cepat diterapkan pada area-area yang secara langsung memengaruhi kepercayaan konsumen, seperti penetapan harga, klaim produk, personalisasi, promosi, perkiraan pasokan, dan komunikasi merek. Satu rekomendasi yang keliru atau output yang tidak ditinjau dapat berkembang menjadi insiden yang merusak reputasi merek. Sistem AI yang tidak dipantau dengan baik berisiko menghasilkan harga yang tidak tepat, klaim yang menyesatkan, atau personalisasi yang bias, tepat pada saat konsumen mengambil keputusan pembelian.
Phaedra Boinodiris, Global Leader for Trustworthy AI di IBM® Consulting, mengatakan kepada IBM® Think bahwa banyak organisasi masih belum memiliki fondasi yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut. “Anda tidak mungkin mengelola apa yang tidak dapat Anda lihat,” katanya, seraya menekankan bahwa perusahaan memerlukan visibilitas terhadap inventaris AI, audit, paparan terhadap regulasi, dan perilaku model AI mereka. Menurutnya, tata kelola juga tidak boleh berhenti pada kepatuhan hukum semata, karena “Anda dapat membuat AI yang sah secara hukum, tetapi tetap menghasilkan AI yang buruk.”
Ketika perusahaan beralih dari proyek percontohan AI generatif ke sistem AI agen yang mampu bertindak secara lebih mandiri, risiko akibat kesalahan pun meningkat secara signifikan. Boinodiris mengatakan bahwa IBM® Research menemukan 88% organisasi telah bereksperimen dengan agentic AI, tetapi 80% di antaranya masih belum memiliki tata kelola dasar bahkan untuk bentuk AI sebelumnya. Menurutnya, kesenjangan tersebut menjadikan literasi, akuntabilitas, dan otoritas sebagai faktor yang sangat penting. “Pekerjaan tata kelola,” katanya, “membutuhkan kewenangan dan mandat yang didukung pendanaan. Ini bukan pekerjaan sampingan.”
Ketika agen AI mulai bertindak atas nama karyawan, pelanggan, atau fungsi bisnis, mekanisme pengendalian tidak lagi dapat ditempatkan di luar sistem. Pengendalian tersebut harus menjadi bagian dari cara sistem beroperasi. Para pemimpin tidak hanya perlu mengetahui apa yang dilakukan alat AI, tetapi juga memastikan bahwa alat tersebut bertindak dalam batasan yang telah disetujui secara real time.
Isu tata kelola bukan hanya menyangkut reputasi. Tetapi pada aspek keuangan. Seiring meluasnya penggunaan AI di berbagai unit bisnis, model, vendor, infrastruktur, dan token, AI berpotensi menjadi bentuk baru dari pembelanjaan bayangan yang sulit dikendalikan. Riset IBV mencatat bahwa 84% pemimpin teknologi belum sepenuhnya mengoperasionalkan manajemen keuangan berbasis AI, sementara 85% masih belum memiliki visibilitas penuh terhadap pengeluaran AI secara real time. Tanpa akuntabilitas yang jelas, biaya AI dapat terus meningkat meskipun nilai bisnis yang dihasilkannya masih belum pasti.
Pada saat yang sama, banyak perusahaan masih mengabaikan kendala yang paling mendasar, yaitu kualitas data, kata Hagedorn. Seperti yang ia ungkapkan, “AI memakan data—lihat apa yang dimakannya.” Apa yang dimiliki banyak organisasi adalah “gundukan data — tidak benar-benar dapat dioperasikan,” sering terfragmentasi di seluruh sistem dan silo selama beberapa dekade.
Hal ini menciptakan risiko yang sudah dikenal, tetapi dengan konsekuensi yang jauh lebih besar. Prinsip “garbage in, garbage out” kini bukan lagi sekadar persoalan di back office—melainkan secara langsung memengaruhi output AI dalam skala besar. Semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan AI untuk membersihkan, menstandarkan, dan memvalidasi data sebelum digunakan oleh model., hal ini mencerminkan bahwa “penggunaan AI yang bertanggung jawab pada dasarnya bergantung pada penggunaan data” ujar Hagedorn
Inilah alasan mengapa tata kelola semakin erat kaitannya dengan kemampuan untuk menskalakan AI. Menurut Boinodiris, program AI sering kali terhenti bukan karena para pemimpin tidak memiliki ambisi, melainkan karena mereka tidak memiliki mekanisme kontrol yang dapat diterapkan secara konsisten dan berulang. Jika setiap contoh penggunaan memerlukan proses persetujuan, arsitektur, dan peninjauan risiko yang dirancang secara khusus, AI akan tetap terjebak pada tahap uji coba. Sebaliknya, jika mekanisme kontrol yang sama diintegrasikan sekali lalu digunakan kembali di seluruh sistem, setiap contoh penggunaan baru dapat dikembangkan lebih cepat dalam batasan yang telah ditetapkan.
Elaine Parr, Wakil Presiden Industri Konsumen di IBM® Consulting, mengatakan bahwa organisasi yang berhasil mencapai kemajuan adalah mereka yang berpikir melampaui proof of concept yang terisolasi. “Bukan tentang untuk apa Anda menggunakan AI, tetapi bagaimana Anda menerapkannya,” katanya. “Kecuali jika Anda berpikir secara transformatif dan berfokus pada manfaat di tingkat yang lebih tinggi, Anda akan terus terjebak dalam siklus proof of concept yang berulang.”
Parr menunjuk kembali munculnya konsep kepemilikan proses sebagai salah satu cara perusahaan besar mengelola transformasi AI. Konsep lama mengenai global process owner kini berkembang menjadi, menurutnya, lebih menyerupai “kepemilikan aktivitas global”—yaitu seseorang yang tidak hanya mengawasi proses, tetapi juga platform, data, keterampilan, dan model operasi yang mendukungnya.
Disiplin operasional tersebut sudah menjadi hal yang akrab bagi para pemimpin CPG. Perusahaan-perusahaan ini telah terbiasa mengelola penarikan produk, risiko pemasok, jaminan kualitas, dan audit kepatuhan terhadap regulasi. Langkah selanjutnya adalah menerapkan tingkat ketelitian yang sama pada AI, melalui pelacakan insiden, klasifikasi tingkat keparahan, protokol intervensi secara real time, serta penetapan kepemilikan yang jelas ketika sistem mengalami kegagalan.
Beberapa pemimpin industri telah mulai bergerak ke arah tersebut. Parr menunjuk Nestlé sebagai salah satu perusahaan CPG yang telah “sangat cermat dan terencana” dalam menjalankan transformasinya. Ia mencatat bahwa Nestlé secara terbuka membahas strategi transformasi Nestlé Fuel for Growth, yang menargetkan manfaat sebesar CHF 3 miliar pada akhir tahun 2027. Menurut Parr, inisiatif ini bukan sekadar program efisiensi biaya, tetapi juga merupakan contoh tata kelola yang mencakup penahapan transformasi, perubahan tenaga kerja, dan pengambilan keputusan terkait teknologi.
Dalam penerapan AI yang dilakukan IBM® bersama para kliennya, tim memperlakukan AI yang bertanggung jawab sebagai pendukung, bukan pemblokir, kata Sophie Kuijt, IBM® Distinguished Engineer, kepada IBM® Think. Menjelaskan pendekatan IBM®, ia mengatakan bahwa tata kelola menjadi prioritas... “secara by design” karena merupakan fondasi untuk menskalakan teknologi dan berbagai contoh penggunaan baru. Menurutnya, tujuannya adalah menetapkan sejak awal bahwa setiap inovasi harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Tata kelola “tidak digunakan sebagai pemblokir” atau sekadar daftar periksa kepatuhan, melainkan sebagai “pendukung” yang membangun transparansi sejak tahap awal proses.
Pergeseran ini mencerminkan realitas operasional yang lebih luas: tata kelola tidak lagi dapat diperlakukan sebagai lapisan eksternal. Seperti yang dijelaskan Hagedorn, perusahaan semakin perlu “mengintegrasikan tanggung jawab etis ke dalam infrastruktur”—dengan menanamkan pembatas langsung ke dalam alur kerja dan sistem sejak awal, bukan menerapkannya melalui prompt di depan dan setelah penerapan.
Boinodiris memperingatkan bahwa sekadar menempatkan manusia dalam keterlibatan manusia tidaklah cukup jika orang tersebut tidak memahami cara kerja sistem AI. Untuk penggunaan yang berisiko tinggi, manusia memerlukan visibilitas, informasi mengenai asal-usul data, bukti pendukung, serta kemampuan untuk mempertanyakan mengapa suatu sistem menghasilkan output tertentu. Tanpa hal tersebut, menurutnya, pengawasan manusia hanya akan menjadi bentuk “pencucian pertanggungjawaban”.
Pertanyaan yang lebih luas mengenai kedaulatan adalah apakah perusahaan dapat membuktikan kendali secara real time: siapa yang mengendalikan sistem, bagaimana sistem tersebut beroperasi, dan apakah mekanisme pengendalian diterapkan secara konsisten di seluruh data, AI, identitas, dan operasi. Hal ini melampaui sekadar pengelolaan beban kerja. Yang menjadi fokus adalah apakah bukti pengendalian tersebut tersedia secara berkelanjutan, apakah akuntabilitas telah ditetapkan dengan jelas, dan apakah tata kelola telah dibangun ke dalam sistem sejak awal, bukan baru disusun kembali setelah terjadi suatu insiden.
Bagi perusahaan barang konsumsi, hasilnya bukanlah AI yang lebih lambat tetapi lebih aman. Yang dihasilkan adalah AI yang lebih cepat sekaligus dapat dipercaya oleh perusahaan.
Tata kelola yang diterapkan dengan baik memungkinkan para pemimpin untuk menerapkan lebih banyak agen, memantau biaya secara jelas, melakukan intervensi ketika sistem menyimpang, serta menskalakan contoh penggunaan tanpa harus membangun ulang kontrol setiap kali. Tata kelola juga membantu memastikan bahwa data yang menjadi dasar sekaligus bahan bakar AI tetap bersih, dapat dioperasikan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Ketika AI terintegrasi di seluruh rantai nilai, pihak yang unggul adalah mereka yang mengendalikan laju penerapannya—serta memastikan bahwa AI mereka, sebagaimana sistem penting lainnya, telah memperoleh izin untuk beroperasi.
Mitra Senior, Produk Konsumen dan Pemimpin Industri Retail EMEA
Insinyur Terhormat & CTO untuk IBM® Eropa Utara dan Tengah
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