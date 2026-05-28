UFC menghasilkan salah satu pengalaman olahraga yang paling visceral, bergerak cepat di dunia. Setiap acara menghasilkan sejumlah besar data kinerja, sejarah pertarungan dan statistik petarung.
Namun sebagian besar data tersebut masih kurang dimanfaatkan. Alur kerja analitik manual memperlambat jalur dari informasi mentah ke insight siap siaran.
Ketika ekspektasi audiens terhadap penceritaan berbasis data semakin meningkat, muncul ketidakseimbangan yang jelas: pertarungan semakin meningkat. Pembuatan insight secara manual tidak dilakukan.
Ketika aksi lebih cepat daripada analisis, pengalaman penggemar mengalami dampak. Alur kerja yang intensif membuat analis sibuk mengolah data alih-alih menceritakan jalannya pertarungan. Hambatan itu memperlambat insight selama kompetisi langsung. Dan ketika insight kontekstual tidak dapat mengimbangi, penggemar akan kehilangan minat—menciptakan peluang bagi pesaing terbesar UFC.
UFC membutuhkan cara yang lebih cepat dan lebih cerdas untuk mengubah data mentah menjadi insight.
Grant Norris-Jones
Kepala Kemitraan Global di TKO
Kemitraan dengan IBM® ini merupakan salah satu pencapaian paling signifikan bagi UFC dan pembawa perubahan besar dalam cara penggemar menikmati olahraga kami. ”
Organisasi ini bermitra dengan IBM® untuk membangun UFC Insights Engine—platform didukung AI yang menghasilkan insight unik dan analisis lanjutan sesuai permintaan. Ini juga memungkinkan editor UFC menambang perpustakaan besar data pertarungan menggunakan bahasa alami.
Hasil adalah pergeseran momentum yang menentukan yang mengubah data mentah menjadi keunggulan strategis yang digerakkan oleh cerita.
UFC Insights Engine menghadirkan alur cerita kreatif yang berdampak tinggi ke saluran siaran dan digital, mempercepat jalur dari data ke insight dan secara signifikan memperluas kapasitas output.
Fans mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang petarung dan pertarungan. Mereka juga mendapatkan konten yang lebih cepat dan lebih dinamis di setiap saluran digital.
Analis menghabiskan jauh lebih sedikit waktu untuk persiapan data manual. Mereka akhirnya dapat fokus pada penceritaan strategis yang meningkatkan setiap acara.
Merek ini sekarang beroperasi pada infrastruktur yang dapat diskalakan yang dibangun untuk keterlibatan penggemar yang berkelanjutan. Ini juga memperkuat keunggulan kompetitifnya dalam ekonomi olahraga berbasis data yang berkembang pesat.
UFC akan selalu berkembang dengan intensitas dan tontonan. Dengan analitik didukung AI, organisasi sekarang dapat memberikan insight sekuat pertarungan itu sendiri. Dalam lingkungan waktu nyata, lag adalah tanggung jawab—baik Anda berada di game pertarungan, retail, atau asuransi. UFC menunjukkan bahwa kinerja penskalaan tanpa interpretasi penskalaan menciptakan gesekan. Tutup kesenjangan itu, dan kecepatan menjadi Strategi, insight menjadi keuntungan.
