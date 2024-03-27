“Tokoh tersembunyi” AI: Wanita membentuk era baru inovasi etis

Wanita seperti Kay Firth Butterfield, Chief AI Ethics Officer pertama di dunia; Elham Tabassi dari NIST, mempelopori inisiatif standar AI etis; Miriam Vogel dari EqualAI dan NAIAC, memperjuangkan kesetaraan AI; Paula Goldman dari Salesforce; dan Navrina Singh dari Credo AI, yang menganjurkan penggunaan AI yang bertanggung jawab hanyalah beberapa dari banyak contoh wanita yang memimpin di ruang ini.

Tokoh wanita terkemuka lainnya di bidang teknologi termasuk Fei-Fei Li dari Stanford’s Human-Centered AI Institute, terkenal karena kontribusinya terhadap pengenalan gambar AI dan advokasinya untuk pengembangan AI inklusif dan etis; Joy Buolamwini, pendiri Algorithmic Justice League, menyoroti dan mengurangi bias dalam sistem AI; Lila Ibrahim dari DeepMind, bertanggung jawab atas strategi operasional di belakang salah satu organisasi penelitian AI terkemuka di dunia; dan Francesca Rossi, memimpin Etika AI Global di IBM®, yang berdiri di garis depan dalam menangani masalah tata kelola AI, etika, tanggung jawab dan inovasi yang bertanggung jawab penting.

Ini hanya beberapa dari sekian banyak contoh wanita yang memimpin di bidang ini. Mengabaikan perempuan dalam percakapan dan pemberitaan tidak hanya menghilangkan beragam perspektif yang dibutuhkan untuk inovasi yang bertanggung jawab, tetapi juga gagal mengakui peran penting etika, tata kelola, dan pertimbangan dampak sosial dalam pengembangan AI. Sudah saatnya untuk evaluasi penting, yang mengakui inovasi adalah tentang dampaknya seperti halnya tentang penemuan.

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh IBM® Institute for Business Value, Debra D'Agostino, Managing Director of Thought Leadership di Oxford Economics, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang beragam dalam evolusi AI. Dia menyoroti bagaimana wanita tidak perlu menjadi pakar TI untuk memimpin inovasi AI. Studi ini mengungkapkan bahwa wanita sudah lebih mungkin daripada pria untuk menggunakan AI untuk menghasilkan, mengedit, dan meringkas konten; dan 40 persen mengatakan menggunakan AI generatif telah menghasilkan peningkatan produktivitas lebih dari 10 persen. Memahami dan mengantisipasi bagaimana AI dapat meningkatkan kebutuhan dan kemampuan unik bisnis atau tim sama pentingnya dengan bekerja dengan orang yang tepat di bidang TI untuk mewujudkannya, kata D' Agostino.

Menjelang berakhirnya Women’s History Month, kita perlu menyadari bahwa peran perempuan di bidang AI bukan hanya mendorong terciptanya teknologi yang lebih inklusif, tetapi juga sangat penting untuk memaksimalkan potensi AI sekaligus menangani risiko-risiko yang ditimbulkannya, baik sekarang maupun di masa depan. Pekerjaan mereka menetapkan standar untuk bagaimana kita, sebagai komunitas global, mendekati integrasi AI ke dalam kehidupan kita.

Masa depan AI sedang ditulis hari ini dan wanita tidak hanya peran pendukung dalam narasi itu—mereka adalah karakter utama dalam cerita. Saat kita terus maju, penting untuk diingat bahwa ukuran sebenarnya dari kemajuan AI melampaui kemampuan teknisnya. Intinya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi ini agar selaras dengan nilai-nilai kita, membantu menyelesaikan masalah bersama, dan memastikan inovasi membawa manfaat untuk semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu.