Dengan AI generatif, jangan percaya hype (atau anti-hype)

AI generatif mungkin bukan solusi untuk segala hal, tetapi ini adalah alat yang sangat kuat dalam perangkat kita. Pertimbangkan alur kerja agen, yaitu pendekatan multi-langkah untuk memanfaatkan LLM dan agen AI dalam menyelesaikan tugas. Agen-agen ini bertindak dengan tingkat kemandirian dan kemampuan pengambilan keputusan, berinteraksi dengan data, sistem, dan kadang juga manusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Agen khusus dapat dirancang untuk menangani tugas atau bidang keahlian tertentu, menghadirkan pengetahuan dan pengalaman mendalam yang mungkin tidak dimiliki LLM. Agen-agen ini dapat memanfaatkan data yang lebih spesifik atau mengintegrasikan algoritma dan model yang sesuai dengan domain.

Bayangkan sebuah perusahaan telekomunikasi di mana alur kerja agen yang didukung LLM secara efisien menangani pertanyaan dukungan pelanggan. Ketika pelanggan mengirim permintaan, LLM memproses pertanyaan, mengkategorikan masalah, dan memicu agen tertentu untuk menangani tiap tugas. Misalnya, satu agen mengambil detail akun pelanggan dan memverifikasi informasi yang diberikan, sementara agen lain mendiagnosis masalah, seperti menjalankan pemeriksaan jaringan atau memeriksa perbedaan pada penagihan.

Ketika masalah teridentifikasi, agen ketiga merumuskan solusi, baik itu mengatur ulang peralatan, menawarkan pengembalian uang, atau menjadwalkan kunjungan teknisi. LLM kemudian membantu agen komunikasi menghasilkan respons yang dipersonalisasi untuk pelanggan, memastikan pesan tetap jelas dan konsisten dengan nuansa merek perusahaan. Setelah masalah terselesaikan, siklus masukan dimulai, di mana agen mengumpulkan masukan pelanggan untuk menilai tingkat kepuasan. Jika pelanggan belum puas, LLM meninjau masukan tersebut dan dapat memicu tindakan lanjutan lainnya, seperti panggilan dari agen manusia.

LLM, meskipun serbaguna, dapat kesulitan dengan tugas yang memerlukan keahlian domain mendalam atau pengetahuan khusus, terutama ketika tugas tersebut berada di luar data pelatihan LLM. Mereka juga lambat dan tidak cocok untuk pengambilan keputusan secara real-time di lingkungan yang dinamis. Sebaliknya, agen dapat beroperasi secara otonom dan proaktif, secara real-time, dengan memanfaatkan algoritma pengambilan keputusan yang lebih sederhana.

Agen, berbeda dengan LLM besar yang monolitik, dapat dirancang untuk belajar dari dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka dapat menggunakan pembelajaran penguatan atau siklus masukan untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu, menyesuaikan strategi berdasarkan keberhasilan atau kegagalan tugas sebelumnya. Alur kerja agen itu sendiri menghasilkan data baru, yang kemudian dapat digunakan untuk pelatihan lebih lanjut.

Skenario ini menunjukkan bahwa LLM merupakan komponen yang berguna untuk memecahkan masalah bisnis, tetapi bukan keseluruhan solusi. Ini kabar baik karena LLM sering menjadi komponen paling mahal dalam rantai nilai.