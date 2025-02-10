Banyak perusahaan menyadari bahwa lingkungan TI mereka akan beragam dalam jangka panjang. Namun kebanyakan perusahaan melakukan optimalisasi lingkungan mereka masing-masing secara terpisah. Kondisi ini menciptakan pendekatan hibrid-by-default yang mengarah pada kurangnya fondasi TI strategis di mana elemen-elemen yang diperlukan untuk mengelola cloud tetap dalam silo, seperti yang dijelaskan Deloitte.

Hybrid dengan desain menempatkan interoperabilitas pada intinya melalui integrasi vertikal dan horizontal yang cerdas dan disengaja dari komponen Teknologi. Hybrid dengan desain berpusat pada pendekatan platform yang memungkinkan inovasi umum dan praktik operasi. Ini secara signifikan mengurangi kompleksitas pengelolaan lingkungan hybrid sambil meningkatkan keuntungan darinya.



Selanjutnya, perusahaan telah meningkatkan adopsi pendekatan teknologi seperti rekayasa platform, yang menggunakan kemampuan layanan mandiri dan operasi infrastruktur otomatis untuk meningkatkan pengalaman dan produktivitas pengembang. Rekayasa platform sering merupakan respons terhadap kompleksitas arsitektur perangkat lunak modern dan lingkungan hybrid cloud yang terus berkembang.

Inovasi bisnis mengharuskan organisasi untuk menerapkan teknologi di mana pun bisnis beroperasi dan membutuhkannya, seperti cloud, pusat data, lokasi tepi atau perangkat. Proses ini membutuhkan koordinasi yang ketat antara arsitektur teknis, operasi, tim dan budaya untuk berhasil.

Hybrid dengan desain mencegah heterogenitas penerapan yang berubah menjadi heterogenitas teknis dan operasional yang sering kita lihat dalam hybrid secara default.

Kenyataannya adalah bahwa berjalan di berbagai lingkungan menciptakan kompleksitas yang mencakup pusat data, beberapa cloud, tumpukan teknologi yang ada, dan tim. Tetapi bermigrasi ke cloud publik, khususnya, tanpa meningkatkan dan merampingkan platform yang mengelola lingkungan tersebut juga merupakan resep untuk inefisiensi dan biaya yang meningkat.



Lingkungan tersilo hybrid secara default tidak mengurangi kompleksitas cloud. Apa yang didapat bisnis adalah meningkatnya biaya dan meminimalkan dampak positif apa pun yang mungkin dimiliki cloud terhadap organisasi. Ini setara dengan hotel yang memasang kamera keamanan di mana-mana tetapi tidak membangun pusat kendali di mana seseorang dapat memantau semuanya sekaligus.

Hybrid dengan desain adalah metodologi yang tepat untuk setiap organisasi mengingat pentingnya transformasi digital, meningkatnya ketergantungan pada cloud dan peluang yang menjulang yang melekat pada kecerdasan buatan.

Itulah sebabnya hybrid dengan desain digunakan dalam transformasi IBM CIO sebagai client-zero, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam biaya hosting dan jumlah karyawan operasi platform yang diperlukan. Ini menghasilkan penghematan 90% dalam biaya hosting, 55% penurunan jumlah karyawan operasi platform dan penghematan USD 200 juta dengan menggunakan rangkaian terintegrasi Apptio.

Analisis IBM Consulting terhadap lebih dari 50 klien menemukan bahwa mereka yang memasukkan prinsip-prinsip hybrid dengan desain memiliki ROI tiga kali lebih tinggi dari program TI selama lima tahun, terutama didorong oleh konsistensi lintas platform, proses, dan orang. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah lagi dengan meluasnya penggunaan AI generatif.

