Hari ini, dan di masa depan, perusahaan menang dan kalah berdasarkan bagaimana mereka merangkul dan menerapkan teknologi.
Munculnya pekerjaan virtual, teknologi buatan dan digitalisasi banyak proses menciptakan kompleksitas organisasi. Selain itu, apa yang dilakukan perusahaan dan apa yang mereka jual semakin menjadi digital.
Sebuah studi IBM® Institute for Business Value menemukan bahwa 2.000 organisasi terbesar di seluruh dunia akan menghasilkan 40% dari total pendapatan melalui produk, layanan, dan pengalaman digital pada tahun 2026. Hal ini menyebabkan banyak organisasi untuk merangkul transformasi digital. Namun, masih terlalu sedikit dari inisiatif-inisiatif ini yang sejauh ini menghasilkan keuntungan. Sebuah studi IBM® tahun 2022 menemukan bahwa 23% dari anggaran teknologi organisasi dihabiskan untuk upaya yang mendorong pendapatan bisnis.
Selain itu, laporan IBM lainnya menemukan bahwa 84% eksekutif mengindikasikan bahwa perusahaan mereka mengalami kesulitan dalam menghapus silo operasional. Untuk memenuhi peluang ini, tim kepemimpinan senior harus mendorong keinginan untuk berubah dan tim kepemimpinan teknis harus memikirkan kembali arsitektur yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan yang bergerak cepat, yang dapat menciptakan serangkaian tantangan bertingkat. Untuk berhasil, kesederhanaan harus menjadi tujuannya.
Strategi teknologi terlalu penting untuk tetap menjadi masalah departemen TI internal. Ini harus menjadi inisiatif kolaboratif yang diperjuangkan oleh kepemimpinan senior dengan misi yang jelas dibagi di seluruh organisasi. Ini membutuhkan metodologi yang tepat: hybrid dengan desain
Banyak perusahaan menyadari bahwa lingkungan TI mereka akan beragam dalam jangka panjang. Namun kebanyakan perusahaan melakukan optimalisasi lingkungan mereka masing-masing secara terpisah. Kondisi ini menciptakan pendekatan hibrid-by-default yang mengarah pada kurangnya fondasi TI strategis di mana elemen-elemen yang diperlukan untuk mengelola cloud tetap dalam silo, seperti yang dijelaskan Deloitte.
Hybrid dengan desain menempatkan interoperabilitas pada intinya melalui integrasi vertikal dan horizontal yang cerdas dan disengaja dari komponen Teknologi. Hybrid dengan desain berpusat pada pendekatan platform yang memungkinkan inovasi umum dan praktik operasi. Ini secara signifikan mengurangi kompleksitas pengelolaan lingkungan hybrid sambil meningkatkan keuntungan darinya.
Selanjutnya, perusahaan telah meningkatkan adopsi pendekatan teknologi seperti rekayasa platform, yang menggunakan kemampuan layanan mandiri dan operasi infrastruktur otomatis untuk meningkatkan pengalaman dan produktivitas pengembang. Rekayasa platform sering merupakan respons terhadap kompleksitas arsitektur perangkat lunak modern dan lingkungan hybrid cloud yang terus berkembang.
Inovasi bisnis mengharuskan organisasi untuk menerapkan teknologi di mana pun bisnis beroperasi dan membutuhkannya, seperti cloud, pusat data, lokasi tepi atau perangkat. Proses ini membutuhkan koordinasi yang ketat antara arsitektur teknis, operasi, tim dan budaya untuk berhasil.
Hybrid dengan desain mencegah heterogenitas penerapan yang berubah menjadi heterogenitas teknis dan operasional yang sering kita lihat dalam hybrid secara default.
Kenyataannya adalah bahwa berjalan di berbagai lingkungan menciptakan kompleksitas yang mencakup pusat data, beberapa cloud, tumpukan teknologi yang ada, dan tim. Tetapi bermigrasi ke cloud publik, khususnya, tanpa meningkatkan dan merampingkan platform yang mengelola lingkungan tersebut juga merupakan resep untuk inefisiensi dan biaya yang meningkat.
Lingkungan tersilo hybrid secara default tidak mengurangi kompleksitas cloud. Apa yang didapat bisnis adalah meningkatnya biaya dan meminimalkan dampak positif apa pun yang mungkin dimiliki cloud terhadap organisasi. Ini setara dengan hotel yang memasang kamera keamanan di mana-mana tetapi tidak membangun pusat kendali di mana seseorang dapat memantau semuanya sekaligus.
Hybrid dengan desain adalah metodologi yang tepat untuk setiap organisasi mengingat pentingnya transformasi digital, meningkatnya ketergantungan pada cloud dan peluang yang menjulang yang melekat pada kecerdasan buatan.
Itulah sebabnya hybrid dengan desain digunakan dalam transformasi IBM CIO sebagai client-zero, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam biaya hosting dan jumlah karyawan operasi platform yang diperlukan. Ini menghasilkan penghematan 90% dalam biaya hosting, 55% penurunan jumlah karyawan operasi platform dan penghematan USD 200 juta dengan menggunakan rangkaian terintegrasi Apptio.
Analisis IBM Consulting terhadap lebih dari 50 klien menemukan bahwa mereka yang memasukkan prinsip-prinsip hybrid dengan desain memiliki ROI tiga kali lebih tinggi dari program TI selama lima tahun, terutama didorong oleh konsistensi lintas platform, proses, dan orang. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah lagi dengan meluasnya penggunaan AI generatif.
AI generatif telah menunjukkan beberapa contoh penggunaan yang berharga dalam mendorong efisiensi kode, analisis data layanan pelanggan dan banyak lagi.
Hampir setiap perusahaan perangkat lunak menambahkan AI generatif ke fiturnya. Kami berada di jalur AI generatif untuk menghasilkan nilai triliunan dolar, menurut McKinsey.
Jelas bahwa AI generatif memengaruhi alur kerja harian setiap pekerja pengetahuan. Perusahaan yang memandang ini sebagai teknologi sangat penting semakin tertarik untuk mendiversifikasi vendor AI generatif yang bekerja sama dengan mereka.
Rata-rata perusahaan menggunakan setidaknya tiga model dasar dalam tumpukan AI mereka, menurut Menlo Ventures. Meningkatnya pematangan model vertikal khusus domain hanya akan menambah tumpukan perusahaan. Kami tidak melihat tanda-tanda itu melambat atau berubah. Untuk memanfaatkan gerakan AI generatif multimodel, perusahaan harus merangkul hybrid dengan desain.
Beberapa perusahaan sudah berada di depan pesaing mereka dalam hybrid dengan desain. Sekitar 68% pengadopsi hybrid cloud telah menetapkan kebijakan formal di seluruh organisasi untuk mengarahkan pendekatan mereka terhadap AI generatif, menurut IBM Institute for Business Value.
Perubahan teknologi dan operasional yang signifikan hanya dapat terjadi ketika organisasi pindah sebagai satu. Kepemimpinan eksekutif harus memahami pendekatan hybrid dengan desain dan mendukung perubahan strategi dan peran serta tanggung jawab sebelum pekerjaan yang berarti dapat dimulai.
Tidak ada perjalanan organisasi individu yang sama karena setiap organisasi dimulai di tempat yang berbeda. Mendasarkan titik awal dengan melakukan uji tuntas mengenai teknologi apa yang digunakan organisasi dan kebijakan apa yang ada membantu majukan proses. Evaluasi ini harus mencakup on premises, layanan cloud, sistem lama, dan teknologi. Pemetaan arsitektur yang ada dan kemampuan membantu mengidentifikasi lubang dalam sistem yang perlu diperbaiki.
Hybrid dengan desain membutuhkan pemikiran ke depan dan pemikiran strategis yang mendalam untuk bekerja dengan baik. CIO dengan pemangku kepentingan bisnis harus mengartikulasikan visi yang jelas untuk keadaan masa depan lingkungan hybrid. Semuanya harus selaras dengan tujuan bisnis yang lebih luas, skalabilitas, keamanan, efisiensi biaya, dan kelincahan.
Metodologi hybrid dengan desain yang unggul meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Ini mengatur tidak hanya perubahan apa yang perlu dilakukan organisasi pada tumpukan dan personel yang ada tetapi juga investasi masa depan dalam sumber daya.
Cara terbaik untuk memulai adalah mencapai kemenangan cepat untuk menunjukkan nilai kepada seluruh bisnis. Proyek pertama yang berhasil dapat membantu organisasi untuk lebih memvisualisasikan seperti apa kesuksesan itu dan bagaimana pindah menyeluruh ke hybrid dengan desain dapat menghasilkan dividen yang signifikan.
Sekarang setelah kami menetapkan pentingnya hybrid dengan desain untuk memanfaatkan AI generatif dan peningkatan digital lainnya, inilah mengapa organisasi perlu memikirkan kembali bagaimana mereka bekerja dengan organisasi lain untuk melaksanakannya dengan sukses.
Penyedia teknologi yang Anda pilih untuk bekerja sama adalah mitra utama dalam pencarian Anda untuk memaksimalkan cloud. Fokus pada siapa yang memahami bisnis Anda, dapat membawa nilai dan akan bekerja dengan Anda, bukan untuk Anda, untuk menciptakan solusi yang tepat. Sangat penting untuk kembali ke mentalitas lama memilih vendor mana yang dapat memberikan solusi biaya terendah yang berfungsi dengan baik.
Perlakukan perusahaan-perusahaan itu sebagai mitra, bukan vendor. Integrasikan mereka ke dalam tim Anda dan berkolaborasi untuk mengurangi kompleksitas di lingkungan. Jika mereka diperlakukan hanya sebagai penyedia solusi, maka hanya itu yang mereka berikan. Jika diperlakukan sebagai mitra ekosistem, mereka bekerja berdampingan untuk memecahkan masalah, bukan menciptakan yang baru.
Salah satu cara sederhana untuk membangun kemitraan sejati adalah dengan menggabungkan perjanjian tingkat layanan (SLA) dengan tujuan bersama dan hasil utama (OKR) yang melampaui pemeliharaan waktu aktif. Tindakan ini membantu menciptakan titik pandang yang sama mengenai insentif yang diarahkan pada transformasi bisnis yang sebenarnya. Mitra yang fokusnya hanya pada menjaga waktu aktif atau tidak mau memikul tanggung jawab atas hasil bisnis yang nyata, jelas bukan pilihan yang tepat untuk proyek besar seperti ini.
Kunci untuk hybrid dengan desain adalah melalui sumber terbuka teknologi. IBM telah lama menjadi pendukung kekuatan sumber terbuka, itulah sebabnya kami mengakuisisi pelopor Red Hat pada tahun 2019. Sumber terbuka menghasilkan beberapa keuntungan utama untuk mengelola lingkungan hibrida sambil mendorong fleksibilitas, skalabilitas, dan inovasi. Sumber terbuka menciptakan kerangka kerja yang mendorong kolaborasi di seluruh tim terdistribusi, mendorong siklus pengembangan yang lebih cepat.
Metodologi hybrid dengan desain dari IBM® Consulting membantu organisasi mencapai migrasi, modernisasi, dan inovasi yang dipercepat dan berisiko rendah, sekaligus mendorong nilai bisnis, produktivitas, dan pengurangan biaya di seluruh cloud. Praktik dan metodologi lanjutan kami membantu perusahaan dalam perjalanan hybrid dengan desain dan berfungsi sebagai obat untuk biaya cloud yang meningkat karena membuat cloud management lebih efisien dan efektif.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
