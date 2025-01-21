Mengapa menjaga kebersihan data sangat penting untuk keamanan siber

Data, dalam segala bentuk dan bentuknya, adalah salah satu aset paling penting yang dimiliki bisnis. Tidak hanya memberi organisasi informasi penting mengenai sistem dan proses mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik di semua tingkatan.
Namun, seperti peralatan perusahaan lainnya, data dapat menurun seiring waktu dan menjadi kurang berharga jika organisasi tidak berhati-hati. Yang lebih berbahaya adalah bahwa mengabaikan kebersihan data dapat mengekspos organisasi pada sejumlah ancaman keamanan dan masalah kepatuhan terhadap peraturan.
Kebersihan data, juga disebut kebersihan data, adalah proses memastikan semua data organisasi mempertahankan akurasi dan konsistensi terlepas dari di mana data disimpan dan cara penggunaannya. Untuk mencapai hal ini, organisasi perlu memastikan data mereka diperiksa secara teratur terhadap enam karakteristik inti:
Untuk mengelola masing-masing komponen ini secara efektif, organisasi dapat menggunakan berbagai alat dan solusi manajemen data. Sistem otomatis ini memanfaatkan proses pembuatan profil dan pembersihan data untuk membantu mendeteksi anomali saat muncul dan membantu organisasi menyelesaikannya.
Memastikan data organisasi tetap bebas dari kesalahan dan dapat menjadi sumber tepercaya informasi bisnis penting sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional dan ketahanan. Mempertimbangkan jumlah sumber digital yang diandalkan sebagian besar organisasi saat ini, ada beberapa cara bisnis dapat melupakan bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, dan diakses.
“Organisasi saat ini ditantang dengan sejumlah masalah ketika mencoba mempertahankan integritas data penting mereka,” kata Evelyn Kim, direktur program di IBM Security. Data tumbuh secara eksponensial dalam lebih banyak format dan lokasi yang menyebabkan organisasi kehilangan visibilitas dan kontrol atas data sensitif mereka. Kami melihat organisasi bergulat dengan data bayangan (data yang belum ditemukan atau tidak diketahui) yang menimbulkan risiko signifikan. AI generatif juga menghadirkan risiko baru pada data — baik dari kebutuhan untuk memiliki cukup data yang tepat untuk penggunaan gen AI dan dari memastikan data tidak dirusak.”
Sementara pentingnya integritas data mungkin tampak terbatas untuk membantu mendukung operasi bisnis yang lebih lancar, itu sebenarnya merupakan elemen inti untuk memastikan postur keamanan siber yang kuat. Di bawah ini adalah beberapa risiko keamanan yang melekat yang dapat terjadi jika kebersihan data yang baik diabaikan dari waktu ke waktu:
Dengan berkembangnya data, klasifikasi data, terutama data sensitif, bahkan lebih penting untuk keamanan. Memahami di mana data sensitif berada adalah langkah kunci dalam memantau penyimpanan data dan database untuk mencegah pelanggaran dan mendeteksi serangan siber untuk mengurangi dampak dan kerusakan di seluruh jaringan kritis dan sistem yang terhubung.
Efektivitas alat dan teknologi keamanan modern juga bergantung pada data yang akurat. Tanpa menetapkan dasar yang dapat diandalkan untuk aktivitas bisnis normal, solusi keamanan ini kehilangan kemampuannya untuk mengidentifikasi pola pengguna yang mencurigakan. Mereka dapat menyebabkan positif palsu dan deteksi ancaman yang tidak memadai.
Kebersihan data memainkan peran penting dalam membantu organisasi memenuhi berbagai persyaratan peraturan. “Industri yang sangat diatur cenderung memiliki masalah tata kelola data/keamanan yang signifikan. Kami biasanya melihat sektor jasa keuangan, perawatan kesehatan, manufaktur dan utilitas/energi sangat bergantung pada investasi keamanan data untuk membantu upaya kepatuhan mereka,” kata Kim.
Tanpa data pelaporan kepatuhan yang akurat dan lengkap, organisasi membuka diri terhadap pelanggaran kepatuhan yang signifikan dan hukuman keuangan terkait. Hal ini juga dapat menyebabkan dampak hukum jangka panjang yang dapat merusak reputasi bisnis dan berdampak pada loyalitas pelanggan.
Pembersihan data bukanlah sesuatu yang dijadwalkan organisasi sepanjang tahun atau diselesaikan sebagai proyek satu kali. Ini membutuhkan komitmen berkelanjutan dan kemampuan untuk mengintegrasikan praktik kualitas data ke dalam setiap tahap siklus hidup data. Dari pengumpulan dan entri data awal hingga penyimpanan, pemrosesan, dan analisis, organisasi harus mengikuti berbagai langkah pemeliharaan data proaktif, termasuk:
Menetapkan kebijakan tata kelola data yang jelas: Bisnis harus menetapkan peran dan akuntabilitas yang jelas dalam organisasi mereka dalam hal entri data, validasi, dan prosedur pembaruan. Ini juga termasuk mengikuti pedoman kepatuhan yang ketat tentang cara menangani data masuk dan keluar dari transit dengan benar.
Berinvestasi dalam solusi kualitas data: Organisasi harus melakukan riset dan menerapkan alat generasi berikutnya yang menyediakan aktivitas pembersihan data otomatis secara real-time sambil menangani proses deduplikasi dan validasi secara sistematis. Alat ini membantu mengidentifikasi dan alamat masalah kualitas data secara proaktif, membebaskan waktu dan sumber daya untuk tim internal.
Mengadopsi budaya yang mengutamakan keamanan: Membangun budaya bisnis yang memprioritaskan keamanan dan integritas data sangat penting. Ini melibatkan memulai sesi pelatihan untuk karyawan tentang pentingnya mengikuti standar manajemen data yang ketat serta menerapkan kontrol akses yang ketat, enkripsi, dan solusi pemantauan.
Data adalah apa yang membuat organisasi modern berjalan. Namun, jika Anda tidak berhati-hati, nilai aset ini akan berkurang seiring waktu dan menyebabkan sejumlah konsekuensi bisnis. Dengan memprioritaskan kebersihan data, organisasi dapat mengungkap potensi sebenarnya dari data penting mereka, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik sambil menciptakan lebih banyak ketahanan dalam inisiatif keamanan dan kepatuhan mereka.