Mengapa menjaga kebersihan data sangat penting untuk keamanan siber

Memastikan data organisasi tetap bebas dari kesalahan dan dapat menjadi sumber tepercaya informasi bisnis penting sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional dan ketahanan. Mempertimbangkan jumlah sumber digital yang diandalkan sebagian besar organisasi saat ini, ada beberapa cara bisnis dapat melupakan bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, dan diakses.

“Organisasi saat ini ditantang dengan sejumlah masalah ketika mencoba mempertahankan integritas data penting mereka,” kata Evelyn Kim, direktur program di IBM Security. Data tumbuh secara eksponensial dalam lebih banyak format dan lokasi yang menyebabkan organisasi kehilangan visibilitas dan kontrol atas data sensitif mereka. Kami melihat organisasi bergulat dengan data bayangan (data yang belum ditemukan atau tidak diketahui) yang menimbulkan risiko signifikan. AI generatif juga menghadirkan risiko baru pada data — baik dari kebutuhan untuk memiliki cukup data yang tepat untuk penggunaan gen AI dan dari memastikan data tidak dirusak.”