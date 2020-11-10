Mengapa berinvestasi dalam data Anda sekarang lebih penting dari sebelumnya

Arsitektur data yang ada tidak mendukung ambisi tinggi bisnis untuk mempercepat inovasi dan ketangkasan digital di dunia pasca-COVID. Strategi data yang terencana dengan baik untuk organisasi digital memberikan peluang transformasi bisnis, pengurangan biaya, peningkatan keterlibatan, dan fleksibilitas maksimum dalam lingkungan multi-cloud.

Misalnya, bisnis dapat memanfaatkan data perusahaan untuk mengembangkan inovasi berbasis AI canggih menggunakan kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP), machine learning (ML), pembelajaran mendalam, neural networks, Speech to Text, dan Text to Speech. Namun, bisnis perlu tahu di mana harus memfokuskan upaya kurasi data penting. IBM® memperkirakan bahwa 80 persen dari upaya menerapkan AI adalah menyiapkan data untuk digunakan.

Selama dekade terakhir, penggunaan dan proses untuk data berkembang secara signifikan — baik dalam hal teknologi maupun contoh penggunaan. Sepuluh tahun yang lalu, bisnis berinvestasi besar-besaran dalam sejumlah besar gudang data menggunakan database relasional, yang membatasi contoh penggunaan untuk analitik tradisional. Ketika banyak perusahaan mulai bermigrasi ke data lake untuk tujuan ilmu data, gudang data tetap menjadi landasan.

Meskipun ada investasi yang signifikan dalam data perusahaan, sebagian besar organisasi berjuang untuk mengintegrasikan gudang atau pasar data yang tertutup dan ketinggalan zaman. Bisnis juga tidak dapat secara efektif menggunakan sejumlah besar data semi dan tidak terstruktur yang tidak digunakan secara historis. Menurut IBM® – Cognitive Enterprise Study, kurang dari 4 dari 10 organisasi (40%) mengintegrasikan data mereka di seluruh perusahaan, merancang dan menerapkan arsitektur data di seluruh perusahaan.

Arsitektur data modern yang didukung oleh pendekatan ‘platform data‘ membantu mengatur kumpulan data besar dalam hybrid cloud. Pendekatan ini memungkinkan membangun alur kerja otomatis, platform bisnis, pengalaman, dan skala nilai data untuk mempercepat inisiatif AI.

IBM® bekerja dengan perusahaan kesehatan besar yang berbasis di U dengan gudang data lama yang mahal untuk membantu perusahaan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan nilai datanya. Dalam enam minggu pertama bekerja dengan IBM®, perusahaan mengubah data warehouse menjadi platform data yang mampu menjalankan 14 izin ilmu data. Dengan hampir seribu model saat ini, perusahaan meningkatkan proses untuk mengelola perawatan kesehatan untuk klien dan anggota dengan memperluas penggunaan data di luar pelaporan.