Mengapa berinvestasi dalam data Anda sekarang lebih penting dari sebelumnya

Kemampuan untuk bertindak berdasarkan insight berbasis data secara real-time tidak pernah lebih penting daripada sekarang. Selama enam bulan terakhir, laporan The IBM Institute for Business Value melaporkan COVID-19 dan laporan Future of Business menemukan bahwa 59% perusahaan telah mempercepat transformasi digital — perusahaan yang semi-digital berputar untuk menjadi digital sepenuhnya, sementara perusahaan sudah sepenuhnya digital berkembang ke contoh penggunaan baru. Ini bukan pergeseran jangka pendek atau momen dalam waktu — harapan saat ini dari bisnis digital yang sepenuhnya berbasis data adalah perubahan permanen dalam lingkungan bisnis.
Pandemi mengungkapkan contoh penggunaan baru untuk menggunakan data, dan mempercepat transformasi digital. Misalnya, bisnis dan pemerintah membuat dasbor kesehatan COVID-19 yang berisi data dari berbagai sumber untuk membuat keputusan penting seperti yang terkait dengan penelusuran kontrak dan membawa orang kembali bekerja. Beberapa perusahaan beralih untuk menawarkan insight terkait pandemi yang sama kepada pelanggan untuk memungkinkan keputusan bisnis yang cerdas, seperti memprediksi perubahan permintaan dan memberikan visibilitas ke dalam rantai pasokan. Ketika pandemi berakhir dan lanskap bisnis bergerak ke realitas barunya, kami dapat memprediksi investasi besar-besaran dan lanjut oleh perusahaan ke dalam data, analitik, dan AI kemampuan.
Dengan memanfaatkan ‘data’ sebagai aset perusahaan strategis, perusahaan dapat mempercepat atau meningkatkan transformasi digital, dan juga berkontribusi pada pendapatan tinggi dan pertumbuhan bisnis. Organisasi berkinerja tinggi memiliki kemungkinan 3X lebih besar dibandingkan organisasi lainnya untuk melaporkan inisiatif data dan analitik yang berkontribusi setidaknya 20% terhadap EBIT (dari 2016-19), menurut McKinsey.
Arsitektur data yang ada tidak mendukung ambisi tinggi bisnis untuk mempercepat inovasi dan ketangkasan digital di dunia pasca-COVID. Strategi data yang terencana dengan baik untuk organisasi digital memberikan peluang transformasi bisnis, pengurangan biaya, peningkatan keterlibatan, dan fleksibilitas maksimum dalam lingkungan multi-cloud.
Misalnya, bisnis dapat memanfaatkan data perusahaan untuk mengembangkan inovasi berbasis AI canggih menggunakan kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP), machine learning (ML), pembelajaran mendalam, neural networks, Speech to Text, dan Text to Speech. Namun, bisnis perlu tahu di mana harus memfokuskan upaya kurasi data penting. IBM® memperkirakan bahwa 80 persen dari upaya menerapkan AI adalah menyiapkan data untuk digunakan.
Selama dekade terakhir, penggunaan dan proses untuk data berkembang secara signifikan — baik dalam hal teknologi maupun contoh penggunaan. Sepuluh tahun yang lalu, bisnis berinvestasi besar-besaran dalam sejumlah besar gudang data menggunakan database relasional, yang membatasi contoh penggunaan untuk analitik tradisional. Ketika banyak perusahaan mulai bermigrasi ke data lake untuk tujuan ilmu data, gudang data tetap menjadi landasan.
Meskipun ada investasi yang signifikan dalam data perusahaan, sebagian besar organisasi berjuang untuk mengintegrasikan gudang atau pasar data yang tertutup dan ketinggalan zaman. Bisnis juga tidak dapat secara efektif menggunakan sejumlah besar data semi dan tidak terstruktur yang tidak digunakan secara historis. Menurut IBM® – Cognitive Enterprise Study, kurang dari 4 dari 10 organisasi (40%) mengintegrasikan data mereka di seluruh perusahaan, merancang dan menerapkan arsitektur data di seluruh perusahaan.
Arsitektur data modern yang didukung oleh pendekatan ‘platform data‘ membantu mengatur kumpulan data besar dalam hybrid cloud. Pendekatan ini memungkinkan membangun alur kerja otomatis, platform bisnis, pengalaman, dan skala nilai data untuk mempercepat inisiatif AI.
IBM® bekerja dengan perusahaan kesehatan besar yang berbasis di U dengan gudang data lama yang mahal untuk membantu perusahaan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan nilai datanya. Dalam enam minggu pertama bekerja dengan IBM®, perusahaan mengubah data warehouse menjadi platform data yang mampu menjalankan 14 izin ilmu data. Dengan hampir seribu model saat ini, perusahaan meningkatkan proses untuk mengelola perawatan kesehatan untuk klien dan anggota dengan memperluas penggunaan data di luar pelaporan.
Arsitektur data modern membantu bisnis menciptakan data yang bersih, andal, dan dapat ditindaklanjuti untuk memenuhi kebutuhan akan ketangkasan bisnis, kecepatan, dan inovasi dalam new normal. Manfaatnya meliputi:
Sementara contoh penggunaan data terus Lanjutkan, organisasi harus mempertimbangkan area utama berikut untuk menggunakan data sebagai aset perusahaan.
Data untuk platform bisnis – Platform bisnis pembuat pasar merobohkan tembok pemisah antara perusahaan atau industri untuk menghubungkan berbagai kategori produk dan layanan pelengkap dengan cara yang membuat pengalaman lebih holistik bagi pelanggan dan memungkinkan pertumbuhan non-linier. Ketika perusahaan berpusat pada strategi platform, mereka perlu mengidentifikasi kumpulan data kepemilikan dan mitra yang tepat dan memerlukan kemampuan yang berbeda untuk mengekstrak nilai data. Bisnis ingin mengatur data internal dan eksternal yang dihasilkan oleh mitra ekosistem dan pelanggan untuk merancang platform bisnis dan pasar digital untuk memonetisasi data, memperluas peluang pasar, dan menemukan kembali posisi kompetitif.
IBM® bekerja dengan Yara, sebuah perusahaan yang berbasis di Norwegia yang memproduksi nitrogen untuk pelanggan global, untuk merancang platform pertanian digital menggunakan Digital Insights IBM®. Yara mengintegrasikan datanya menggunakan model prediktif untuk mengoptimalkan properti per hektar, mempertimbangkan lokasi, iklim, dan kemungkinan pola cuaca untuk meningkatkan hasil panen. Dengan platform digital, Yara bertujuan untuk mencakup 7 persen dari semua lahan subur di seluruh dunia.
Data untuk alur kerja –Bisnis dapat mengotomatiskan proses, memberdayakan tenaga kerja mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional melalui mendesain ulang alur kerja perusahaan menjadi alur kerja cerdas. Alur kerja cerdas adalah alur kerja otomatis yang didukung oleh AI dan teknologi eksponensial lainnya yang didukung oleh data, yang menciptakan proses front-, middle-, dan back-office yang lebih hemat biaya dan fleksibel. Organisasi perlu memanfaatkan kumpulan data perusahaan yang tepat untuk mengaktifkan alur kerja cerdas dan mengotomatiskan proses. IBM® bekerja dengan klien untuk menawarkan Integrasi Digital untuk Alur Kerja Cerdas (DI4IW), yang pertama di industri untuk mengatur penyimpanan data yang disimpan dalam aplikasi perusahaan besar, seperti SAP, Salesforce dan Workday melalui API real-time. DI4IW dapat mengurangi waktu pengembangan alur kerja cerdas hingga 50% -70%. Dengan menggunakan ekstraksi data dari sistem dan membangun kecerdasan, bisnis mengambil langkah kunci dalam perjalanan transformasi digital mereka.
Data untuk pengalaman — Banyak perusahaan sangat fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan. Namun, organisasi juga perlu berkembang dan merancang contoh penggunaan yang berfokus pada pengalaman (seperti aplikasi, asisten AI, dan lainnya) dengan memanfaatkan data real-time untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, karyawan, dan mitra ekosistem menjadi lebih personal.
IBM® bekerja dengan Royal Bank of Scotland (sekarang NatWest Group) untuk menciptakan platform berbasis cloud cerdas yang didukung AI yang menggabungkan data hipotek digital real-time. Dengan menggunakan data internal dari pelanggan dan data eksternal dari kebijakan, bank memberdayakan pekerja pusat panggilan hipotek karena mereka mendukung pelanggan selama proses pembelian rumah. Sejak menerapkan alat dukungan hipotek digital, RBS mengalami peningkatan 20% dalam NPS pelanggan, dan penurunan 10% dalam durasi panggilan. Pelajari lebih lanjut di sini: https://www.ibm.com/id-id/services/client-stories/rbs
Bisnis yang tidak berinvestasi dalam data tidak hanya akan kehilangan manfaat menggunakan data, tetapi mereka juga berisiko kehilangan pelanggan dan pangsa pasar. Walaupun para pesaing bisnis mungkin sudah memakai insight untuk memperbaiki pengalaman pelanggan digital, konsumen kini semakin kecewa dengan organisasi yang tidak menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi.
Lima tahun lalu, organisasi yang mengalami transformasi digital berada di ujung tombak teknologi. Namun, hari ini, menjadi bisnis digital adalah harapan — bukan pembeda — organisasi dengan pengalaman digital akan menyadari pertumbuhan sementara bisnis lain dengan cepat tertinggal. Terlepas dari di mana organisasi berada dalam perjalanan transformasi digital pada awal pandemi, bisnis harus segera pindah ke model Operasi baru ini dan melayani pelanggan dengan berinvestasi dalam alat yang memungkinkan mereka menggunakan salah satu aset terpenting mereka - data mereka.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari bagaimana Industri 4.0 dapat mengubah operasi Anda, mengatasi tantangan umum, dan mendorong hasil bisnis dengan AI dan IoT industri.
Kembangkan dan transformasikan bisnis Anda dengan menata ulang strategi perusahaan dan cara Anda bekerja.