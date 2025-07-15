Dengan model utama baru yang terus dirilis di papan peringkat LLM, perlombaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di lapisan model lanjutkan. Perusahaan dan startup sama-sama berjuang untuk mengimbangi.
AI bukan lagi permainan ukuran, di mana model yang lebih besar berarti hasil yang lebih baik. Perusahaan rintisan, seperti Not Diamond, membuat AI menjadi lebih praktis dan tersebar luas dengan mengembangkan solusi hemat biaya yang merangkul efisiensi. Dengan memanfaatkan strategi terbuka, multi-model, dan sesuai tujuan, teknologi AI dapat meningkatkan produksi dan menjadi benar-benar transformatif. Namun, kami terus melihat perusahaan berjuang, karena mereka menghadapi serangkaian pertanyaan yang menantang:
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang IBM bantu jawab untuk klien melalui solusi inovatif.
Masa depan bukanlah model monolitik tunggal. Ini adalah jaringan model—modular, efisien, dan diatur secara cerdas—mendorong produktivitas dan pertumbuhan.
Tidak ada model tunggal yang terbaik dalam segala hal—beberapa lebih cepat, lebih murah, atau lebih baik untuk domain tertentu dan persyaratan peraturan. Gagasan bahwa satu model raksasa dapat menyelesaikan setiap tugas semakin tidak praktis karena kinerja, biaya, dan kebutuhan kepatuhan berbeda. Model sumber terbuka, seperti LLaMA dan Mistral, mendapatkan dukungan.
Sementara itu, model yang berfokus pada perusahaan muncul untuk contoh penggunaan khusus dan tekanan peraturan mendorong permintaan untuk kedaulatan dan kontrol data. Perusahaan membutuhkan fleksibilitas untuk beradaptasi seiring perkembangan ekosistem—apakah itu untuk ringkasan, pembuatan kode, atau kepatuhan.
Solusinya bukan memilih satu model, tetapi merutekan setiap prompt ke model yang tepat untuk tugas tersebut. CEO Not Diamond mengatakannya dengan tepat: dunia telah menyadari bahwa jaringan komputer lebih baik daripada satu komputer besar. Hal yang sama akan berlaku untuk model: jaringan model akan mengalahkan satu model besar.
IBM memandang Not Diamond sebagai membangun infrastruktur penting untuk babak berikutnya dari AI perusahaan, yang selaras dengan visi kami tentang ekosistem AI yang terbuka, aman, dan fleksibel. Sama seperti Kubernetes menjadi lapisan orkestrasi untuk aplikasi cloud-native, router model seperti Not Diamond dapat menjadi tulang punggung sistem AI-native.
Not Diamond sedang membangun platform yang secara instan merutekan kueri lintas model, secara dinamis menyesuaikan prompt, dan memungkinkan perusahaan mengadopsi model baru tanpa penundaan, menulis ulang, atau mengunci. Sistem adaptasi cepat mereka secara otomatis menulis ulang prompt untuk model yang berbeda, meningkatkan akurasi hingga 60% dan memotong waktu rekayasa prompt dari jam menjadi menit.
Tim tidak lagi diharuskan menyesuaikan prompt untuk setiap model baru secara manual. Adaptasi prompt mencari ribuan variasi dan menerapkan solusi yang paling efisien dan efektif.
Bersama dengan perutean model, platform Not Diamond adalah pendorong kritis dari strategi AI yang sesuai untuk tujuan: prompt terbaik untuk model Anda, dan model terbaik untuk pelanggan Anda, terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja perusahaan.
IBM dengan bangga mendukung Not Diamond karena kami secara kolektif membangun strategi multi-model.
