Mengapa IBM berinvestasi di Not Diamond: Masa depan AI adalah multi-model dengan strategi AI yang cocok untuk tujuan

Pabrik Keju

Masa depan AI adalah multi-model, dengan strategi AI yang sesuai untuk tujuan

Dengan model utama baru yang terus dirilis di papan peringkat LLM, perlombaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di lapisan model lanjutkan. Perusahaan dan startup sama-sama berjuang untuk mengimbangi.

AI bukan lagi permainan ukuran, di mana model yang lebih besar berarti hasil yang lebih baik. Perusahaan rintisan, seperti Not Diamond, membuat AI menjadi lebih praktis dan tersebar luas dengan mengembangkan solusi hemat biaya yang merangkul efisiensi. Dengan memanfaatkan strategi terbuka, multi-model, dan sesuai tujuan, teknologi AI dapat meningkatkan produksi dan menjadi benar-benar transformatif. Namun, kami terus melihat perusahaan berjuang, karena mereka menghadapi serangkaian pertanyaan yang menantang:

  • Model mana yang harus saya pilih untuk aplikasi saya?
  • Berapa banyak yang harus saya belanjakan?
  • Haruskah saya memperbarui pilihan model saya yang ada?
  • Haruskah saya menggabungkan model penalaran?
  • Haruskah saya melatih data saya sendiri?
  • Prompt mana yang paling cocok untuk kumpulan model saya yang sudah disetujui?

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang IBM bantu jawab untuk klien melalui solusi inovatif.

Masa depan bukanlah model monolitik tunggal. Ini adalah jaringan model—modular, efisien, dan diatur secara cerdas—mendorong produktivitas dan pertumbuhan.

Tidak ada model tunggal yang terbaik dalam segala hal—beberapa lebih cepat, lebih murah, atau lebih baik untuk domain tertentu dan persyaratan peraturan. Gagasan bahwa satu model raksasa dapat menyelesaikan setiap tugas semakin tidak praktis karena kinerja, biaya, dan kebutuhan kepatuhan berbeda. Model sumber terbuka, seperti LLaMA dan Mistral, mendapatkan dukungan.

Sementara itu, model yang berfokus pada perusahaan muncul untuk contoh penggunaan khusus dan tekanan peraturan mendorong permintaan untuk kedaulatan dan kontrol data. Perusahaan membutuhkan fleksibilitas untuk beradaptasi seiring perkembangan ekosistem—apakah itu untuk ringkasan, pembuatan kode, atau kepatuhan.

Solusinya bukan memilih satu model, tetapi merutekan setiap prompt ke model yang tepat untuk tugas tersebut. CEO Not Diamond mengatakannya dengan tepat: dunia telah menyadari bahwa jaringan komputer lebih baik daripada satu komputer besar. Hal yang sama akan berlaku untuk model: jaringan model akan mengalahkan satu model besar.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Investasi strategis di masa depan—membangun infrastruktur untuk ketangkasan model

IBM memandang Not Diamond sebagai membangun infrastruktur penting untuk babak berikutnya dari AI perusahaan, yang selaras dengan visi kami tentang ekosistem AI yang terbuka, aman, dan fleksibel. Sama seperti Kubernetes menjadi lapisan orkestrasi untuk aplikasi cloud-native, router model seperti Not Diamond dapat menjadi tulang punggung sistem AI-native.

Not Diamond sedang membangun platform yang secara instan merutekan kueri lintas model, secara dinamis menyesuaikan prompt, dan memungkinkan perusahaan mengadopsi model baru tanpa penundaan, menulis ulang, atau mengunci. Sistem adaptasi cepat mereka secara otomatis menulis ulang prompt untuk model yang berbeda, meningkatkan akurasi hingga 60% dan memotong waktu rekayasa prompt dari jam menjadi menit.

Tim tidak lagi diharuskan menyesuaikan prompt untuk setiap model baru secara manual. Adaptasi prompt mencari ribuan variasi dan menerapkan solusi yang paling efisien dan efektif.

Bersama dengan perutean model, platform Not Diamond adalah pendorong kritis dari strategi AI yang sesuai untuk tujuan: prompt terbaik untuk model Anda, dan model terbaik untuk pelanggan Anda, terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja perusahaan.

IBM dengan bangga mendukung Not Diamond karena kami secara kolektif membangun strategi multi-model.

Akademi AI

Menjadi pakar AI

Raih pengetahuan demi memprioritaskan investasi AI yang mendorong pertumbuhan bisnis. Mulai dengan Akademi AI gratis kami hari ini dan pimpin masa depan AI di organisasi Anda.
Tonton serialnya

Sumber daya

Mencapai ROI: Agen AI dalam Bisnis Anda

Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Ilmu Data & Machine Learning

Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Dari proyek AI hingga keuntungan: Bagaimana AI agen dapat mempertahankan pengembalian keuangan

Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.

Tingkatkan keahlian AI Anda

Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
Jelajahi IBM Granite

IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
IBM AI Academy

Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Cara Kerja AI 2024

Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Panduan CEO 2025: 5 perubahan pikiran untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis

Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Buka kekuatan AI generatif dan ML

Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Cara berkembang di era baru AI ini dengan kepercayaan dan keyakinan

Pelajari tiga elemen penting dari strategi AI yang kuat: menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan skala AI di seluruh bisnis, dan mengembangkan AI yang tepercaya.
Solusi terkait
IBM® watsonx.ai

Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.

 Jelajahi watsonx.ai
Solusi kecerdasan buatan (AI)

Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.

 Jelajahi solusi AI
Konsultasi dan layanan kecerdasan buatan (AI)

Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.

 Jelajahi layanan AI
Ambil langkah selanjutnya

Dengan menggunakan AI, IBM Concert mengungkap insight penting tentang operasi Anda dan memberikan rekomendasi spesifik aplikasi untuk perbaikan. Temukan cara Concert dapat memajukan bisnis Anda.

 Jelajahi Concert Jelajahi solusi otomatisasi proses bisnis