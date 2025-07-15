Dengan model utama baru yang terus dirilis di papan peringkat LLM, perlombaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di lapisan model lanjutkan. Perusahaan dan startup sama-sama berjuang untuk mengimbangi.

AI bukan lagi permainan ukuran, di mana model yang lebih besar berarti hasil yang lebih baik. Perusahaan rintisan, seperti Not Diamond, membuat AI menjadi lebih praktis dan tersebar luas dengan mengembangkan solusi hemat biaya yang merangkul efisiensi. Dengan memanfaatkan strategi terbuka, multi-model, dan sesuai tujuan, teknologi AI dapat meningkatkan produksi dan menjadi benar-benar transformatif. Namun, kami terus melihat perusahaan berjuang, karena mereka menghadapi serangkaian pertanyaan yang menantang:

Model mana yang harus saya pilih untuk aplikasi saya?

Berapa banyak yang harus saya belanjakan?

Haruskah saya memperbarui pilihan model saya yang ada?

Haruskah saya menggabungkan model penalaran?

Haruskah saya melatih data saya sendiri?

Prompt mana yang paling cocok untuk kumpulan model saya yang sudah disetujui?

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang IBM bantu jawab untuk klien melalui solusi inovatif.

Masa depan bukanlah model monolitik tunggal. Ini adalah jaringan model—modular, efisien, dan diatur secara cerdas—mendorong produktivitas dan pertumbuhan.



Tidak ada model tunggal yang terbaik dalam segala hal—beberapa lebih cepat, lebih murah, atau lebih baik untuk domain tertentu dan persyaratan peraturan. Gagasan bahwa satu model raksasa dapat menyelesaikan setiap tugas semakin tidak praktis karena kinerja, biaya, dan kebutuhan kepatuhan berbeda. Model sumber terbuka, seperti LLaMA dan Mistral, mendapatkan dukungan.

Sementara itu, model yang berfokus pada perusahaan muncul untuk contoh penggunaan khusus dan tekanan peraturan mendorong permintaan untuk kedaulatan dan kontrol data. Perusahaan membutuhkan fleksibilitas untuk beradaptasi seiring perkembangan ekosistem—apakah itu untuk ringkasan, pembuatan kode, atau kepatuhan.

Solusinya bukan memilih satu model, tetapi merutekan setiap prompt ke model yang tepat untuk tugas tersebut. CEO Not Diamond mengatakannya dengan tepat: dunia telah menyadari bahwa jaringan komputer lebih baik daripada satu komputer besar. Hal yang sama akan berlaku untuk model: jaringan model akan mengalahkan satu model besar.