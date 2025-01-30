Rumah sakit sangat bergantung pada sistem digital untuk mengelola perawatan pasien. Ketika serangan ransomware menyerang, sistem-sistem ini menjadi offline, yang mengakibatkan hasil yang sering kali tragis. Riset menyoroti risikonya: Serangan ransomware pada layanan kesehatan meningkat 300% sejak tahun 2015. Hal ini menyebabkan lonjakan kasus darurat, termasuk stroke dan henti jantung, di rumah sakit yang kewalahan menangani pasien yang dialihkan dari fasilitas yang terkena serangan siber.

Sebuah studi oleh University of California San Diego menunjukkan bahwa serangan ransomware pada rumah sakit menyebabkan efek spillover. Ini berarti rumah sakit-rumah sakit tetangga mengalami lonjakan pasien, yang menyebabkan kasus henti jantung melonjak 81%. Tingkat kelangsungan hidup juga turun untuk kasus henti jantung tersebut.

Salah satu contoh baru-baru ini adalah serangan ransomware terhadap Synnovis, penyedia layanan patologi untuk NHS di London. Serangan itu menyebabkan masalah dengan tes dan transfusi darah, menunda perawatan kanker yang penting dan prosedur elektif di beberapa rumah sakit. Gangguan ini menggambarkan tren umum dalam insiden ransomware terkait layanan kesehatan: Pengujian dan prosedur yang tertunda dapat mengancam jiwa karena perawatan yang sensitif waktu ditunda atau terlewatkan sama sekali.

Dalam studi lain dari dua departemen darurat perkotaan yang berdekatan dengan organisasi layanan kesehatan yang diserang, para peneliti mencatat peningkatan yang signifikan dalam volume pasien, waktu tunggu yang lebih lama, dan peningkatan jumlah pasien tidak bisa mereka layani. Penundaan ini, menurut penelitian, menggarisbawahi perlunya pendekatan tanggap bencana untuk insiden tersebut.

Dalam beberapa kasus, konsekuensi tragis dari ransomware dalam perawatan kesehatan telah didokumentasikan dalam proses hukum. Pada tahun 2020, seorang wanita menuntut sebuah rumah sakit di Alabama, mengklaim bahwa serangan ransomware telah menyebabkan kematian putrinya yang baru lahir. Sistem komputer rumah sakit offline selama persalinan, mencegah akses ke alat pemantauan penting yang diduga menyebabkan komplikasi kelahiran yang parah. Sementara kasus ini telah diselesaikan, timbul pertanyaan apakah peristiwa serupa mungkin terjadi tanpa kesadaran publik.