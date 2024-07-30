Melonjaknya gangguan pelanggaran data mendorong biaya ke rekor tertinggi

Tim keamanan semakin baik dalam mendeteksi dan menanggapi serangan pelanggaran, tetapi penyerang menimbulkan kerugian yang lebih besar pada laba organisasi. Laporan Biaya Pelanggaran Data 2024 dari IBM® baru-baru ini menemukan bahwa rata-rata pelanggaran global mencapai rekor 4,88 juta USD. Ini peningkatan 10% dari 2023 dan lonjakan terbesar sejak pandemi.

Sementara studi mencatat bahwa organisasi, rata-rata, meningkatkan waktu mereka untuk mengidentifikasi dan menahan pelanggaran, meningkatnya biaya bisnis mendorong biaya pelanggaran rata-rata global lebih tinggi. Di antara kontributor terbesar adalah biaya bisnis yang hilang, biaya dari dukungan pelanggan pasca-pelanggaran (seperti menyiapkan meja bantuan dan layanan pemantauan kredit) dan membayar denda peraturan. Sekitar 70% dari 604 organisasi yang diteliti melaporkan bahwa operasi mereka terganggu secara signifikan atau sedang.

Penelitian baru, yang dilakukan secara independen oleh Ponemon Institute dan dianalisis oleh IBM®, mempelajari organisasi yang melanggar dari 16 negara dan wilayah dan di 17 industri. Ini juga termasuk wawancara dengan 3.556 profesional keamanan dan bisnis dari organisasi yang dilanggar. Pada tahun ke-19, Laporan Biaya Pelanggaran Data memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti dan riset terkini, menjadikannya tolok ukur penting bagi industri.

Meskipun temuan laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa kerusakan akibat pelanggaran tidak dapat dihindari, laporan tersebut juga menyoroti beberapa area risiko yang dapat dan harus diatasi oleh tim keamanan. Misalnya, temuan ini menggarisbawahi semakin pentingnya AI keamanan dan teknologi otomatisasi untuk mengurangi dampak pelanggaran dan menurunkan biaya yang terkait dengan pelanggaran tersebut.

Di bawah ini adalah poin yang diambil dan beberapa lainnya dari Laporan Biaya Pelanggaran Data 2024.