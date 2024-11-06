Apa arti perubahan kebijakan Telegram baru-baru ini untuk kejahatan siber

Meskipun perubahan ini bisa dibilang merupakan langkah ke arah yang benar untuk penegakan hukum, mereka juga mendorong migrasi aktivitas kriminal siber ke platform lain, seperti Signal atau Session. Salah satu sindikat kejahatan siber, yang dikenal sebagai geng ransomware BL00dy, secara terbuka menyatakan mereka keluar dari Telegram sebagai akibat langsung dari perubahan kebijakan perusahaan. Banyak kelompok peretas juga mengikutinya, seperti halnya pengguna sah yang mengandalkan Telegram untuk kebebasan berbicara dalam rezim yang menindas.

Sayangnya, perubahan kebijakan semacam itu juga dapat dilihat sebagai perpindahan aktivitas ilegal belaka, dengan kejahatan siber tersebar di berbagai platform yang semakin luas. Secara potensial, hal ini dapat mempersulit penegak hukum dan analis keamanan siber untuk melacak dan menghentikan aktor ancaman. Misalnya, tim keamanan mungkin lebih sulit mendapatkan akses ke komunitas bawah tanah ini untuk mengidentifikasi dan mengurangi ancaman sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan nyata.

Telegram telah lama menjadi sumber intelijen ancaman yang kaya, dengan banyak saluran yang menghadap ke publik yang digunakan untuk mengatur aktivitas kriminal siber. Sementara obrolan pribadi, sebagian besar, benar-benar tidak dapat diakses oleh analis ancaman dan penegak hukum, kebijakan moderasi yang lebih ketat juga telah diterapkan ke saluran publik, yang berpotensi membuatnya lebih mudah untuk mengekspos penjahat. Akan tetapi, meski hanya sedikit yang berpendapat bahwa itu adalah hal buruk pada prinsipnya, ada peringatan yang menyertainya: Penjahat mungkin akan pindah ke tempat lain.

Barangkali yang lebih memprihatinkan adalah meningkatnya kemungkinan mendorong para penjahat siber dan grup peretas ke dalam pelukan kejahatan siber dan spionase siber yang disponsori negara. Ini juga membuka kemungkinan aktor ancaman menggunakan platform terenkripsi dan terdesentralisasi menyeluruh yang memiliki pengawasan lebih sedikit daripada yang pernah dilakukan Telegram. Hal ini dapat mempersulit upaya tim keamanan yang ditugaskan untuk menyimulasikan serangan atau memantau komunitas-komunitas ini, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk deteksi ancaman lebih awal.

Tak satu pun dari hal di atas berarti bahwa akan ada eksodus massal aktivitas kriminal siber dari Telegram. Lagi pula, dengan sekitar 900 juta pengguna bulanan, menurut data Telegram sendiri, platform ini masih memiliki audiens besar yang diperlukan operasi kriminal siber skala besar, seperti Malware sebagai Layanan, untuk memperluas jangkauan mereka.

Selain itu, pengguna baru masih dapat mendaftar secara anonim menggunakan nomor yang dibeli dari blockchain Fragment. Dalam hal ini, janji Telegram untuk mematuhi permintaan dari penegak hukum untuk nomor telepon pengguna menjadi tidak relevan. Meskipun demikian, Telegram masih dapat berbagi alamat IP, yang masih berpotensi digunakan untuk melacak aktivitas pengguna.